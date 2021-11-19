BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 19 Kasım 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 19 KASIM CUMA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8058377

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 19/11/2021 01:00:00 - 19/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8058359

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk / İSLAMBEY mah BAĞCI, BENGİALP, DUATEPE, ERSAN, LALEGÜL, MECİDİYE, PERİ, REDİF, RIFAT, SELMA sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8018323

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞCI, BAĞLARİÇİ, CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, MAREŞAL, MEKTEP, SARIGÜL sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah RIHTIM sk bölgelerinde 19/11/2021 00:30:00 - 19/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8062413

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BANKACI, FEVZİ ÇAKMAK, RAHMİ REİS, YÜCEL sk bölgelerinde 19/11/2021 10:00:00 - 19/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8062355

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1010., 1047. sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8062349

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2231. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534. sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026700

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026701

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1718., 1719., 1720., 1722., 1723., 1726., 1727., 1730., 1732., 1733., 1734., 1735., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1760., 1761., 1765., 1766., 1767., 1778., 1819., 1821., 1823., PAZAR sk bölgelerinde 19/11/2021 14:00:00 - 19/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8056461

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, SANAYİ sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8061323

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CENGİZ TOPEL, DEREBOYU, KAZIM KARABEKİR, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 7., MAHMUTBEY 9., NARLIBAHÇE, SARAY, SARNIÇ, SEMBOL, YEŞİLBAĞ, ÇAYIRBAŞI, ÇAYIROVA, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 19/11/2021 09:30:00 - 19/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8061332

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY, ÇAYIROVA sk bölgelerinde 19/11/2021 11:00:00 - 19/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8069385

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah FATİH 1 sk bölgelerinde 19/11/2021 11:00:00 - 19/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8067400

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HACER HANIM, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 19/11/2021 14:00:00 - 19/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8066326

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah CUMHURİYETÇİ, FİŞEKHANE, YAKUTLU sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8066324

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah FAHRİ KORUTÜRK ÇIKMAZI, FİŞEKHANE sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8066325

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZEYTİNLİK mah FAHRİ KORUTÜRK, FAZIL PAŞA, FİŞEKHANE, HALKÇI, TAŞEVLER, TÜRKÇÜ, YAKUT sk / ZUHURATBABA mah GENÇLER sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 7993390

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah KARACAOĞLAN, KARŞIYAKA sk bölgelerinde 19/11/2021 00:01:00 - 19/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7994326

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah HİKMET, PANAYIR, UÇURTMA, UĞURLU, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah UÇURTMA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/11/2021 00:01:00 - 19/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8060316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8018392

ISTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ ilçesinde 2021-11-19 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8018324

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, DAVUT PAŞA, ENDER, IHLAMUR, KALKAN, KUŞTEPE, OSMANLI, YÜKSEL, ÇAMBAŞI, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 19/11/2021 00:30:00 - 19/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026378

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ELA, ERSOY, GAZİLER, GÜVERCİN, HASAN TAHSİN, MERT, SİBEL, SİMGE, TURNA, YAVUZ, YİĞİT sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063449

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BEYGEN, ERENLER, OSMANLI, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 19/11/2021 13:30:00 - 19/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8054343

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah AKTAŞ, DEREİÇİ, SİVAS sk / PİRİPAŞA mah DEREİÇİ, DÖNMEZ, SİVAS, SİVAS ARALIĞI sk bölgelerinde 19/11/2021 10:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 8056402

