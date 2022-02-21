BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 21 Şubat 2022 Bağcılar, Sarıyer, Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintileri ne kadar sürecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 21 ŞUBAT PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 11926736

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ARASTA, ARI BURNU, ARİFE, ASLAN, BARIŞ, BAŞAK , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CEYLAN , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , ELMAS, ENGİN, EZGİ , FEZA, GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜRPINAR, GÜVEN , HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, IŞIK, KARATEPE, KAĞAN, KUMSAL, KÖKSAL , LODOS, MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, PELİT, PIRLANTA , SAHİL, SARAY , SERGEN , SUBAŞI, TEMMUZ, TUNCEL, YAKAMOZ , YOSUN , ÇELİK , ÇETİN, ÇINAR, ŞENGÜL sk / YENİKÖY mah BEYAZ YASEMİN, EBRU, EGE, GÜLHAN, HAKİMİYET, KARADENİZ, OKYANUS, RAUF DENKTAŞ, SAHİL, ÇAKABEY, İSHAK PAŞA sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11697963

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11743316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665, G-678 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771858

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CİVAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771859

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, KAMP, KARANFİL, NERGİS, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11842316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 21/02/2022 00:00:00 - 21/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11841321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1388., 1389., 1390., 1391., 1392., 1395., 1408., 1415., 1486., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1351. sk bölgelerinde 21/02/2022 02:30:00 - 21/02/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11843329

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 21/02/2022 05:30:00 - 21/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630106

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1656., 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1668., 1669., 1670., 1672., 1673., 1674., 1675., VELİOĞLU sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771784

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 675., 676., 677., 683., İSTANBUL sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698200

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771783

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630114

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62. sk bölgelerinde 21/02/2022 12:00:00 - 21/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11698023

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11739335

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, HAVUZLU sk bölgelerinde 21/02/2022 09:30:00 - 21/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 11926810

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah EBUZİYA sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ACAR, ARSLANLI, AVCILAR, GÜNYÜZÜ, YAMAÇ, YEŞİLKÖY, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI, İNCİ sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12027324

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ADALET, CAMİ, ÜMRANİYE sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11993316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 21/02/2022 15:00:00 - 21/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12028347

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah TÜRKİŞ sk bölgelerinde 21/02/2022 18:00:00 - 21/02/2022 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11771842

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 21/02/2022 00:01:00 - 21/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11844316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk / BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 21/02/2022 00:01:00 - 21/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11844317

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 21/02/2022 00:01:00 - 21/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11849316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah MUHSİN YAZICIOĞLU, TAŞOVA sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11848332

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 1102., ULUÇINAR sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11673328

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 21/02/2022 00:01:00 - 21/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630123

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 21/02/2022 04:00:00 - 21/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11936316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah UYGUR sk / TERAZİDERE mah ARA, BAHAR, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ ilçesinde 2022-02-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 11743325

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah HİSAR, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11697959

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11743322

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU, ÇARŞI sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771866

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÖZGÜR sk / BARIŞ mah AKDENİZ, ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI, EGEMENLİK, KARDELEN, KIBRIS, KORU, LEYLA, MENEKŞE, NEHİR, ZAFER sk bölgelerinde 21/02/2022 09:30:00 - 21/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771750

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN, MEHMET AKİF ERSOY, OLİMPİYAT, ZAĞANOS PAŞA sk bölgelerinde 21/02/2022 13:00:00 - 21/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilçesinde 2022-02-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 11771751

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKKAYA, BEGÜM, GÜLHAYAT, SEYRAN 2, ÇARMIKLI, ŞEBBOY sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 11926518

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, ASMA, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, CEVİZLİK, DRAMA, EREN, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇAY, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÖÇMEN ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NERGİS, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/02/2022 01:00:00 - 21/02/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926519

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN sk / ÇANAKÇA mah AYŞEN, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, DEĞİRMENALTI, FIRIN ÇIKMAZI, KARACAKÖY, MEŞETOPU, TAZEGÜL ÇIKMAZI, UYSAL sk bölgelerinde 21/02/2022 03:00:00 - 21/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11613317

