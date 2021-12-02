BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 2 Aralık 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 2 ARALIK PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY ilçesinde 2021-12-02 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR

NO: 8229332

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229333

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, NEHİR, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229338

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, HACI, HAMZA YERLİKAYA, KAHRAMAN, KALYON, KARTOPU, KOÇAK, KİBELE, KİLİM, NALBANT, OYMAK, SANDAL, SARI ÇİÇEK, SEMİHA ŞAKİR, YUVA, ÇETİN EMEÇ, ÜZENGİ sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229335

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVCIBAŞI, AYIK, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KONAK, KİLLİ, MERİH, MORLALE, ORMANLI, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ÇAPRAZ, ŞEFTALİ, ŞENLİK sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229329

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DİCLE, FIRAT, GÜNER, KALEM, KIZILIRMAK, KİRAZLI, MERİH, ORMANLI, SILA, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229330

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah REŞİTPAŞA sk / MERKEZ mah KATİP AHMET, KOÇ, MAHMUTOĞLU, REŞİTPAŞA, TÜLOĞLU, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZGÜLER, İLİM sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229343

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KADIRGA, MEŞRUTİYET, OYMAK, SANDAL sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229339

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah OSMANPAŞA, REŞİTPAŞA sk / FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah CENGİZ TOPEL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKDENİZ 1, REZZAN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1965. sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229344

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229336

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALİ EKBER ÇİÇEK, BOZDAĞ, CANDARLI, DEMİRCİ, DERYADİL, ELİT, FINDIK, GEDİZ, GÜLDÜNYA, GÜNEŞLİ, KAHRAMAN, KARINCA, KARLI, KELEBEK, KIRCI, MEHTER, MEŞRUTİYET, PETEK, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, PİRİNÇ, SAKARYA, SANAYİ, SULUKUYU, TUNÇ, YUVA, ÇAKIL, İNCİR sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARANFİL sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229340

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AYIK, DEVA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KAMAROT, KAPTAN, KİLLİ, PİYALE, TALATPAŞA, YELKEN sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8266324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ELMA, GÖK, KAYISI, KIZILCIK, ORMANLI, UYGUN sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8171316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1502., 1503. sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8286328

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1617., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8331321

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, GÜL 2, GÜNER, KEREM, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK, ÇİÇEK 1, İMREN, ŞAHİN 2, ŞAHİN ÇIKMAZI sk / KOCASİNAN MERKEZ mah ESRA sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8296335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 745., 747., 748., 749., 750., 752., DOĞANBEY, ESENLER sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 02/12/2021 12:30:00 - 02/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-12-02 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2021-12-02 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA ilçesinde 2021-12-02 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8304238

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah EMİRHAN sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8304237

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, YENİGELİN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BAYINDIR, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8328388

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah EMİRHAN sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8328380

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, YENİGELİN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BAYINDIR, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8229342

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229337

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah PARILTI, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 02/12/2021 00:30:00 - 02/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8266334

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8327316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 158., 160., 162., 176., 178., 43., 51., HÜRRİYET, KUBİLAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, YAKUPLU sk bölgelerinde 02/12/2021 13:00:00 - 02/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8327334

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 02/12/2021 14:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7945327

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET, TÜTÜNCÜ ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / HÜSEYİNAĞA mah SAHNE, İSTİKLAL sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah HASNUN GALİP, TURNACI BAŞI sk / KULOĞLU mah AYHAN IŞIK, AĞA HAMAMI, AĞA KÜLHANI, BAŞ AĞA ÇEŞMESİ, FAİK PAŞA, FUAT UZKINAY, GAZETECİ EROL DERNEK, KARTAL, SADRİ ALIŞIK, TURNACI BAŞI, YADİGAR, YENİ ÇARŞI, ÇAPANOĞLU, İSTİKLAL sk / TOMTOM mah ACARA, AKANSU, ARA GÜLER, ESKİ ÇİÇEKÇİ, KAYMAKAM REŞAT BEY, NURİ ZİYA, YENİ ÇARŞI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 02/12/2021 00:00:00 - 02/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227359

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ATAÇ, OKÇULAR ARALIĞI, TEPE ÜSTÜ, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÖNEM sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8247317

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EFEM, EFEM ÇIKMAZI, KOYUNCU, PİYALEPAŞA, İLK ADIM sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 2021-12-02 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ÇATALCA

NO: 8277325

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, STAD, UYSAL, VUSLAT, ÇINAR sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 8237326

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534., 536., 541., 542. sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 8222320

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 02/12/2021 00:00:00 - 02/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8288333

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 924. sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227505

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 661., 662., 676., 681., 682., 683., 685., 686., 710., GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8323324

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 604., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 676., 677., 678., 679., 680., 681., 700., DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8296322

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİMAR SİNAN mah sk bölgelerinde 02/12/2021 01:00:00 - 02/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8296325

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 02/12/2021 01:00:00 - 02/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8165380

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU, ETHEM EFENDİ, GUREBA HASTANESİ, KAHALBAŞI, MOROVA, PİLİÇ ÇIKMAZI, TATLIPINAR, ÇAYIR MEYDANI, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN, ŞERBETHANE sk bölgelerinde 02/12/2021 00:00:00 - 02/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA ilçesinde 2021-12-02 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

GÜNGÖREN

NO: 8288349

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah EMEK, SAVAŞ, ZEKİ, ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN sk bölgelerinde 02/12/2021 08:30:00 - 02/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8228284