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 19 MAYIS, ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AKDENİZ, ANAFARTALAR 1, ASİL, ATASOY, ATATÜRK 1, AVCI 1, AVUKATLAR, AĞIRTAŞ, BAKİ, BALAT, BARBAROS, BAĞDAT, BEYAZIT, BORA 1, BOZKURT 1, BOĞAZ 1, BÜLBÜL 1, BİRGÜL 1, BİRSEN, CELALBEY, CELALİYE KAMİLOBA, CUMHURİYET, D-100 KARAYOLU, DEMET 1, DUMLUPINAR, DİKİLİTAŞ, ECEMİŞ, ESENTEPE, FEVZİ PAŞA 1, FEZA 1, FİLİZ 3, GÖNÜLDEN, GÖZDE, GÜLBAHÇE, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, HAYAT 1, HIZIR, HÜLYA 1, KAHRAMAN MEHMETÇİK, KARADENİZ, KARANFİL 2, KARŞIYAKA, KAYALIK 1, KENAN, KERVAN 2, KOCATEPE 1, KORAY, KORYÜREK, KUL, KÖPRÜBAŞI, MEYRA, MEYVECİLER, MUTLU 1, MİLLET 5, MİMARSİNAN 1, MİMOZA 1, NİYAZ, PALA, PİRAMİT, SAKİ, SARP 1, SEDA 1, SUDİ ÖZKAN, SİMLA 1, TEMALTI, TEPEALTI, TEZCANLI, TILSIM, TUĞBA 1, TÜRKSOY, TİLKİ, ULUDERE, UZUN 1, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ZÜMRÜT 1, ÇAMLIK, ÇAYIR 1, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÇEŞMEDERE, ÖZAY, ÖZGÜL, İKLİM, İLKAY 1, İLKNUR 1, İNÖNÜ 1, İPEKYOLU, İREM, İSTASYON, ŞAFAK 2, ŞİMAL sk / KAMİLOBA mah 19 MAYIS, ALAÇAM, ALEM, ALEYNA, ALPASLAN, ALPEREN 1, ALTIN 1, ARMAĞAN 1, ARSLAN 1, ASIL, ATABERK, ATABEY, ATAKENT, ATAKÖY, ATASAY, AYAZMA, AYDIN 2, AYDINLAR 1, AYMAKENT, BADEM 2, BAHARÖZÜ, BAHTİYAR, BAHÇE 1, BAHÇELİEVLER, BAHÇIVANLI, BALABAN, BARIŞ 1, BARIŞ MANÇO, BARKIN, BATUHAN, BAĞDATLI, BAĞLAR, BAĞLI, BAŞAK 1, BEGONYA 2, BERKAY 1, BERKE, BERKEHAN, BERRAK, BEYKENT, BEŞİKTAŞ 1, BORAN, BOSTAN 1, BUHAR, BUKET 2, BURAK 1, BURÇAK, BUSE 1, BİLGİNLER, bölgelerinde 19/11/2021 01:00:00 - 19/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8037152

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARI, ARSLAN, BALABAN 1, BAŞAR 3, BİTEK, D-100 KARAYOLU, DOLUNAY 1, EFKAN, EGE 1, ELA, FEVZİ ÇAKMAK 2, GAZİ, GÜNTEKİN, HAYAT, HAZAN, ITIR, KARABATAK, KETENKUŞU, KORKUT, KOTAN, LEYLEK 1, MELDA, NARİN 1, OKYAY, PANTER, REYHAN, SAMET, SELANİK 1, SONER, SULTAN MURAT, TRAKYA, TÜRKOBA, UĞURCAN, UĞURLU 1, YAYLILAR, YAZICI, YEL, YENİKÖY, İCLAL, İSKENDERUN sk / MURAT ÇESME mah GONCA sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KOOPERATİFLER sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8037151

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKINCILAR, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKŞAM, ASLIHAN, ATMACA 2, AYDINALP, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, DEVİR, EĞİTİM, HAVUZ, HAVUZALTI, KIRLANGIÇ 2, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, TAN, ÇATALCA YOLU, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / ULUS mah BEŞİR, CEVİZLİK, FATİH 2, FENERYOLU, GEDİZ 1, GEYİK, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLÜM, GÜVEN 3, KÜLTÜR, MİLLET, SARIGÜL, STAD, TAVŞAN, TAŞOCAĞI, TAŞTEPE, ÇATALCA YOLU, ÜÇLÜYOL sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063438

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AKEL, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, ENVERPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK 1, HAMAM, IHLAMUR, KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, İBRAHİM AHMETAĞA, İMARET CAMİ, İMARET CAMİ ARKASI, İNÖNÜ sk / FATİH mah UMUTREİS sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063443

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BURCUM, BÜLENT, HASAN TAHSİN ÜÇER, KARDEŞ, KEMERDERE, TURGUT ÖZAL sk / FATİH mah ARMA, BİLGE, EFECAN, FELAK, KARACASU, KAYNAK, KEMERDERE, NAZLI, SEDİR sk bölgelerinde 19/11/2021 09:30:00 - 19/11/2021 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 7927249

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah HAVRUZ sk bölgelerinde 19/11/2021 09:30:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8058332

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, BOĞAZ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, NİDA, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, VAKAR, ÇARDAK, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER sk bölgelerinde 19/11/2021 10:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2021-11-19 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 7985339

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1563., 1567., 1571., 1573., 3001., 3002., 3003., 3004., 3006., 3008., 3010., 3056., 3058., 3062., 3064., 3066., 3068., 3070., 319., AKÇABURGAZ, ALKOP, HADIMKÖY YOLU, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647., 3143. sk bölgelerinde 19/11/2021 00:00:00 - 19/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8055328

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 893., 903., 910., 946., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8062346

İSTANBUL ESENYURT ilce -NAMIK KEMAL mah sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063451

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2201., AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, KUĞU, PELİKAN, SAKSAĞAN, TOYGAR sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8007340