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ASKER, ATÖLYE, AYAZMA, AYVALIDERE, BAYRAK, BESİM, BETÜL, BEY, BEŞİR ÇIKMAZI, ELBASAN, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLAY ÇIKMAZI, GÜLBERK ÇIKMAZI, GÜLBEYAZ ÇIKMAZI, GÜLCAN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GÜLGÜN, GÜLHANE, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, KADIKÖY, KARADAYI, KOOPERATİF, KÜTÜPHANE, OVAYENİCE ELBASAN YOLU, SELANİK, SEYFİ DEMİRSOY, SOĞUKÇEŞME, TÜRKAN ÇIKMAZI, TÜRKER, YAR ÇIKMAZI, İNCEĞİZ, İNCİRLİ, ŞELALE sk bölgelerinde 21/02/2022 09:30:00 - 21/02/2022 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771840

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah GENÇLİK, MÜNİF SEVİ, PAZARYERİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/02/2022 09:30:00 - 21/02/2022 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11697867

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ, AKASYA 3, ALTIYOL, AYDIN 1, BAHAR 4, BARAJ, BAYIR 1, BURÇAK 2, BÜLBÜL 6, CENDERE, CEVİZ 1, DUMAN, ERBAP, ESKİ CAMİ, GÖLKAYA, GÜL 4, GÜNEY 2, GÜNEŞ 5, KARANFİL 1, OKULLU, PALMİYE 3, PELİT 1, RÜZGARGÜLÜ, SARAY 2, SAĞLIK 2, ZAMBAK 6, ZARİF 1, ÇATALCA YOLU, ÇİÇEK 5 sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11994318

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ESENLER, EVREN, FARUK, HAREM, KAZIM SAVAŞ, RAMAZAN PEHLİVAN, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 11771997

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 532., 533., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 420., 422., 423., 424., 425. sk bölgelerinde 21/02/2022 09:30:00 - 21/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11937318

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 140., 147., ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 21/02/2022 11:00:00 - 21/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11939316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 612., 615., 616., 617., ALBAYRAK sk / TURGUT REİS mah 478. sk bölgelerinde 21/02/2022 12:00:00 - 21/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 11926454

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1902., 1903., 1904., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11973316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 884. sk / ÜÇEVLER mah 889., 890., 892., 893., 895., 898., 910., 942. sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11667320

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 174., Adile Naşit Bulvarı., Ekin Caddesi., sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 11933317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11935316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah AKAT, AKSU, GÜRBÜZLER, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, SÜMER sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11873316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11758317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 2.KAYNAK, 3.BAHÇE, 4.ÇİMEN, DEMET, FİDAN, SERA, YOLCU, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgelerinde 21/02/2022 12:00:00 - 21/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 11697960

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah ATATÜRK, DAĞARCIK, GUREBA TEKKE, HAMAM, HASANPAŞA ÇEŞMESİ, KÜLHAN, MEHMET LÜTFÜ, NALINCI FEVZİ, OYUNBOZAN, PERTEVNİYAL, UZUN YUSUF, VALİDE CAMİİ ARALIĞI, VEZİR ÇEŞMESİ, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI, İMAM MURAT, ŞEKERCİ, ŞEYH OSMAN sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 11771979

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 628., 630., 634., 636., 642/1., FATİH sk bölgelerinde 21/02/2022 00:05:00 - 21/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 11833316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLSEVER, LİMON, SELVİ, ÇAM sk bölgelerinde 21/02/2022 00:00:00 - 21/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771897

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAAĞAÇ, AKÇAY, KAVAKLI, YÜKSEK, YÜKSEL sk bölgelerinde 21/02/2022 01:00:00 - 21/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771800

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., ÇİNÇİNDERE sk / MERKEZ mah DAVUTPAŞA 1., ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk bölgelerinde 21/02/2022 15:00:00 - 21/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 11757321