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk / MİTHATPAŞA mah KEMER sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah TÜMLEÇ, İMRAHOR sk / HAMİDİYE mah ANADOLU, CENDERE, SEVGİ sk / MERKEZ mah AYAZMA, BAHÇE, CENDERE, CEYHUN, ERSEVEN, GELİŞİM, KEMERBURGAZ, MERMERCİLER, ONARAN, ONARIM, SADABAD, SELAMET, TABYA, TERZİ ÇIKMAZI, VARNA, ZİNNUR, İSMETPAŞA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk / SEYRANTEPE mah ALTINAY, CANSIZ, CENDERE, GÖKDENİZ, KAĞITHANE BARBAROS, LEMAN, NARİN, NİLÜFER, ORTANCA sk / TALATPAŞA mah ASLIHAN sk / ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, BOSTAN, BİROL, LATİF sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk / HUZUR mah CENDERE sk bölgelerinde 02/12/2021 01:00:00 - 02/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8328409

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜLAY, KAĞITHANE, KIRIM, NURTAÇ, İKRAM, İMRAHOR sk / MERKEZ mah İMRAHOR sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8304222

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.KEKLİK, BALABAN, BALIKÇIN, BOZDOĞAN, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARAKUŞ, KARTAL, KIZ KUŞU, KUĞU KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PUHU, SAKA KUŞU, SARI ASMA, SERÇE, SÜLÜN, YARASA, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU, ÜVEYİK, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228250

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BULUT, 1.HURMA, 1.KARADUT, 1.NERGİS, 1228., 1229. ÇIKMAZ, 1230., ALTINTAŞ, ARİFBEY, BİRGÜL, ERSİN, EVLİYA ÇELEBİ, FATİH, FİLİZ, KARABULUT, ORHANGAZİ, OSMAN GAZİ, TURGUTLU, ZAFER CÖMERT, ÇATALÇEŞME, İNCİRLİ sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227561

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.İKİTELLİ, 1230., 2.YILDIRIM, ARİFBEY, AÇIKGÖZ, FATİH, KORU, MAHMUTBEY, YAVUZ, ZAFER CÖMERT, ÖZAY ÇIKMAZI, ÖZGÜN, İNCİRLİ sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8328330

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.ATATÜRK, 2.IHLAMUR, 2.PINAR, 2.SELVİ, 5.MENEKŞE, BADEMLİ ÇIKMAZI, CAMİALTI, GÖKNAR, KAVAK, KAYIN ÇIKMAZI, KOÇLAR, MEŞE, MUZ DALI ÇIKMAZI, OKUL ÇIKMAZI, PALMİYE, SEVGİ ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI, ÇİĞDEM ÇIKMAZI, İNİŞ sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8237354

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALTAN, CUMHURİYET BİLİNMEYEN, DOĞRU, DUMAN, FERAH, TABYA sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8197627

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİ KAVAĞI mah RUMELİFENERİ sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk / ZEKERİYAKÖY mah BOĞAZİÇİ PARK EVLER, BİÇER, CANKUR, GÖÇMEN, KARABAYIR, KORKMAZ, KİLYOS., KİPTAŞ VADİ EVLERİ, MAVROMOLOS, SARIOĞLU, TATAR, TAŞLIBURUN, TÜRKMEN, UZUNÇINAR, UÇAN sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8304213

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah KETENDERE sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8304212

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8304215

ISTANBUL SARIYER ilce -DEMİRCİKÖY mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -DEMİRCİKÖY mah sk bölgelerinde 02/12/2021 11:00:00 - 02/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8304214

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk / ÇAMLITEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 02/12/2021 13:00:00 - 02/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8157322

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, AÇIK, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİRCİ, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, GÖKUN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KAYMAK, KIRKAHVE, KURFALLI, MENDERES, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8260316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALIÇ, ALİŞ SORUCU, ARAS, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAYKARA, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, BEHRAM ÖZSOY, CANİK, DENİZ, DENİZCİ, DENİZEVLER, DENİZKENT, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, ERGUVAN, ERGÜL, FAHRETTİN YETKİN, FERMAN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HAYRAT, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KUM, KURŞUN, KÖKLÜ, LİMON, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, PLATO, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, REŞİT, RIFAT ENGİN, RIZABEY, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SALI, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SANSAR, SARDUNYA, SARGÜN, SAVCI BEYLER, SAİDE HANIM, SEFALI, SEKMEN, SELVİ, SERDAROĞLU, SÜMEYYE, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, SİTE, TANZİM, TAÇ, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, ULUBATLI, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YALIKENT, YAYLA, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YIL, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇAY, ÇELİKLER, ÇINAR, ÖNCÜ, ÖNER, ÖZBEK, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, İDEAL, ŞAFAKLI, ŞEHİT ENVER YORULMAZ, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8304218

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 02/12/2021 09:00:00 - 02/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8304221

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 02/12/2021 12:00:00 - 02/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8304225

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 02/12/2021 14:00:00 - 02/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8227363

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, GEÇİT sk bölgelerinde 02/12/2021 10:00:00 - 02/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8227367

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 02/12/2021 00:05:00 - 02/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227368

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2497., 2517., 2535., 2536., 2537., 2558., 2560., 2562., 2564., 2566., 2568., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2576., 2577. sk bölgelerinde 02/12/2021 00:05:00 - 02/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228309

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 02/12/2021 09:30:00 - 02/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 8331322

İSTANBUL TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/4., 24/5., 25/2., 25/8., 27/1., 27/4., 27/7., 27/7. ÇIKMAZ, 28/5., 65/3. sk bölgelerinde 02/12/2021 14:00:00 - 02/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.