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 852., 875. sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063319

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah AKSU, CEMALPAŞA, CEYHAN, DİCLE, YAKUP CEMİL, ZEHRA YILDIZ sk bölgelerinde 19/11/2021 11:00:00 - 19/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063322

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ENVERPAŞA, MERİÇ, SÜLEYMAN DEMİREL, YAKUP CEMİL sk bölgelerinde 19/11/2021 13:00:00 - 19/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8053325

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgelerinde 19/11/2021 09:30:00 - 19/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8061333

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 19/11/2021 11:00:00 - 19/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8004354

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -KARADOLAP mah sk bölgelerinde 19/11/2021 14:00:00 - 19/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7967455

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah GÜMRÜKÇÜ, KOCA MUSTAFAPAŞA, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, SANCAKTAR TEKKESİ, TÜTÜNCÜZADE, TÜTÜNCÜZADE 1. ÇIKMAZI, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BESTEKÂR NUBAR TEKYAY, DEĞİRMEN, FEVZİ ILGAZ, KADER, KASAP 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, MARMARA, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8059335

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah TOKLU İBRAHİM DEDE sk bölgelerinde 19/11/2021 10:00:00 - 19/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8031326

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, KAÇAMAK, KİLİMCİ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SARI MUSA, SOFTA SİNAN, SİMSAR, TOMRUKÇU sk bölgelerinde 19/11/2021 12:00:00 - 19/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8018409

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1144., 1166., 1168., 1168/1., 1169., 1170., 1170/1., 1170/2., 1170/3., 1170/4., 1170/5., 1171., 1172., 1173., ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 19/11/2021 00:05:00 - 19/11/2021 16:32:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8025350

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2057., 2058., 2060., 2081., 2178., 2179., 2181., 2182., 2183., 2184., 2185., 2185/1., 2186., 2187., 2188., 2218., C, D sk bölgelerinde 19/11/2021 00:05:00 - 19/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8031317

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ADSIZ NEFER, ALEV ÇIKMAZI, BAĞLAMA, BAĞLARBAŞI, DAL, DERYA, DESTEGÜL, DİLARA, EMEK, KAPLAN, KIBRIS, KİRAZLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SU ÇİÇEĞİ, SİPAHİLER, VİŞNELİ, YENİ, ÇEŞMELİ, ÜNLÜ, ŞEHİT CİHAN ELKAN, ŞEHİT ÜMİT GÜNAYDIN sk bölgelerinde 19/11/2021 09:30:00 - 19/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8063442

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASALET, ATASÖZÜ, ATATÜRK, BAYRAK, GEYİK, KIRLANGIÇ, SÜLÜN, TALATPAŞA sk / SANAYİ mah ASALET, AYDIN, BALKAN, DİŞBUDAK, HANDAN, KARAAĞAÇ, MALAZGİRT, NECATİ, SAMİ PAŞA, SELVİLİ, TİRYAKİ HASAN PAŞA, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8033316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU, BADİ, BATANAY, BERRAK, BOZKURT, BİTKİ, CEM SULTAN, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, GÖRGÜ, GÜVERCİN, KALE, KISIKLI, PEHLİVAN, RENK, YEŞİL KIBRIS, YOLAÇAR, ÇELEBİ MEHMET, ÇİMEN, ÖRNEK, ÖTÜGEN, ŞEHİT ŞENOL ÇOLAK, ŞENER sk / SULTAN SELİM mah BADEM, BANU, BATANAY, BATURAY, BAYRAM, BESTE, BIÇAKÇI, BORA, BOYLU, DUMAN, FAZIL, HANZADE, KILIÇKAYA, NERGİS, TUNA, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk / ÇELİKTEPE mah AYBEY, BERRAK, DOĞRU, DİBEK, EYALET, KALE, KENAN, KIVILCIM, KÖPRÜLÜ, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MEMBA, OKYANUS, OTAĞ, YABANGÜLÜ, YEŞİL KIBRIS, ZADE, ÇELEBİ MEHMET, ÇINARCIK, ÇİÇEK, ÜSKÜP, ŞAİRANE sk bölgelerinde 19/11/2021 01:00:00 - 19/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7968405

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ADA, AMBER, ARDIÇ, ATILGAN, AŞKIN, GÜMÜŞHANE sk bölgelerinde 19/11/2021 09:30:00 - 19/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7968406

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah AKŞAM, AMAÇ, ARİF, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AŞİYAN, GÜMÜŞHANE sk bölgelerinde 19/11/2021 09:30:00 - 19/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7968404

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah AMAÇ, ATILGAN, AŞKIN, AŞİYAN, FATİH, ÖZER sk bölgelerinde 19/11/2021 09:30:00 - 19/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7968402