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKPINAR, ATMACA, DURAN, EREN, GÖNÜL, GÜLDESTE, GÜN, KARAMEŞE, KASIMPATI, KAYAPINAR, SARIKANARYA, SEVAL, SEVİL, ÜNLÜ, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11875316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, AYTAÇ, AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, NARLI, NURTAÇ, SELMA, TESTİ, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698269

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHAR, SİNANPAŞA, UYSAL sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11880316

İSTANBUL, KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, CAMİ ARKASI, DİREK, EGE, KORU, LİSE, MEKTEP, MEZBAHA, NAGİHAN, SADABAD, SARDUNYA, TABYA, TOPATAN, UFUK, VARNA, YENİÇARŞI, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698270

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah MAYA sk bölgelerinde 21/02/2022 11:00:00 - 21/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12008316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA, CENDERE, SELAMET, İSMETPAŞA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk / ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, BOSTAN, BİROL, LATİF sk bölgelerinde 21/02/2022 17:00:00 - 21/02/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 12003319

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 3.ERGUVAN, ERTUĞRUL, GÜLBAHAR sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11849322

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, 2.YAVUZ SELİM, ALPARSLAN, HÜRRİYET, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 12005317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / İSTİNYE mah ADASU, ALINTERİ, ASIM BABA ÇIKMAZI, BAYIR ÇIKMAZI, BOSTAN KORU ÜSTÜ, DERE., DEREBOYU., DOKTOR NİHAT REŞİT, ESKİ HARMANLAR, HAMAM, HAMAM ÜSTÜ, KURŞUNLU, MEHMET ŞÜKRÜ, MEHTER, MEKAN, METANET ÇIKMAZI, MEZARLIK ÜSTÜ, MISRA, MÜJDE ÇIKMAZI, NAME, OZAN ÇIKMAZI, PİKNİK, SARIYER, TÜRKÜ, ÇAYIR, ÇAYIR MAHALLESİ, İSMAİL GALİP ERCAN sk bölgelerinde 21/02/2022 08:00:00 - 21/02/2022 09:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12011316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah KAPLICALAR, SAHRA ÇIKMAZI, İŞYAR ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah AKINCI, BALABANDERE, BORSA, EMEK, ESKİ HARMANLAR, KANKAYA ÇIKMAZI, KAPLICALAR, LALE., REFORM, REKABET ÇIKMAZI, SAMANYOLU, SARIYER, TALİH, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 21/02/2022 08:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926771

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ASMALI YALI, BÜLBÜL, BÜYÜKDERE CAMİ, DANİŞMENT, DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, DOLUNAY ÇIKMAZI, EBABİL ÇIKMAZI, EKSERCİ, EMSAL ÇIKMAZI, HACET, KAHKAHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MEKTEP, MERDİVEN ÇIKMAZI, MERVE ÇIKMAZI, PİYASA, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ŞARAPHANE sk / MERKEZ mah BÜLBÜL, MESERBURNU sk bölgelerinde 21/02/2022 08:30:00 - 21/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926762

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, ARAP BÜLBÜLÜ, BEYAZ LEYLAK, EKİNDENİZ, ERENLER, GÜLGONCA, HOROZ İBİĞİ, KARAÜZÜM, LALEZAR, MELİSA, SUDEM ÇIKMAZI, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, YENGEÇ, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞEFİKA sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, ALA SERÇE, ALAÇAM., ARAP BÜLBÜLÜ, GÜLİBRİŞİM, HERCAİ MENEKŞE , HOROZ İBİĞİ., ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI., MELİSA, MERSİN AĞACI, NERGİSLER ÇIKMAZI, İNCİ. sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771844

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, DUT, ILGIN, KARAYEMİŞ, KILIÇ, KISMET AĞACI, İNCİR, İĞDE sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11850328

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ELMALI, GAZİ, MAVİ, MAZLUM, TUNÇ, ÇİĞDEM, ŞEN, ŞENER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11850319

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11739331

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BOSTAN KORU ÜSTÜ, HAMAM, HAMAM ÜSTÜ, KURŞUNLU, METANET ÇIKMAZI, MISRA, NAME, OZAN ÇIKMAZI, SARIYER, TÜRKÜ sk bölgelerinde 21/02/2022 09:15:00 - 21/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926764

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., 4, AMBER ÇİÇEĞİ, ASLAN PENÇESİ, AY ÇİÇEĞİ, FISTIK, KADİFE ÇİÇEĞİ., KARAÇAM., KARÇİÇEĞİ, KEKİK., KIRGÜLÜ, KIZILÇAM, OYA ÇİÇEĞİ. sk bölgelerinde 21/02/2022 11:00:00 - 21/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11850321

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ADA, GÜLCE, PROF. DR. AYKUT BARKA sk bölgelerinde 21/02/2022 14:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 11926713

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, ERYILMAZ, GÜR, MAVİGÖK, MECLİS, SİYAMİ KÖYLÜ sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 11678321

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÜZOĞLU sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771981

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADEMAĞA, BARAN, CÜCE, DÜZTAŞ, EFLATUN, ERCAN, ERSİN, GÜRBÜZ, GÜRSEL, HAFİK, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, KURUÇAY, KURUÇAY ARALIĞI, ODESA, POLAT, SÜMBÜL, SİVAS, YAYLA, ÇAMLICA, ÇAMLICA ARALIĞI, ÇAMÖZÜ, ÇINAR, İMRANLI, İZZET BABA, ŞAHİNKAYA sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 11771980

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2196., 2197., 2198., 2199., 2200., 2201., 2202., 2203., 2204., 2205., 2209., 2211., 2216., 2217., 2218., 2219., 2220., 2221., 2221/1., 2222., 2223., 2224., 2225., D, E, F sk bölgelerinde 21/02/2022 00:05:00 - 21/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11417329

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 11926824

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103. sk / TELSİZ mah LEYLAK, SÜMBÜL sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12025322

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah ÇİMEN 1 sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇINAR, ÇINAR 1, ÇIRPICI YOLU, ŞEHİT CENGİZ ALUÇKU sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11995318

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 58. BULVAR sk / NURİPAŞA mah 233., 234., 235., 236., 55., 55/3., 58/7., 60., 60/3., 61., 63/4., 64/2., 65., 65/5., 65/6., 65/8., 65/9., BEKİR SUBAŞI, MERV sk / YENİDOĞAN mah 238., 42/4., 42/5., 48., 50/2., 50/7., 58. BULVAR, 58/2., 58/6., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / YEŞİLTEPE mah 56., 58.BULVAR sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12016316

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah ÇAYIR sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. AZİZ ERGİN, ÇINAR 6 sk bölgelerinde 21/02/2022 09:00:00 - 21/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926497

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 21/02/2022 10:00:00 - 21/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11997316

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 289., 290., 75/15., 75/2., 75/3., 75/3A, 75/4., 75/5., 75/5. ARA, 75/6., 75/7., AHMET YESEVİ, SAHA YOLU, YEŞİLYOL, ŞEHİT MEHMET USLU sk / ÇIRPICI mah 304., 305., 75/2., YEŞİLYOL, YEŞİLYOL A, YEŞİLYOL B, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ARA sk bölgelerinde 21/02/2022 12:00:00 - 21/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12027328

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101. sk / TELSİZ mah SÜLÜN, SÜMBÜL sk bölgelerinde 21/02/2022 15:00:00 - 21/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11997318

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 11/1., 55., 55/2., 56., 65/2., 65/3., 65/A, 65/D, 67., BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4A, 65/4A ÇIKMAZ, 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 54/1., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/2A, 56/3., 56/4., 56/5., 56/6., 56/7., 56/A, 56/B, 57., 57/13., 57/20., 57/21., 57/4., 57/5., 57/6., 57/7., 57/A, 74/3., BEKİR SUBAŞI, ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 21/02/2022 15:00:00 - 21/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698165

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 21/02/2022 20:00:00 - 21/02/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.