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHÇEM, BASAMAK, BESTE, GÜMÜŞ, KOÇ, SULTAN SELİM, ŞENKARDEŞLER sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM, ARİF, ASİL, AYARCI, AZİM, DEVRAN, ECDAD sk bölgelerinde 19/11/2021 09:30:00 - 19/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8061346

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah NATO, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAHİ, DAMAR, YILMAZ, ÇELİK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 19/11/2021 10:00:00 - 19/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8036490

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 1.OĞUZ, 1.SERAP, 1.SÜLÜN, 1.ÇAMLIBEL, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, 4.CAN, ASURLAR, BAHARİYE, KAFKAS, ÇAMLICA sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8036491

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, GÜNER, HAZAR, YEŞİLTEPE, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 2.UĞUR, 3.BARBAROS, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, KILIÇ ALİ, ONUR, PİRİ REİS, ULUS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk bölgelerinde 19/11/2021 10:00:00 - 19/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063441

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.BİLGE, 1002., 1003., 1004., 4.BARBAROS, ŞEHİT ZAFER KIZILTAŞ sk / YEŞİLOVA mah 1.GÜNER, 1012., 2.DEMİR, 2.ER, 2.ÇAKIR, 2602., 2603., 2606., 3.OĞUZHAN, 4.BARBAROS, CİDDİ, DUMLUPINAR, HAVADAR, KEHRİBAR, MADEN, TANSEL, TUNCA, YENİ CAMİ, ÖĞRETMENLER, ÜNVER sk bölgelerinde 19/11/2021 12:00:00 - 19/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8036496

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BULUT, 1.HURMA, 1.KARADUT, 1.NERGİS, 1228., 1229. ÇIKMAZ, 1230., ALTINTAŞ, ARİFBEY, BİRGÜL, ERSİN, EVLİYA ÇELEBİ, FATİH, FİLİZ, KARABULUT, ORHANGAZİ, OSMAN GAZİ, TURGUTLU, ZAFER CÖMERT, ÇATALÇEŞME, İNCİRLİ sk bölgelerinde 19/11/2021 13:00:00 - 19/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8036503

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.AYDINLAR, 1.GENÇTÜRK, 1.KEKLİK, 1.YUNUS EMRE, 1.ÇAĞLAR, 1.İNCİ, 1407., 1410., 1422. ÇIKMAZ, 2. ZÜMRÜT, 2.KASIMPATI, 2.MEVLANA, 2.UFUK, 3.ÇAMLIK, 4.LALE, 4.PAPATYA, 5.AKASYA, ALBAYRAK, HALKALI İSTASYON, KARAGÜL, KIVIRCIK, KURUBAYIR, KÖMÜRCÜ YOLU, MİLLET, PARK, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL TEPE, VOLKAN, YENİ MEKTEP, ÇAYIRDÜZÜ, ÇINARLI, ÇİÇEKLİ, ÖĞRETMEN, ŞAFAK, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 19/11/2021 14:00:00 - 19/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8012317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ASIR, BAHADIR, KISMET AĞACI sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063327

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah EFEDEMİR sk bölgelerinde 19/11/2021 09:30:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8069447

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/11/2021 14:00:00 - 19/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8026432

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN mah KINALI KAVŞAĞI sk / MİMAR SİNAN ÇANTA mah MİLLET sk bölgelerinde 19/11/2021 01:00:00 - 19/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8036936

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / YENİ mah AKÖREN sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8056356

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8043444

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 3000., 3002., 3024., 3027., 3042., ADNAN MENDERES, ARA ÇIKMAZI, BAHÇELİ OKUL, BÜYÜK CAMİ, ELMASLI, EROL AYGÖREN, HALASKARGAZİ, HAVUZLU, HAYALET, KADİR HAS, KENAR, LOJMANLAR, MEHMET AKİF ERSOY, MEHTER, MÜJDE, NAZ, NURAN, NURAY, OKUL ARKASI, ORTA, REMZİ ÖZENÇ, SAADET, SAYGILI, SEVİNÇ, YEDPA ÇIKMAZI, YENİ MAHALLE, YEŞİLOBA, YUKARI ÇEŞME, ÇİFTE KUYU, İSKENDER ÖZCAN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8056404

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 19/11/2021 14:00:00 - 19/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7861351

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, TANYOLU sk / MERKEZ mah ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 19/11/2021 00:00:00 - 19/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8018330

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 19/11/2021 10:00:00 - 19/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8018410

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk bölgelerinde 19/11/2021 00:05:00 - 19/11/2021 16:34:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8025351

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 19/11/2021 00:05:00 - 19/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2021-11-19 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.