23 Mayıs Pazar günü İstanbul Avrupa Yakasında yaşanacak elektrik kesintileri Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) resmi internet sayfasında yayımlandı. BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 23 Mayıs 2021 başlığıyla da internette vatandaşlar tarafından çokça aratılan bu konuyu haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 23 MAYIS 2021

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MAYIS 2021

NO: 3927363

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ÖZGÜLER sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3940429

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, SUR, TERKOS-KARABURUN, bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3951357

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 23/05/2021 10:00:00 - 23/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3928333

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/05/2021 13:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MAYIS 2021

NO: 3941222



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MAYIS 2021

NO: 3950364

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945347

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah DERİNKUYU, GÜNEŞLİ 1, KALENDER sk bölgelerinde 23/05/2021 10:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MAYIS 2021

NO: 3949406

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3928439

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950352

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3939391

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL sk bölgelerinde 23/05/2021 10:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949380

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah PARILTI, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 23/05/2021 10:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MAYIS 2021

NO: 3940474



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, BAYIR, BILDIRCIN, DERE İÇİ BORSA, DERKA, DUTLUK, EKOL, FUADİYE, KARAAĞAÇ, LEYLEK, POLİS, SANDALCI KERİM, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, ETİBANK, FATİH, HALİÇ, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MEHTAP, MENEKŞE, MERCAN, MEVLANA, PAZARALTI, SİVASELİ, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, YENİ UFUK, ZAFER, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN, BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, EDA, ELA, ELİBOL, ETİBANK, FERDA, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HELAL, KARAÇAM, MİNE, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, YURDANUR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZGE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk bölgelerinde 23/05/2021 05:00:00 - 23/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MAYIS 2021

NO: 3939416

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.MALTEPE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/05/2021 05:00:00 - 23/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3952376

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİMAR SİNAN mah sk bölgelerinde 23/05/2021 16:00:00 - 23/05/2021 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MAYIS 2021

NO: 3939371

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah AYRANCI, FETVA YOKUŞU, HOCA GIYASETTİN, KATİP ŞEMSETTİN, KATİP ŞEMSETTİN CAMİİ, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, NAMAHREM, NAZIR İZZETEFENDİ, ODUN KAPISI YOKUŞU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, YÜKSEKLER sk / HACI KADIN mah DARÜLHADİS, TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, DİVANEFENDİ, HOCA GIYASETTİN, KASNAKÇILAR, KATİP ŞEMSETTİN, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, MESLEK, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TAVANLI MASLAK, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, CEMAL YENER TOSYALI sk / MOLLA HÜSREV mah AHMET KARAHİSARİ, CEMAL YENER TOSYALI, EMİRHOCA, KALENDER MEKTEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, KİRAZLI MESCİT, MÜŞKÜLE, TAŞTEKNELER, VEFA sk / SARAÇ İSHAK mah TİYATRO sk / SÜLEYMANİYE mah AVNİPAŞA, AYŞEKADIN HAMAMI, AĞIZLIKÇI, BAHŞENDE, BESTEKAR BASRİ, BESİM ÖMERPAŞA, DÖKMECİLER HAMAMI, ELMARUF, FETVA YOKUŞU, KANUNİ MEDRESESİ, KİRAZLI MESCİT, MİMAR SİNAN, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY, SÜLEYMANİYE, SİYAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 23/05/2021 00:00:00 - 23/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3928529

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah GANİ ÇELEBİ, KOLTUKÇULAR, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, PERDAHÇILAR, SAHAFLAR BEDESTENİ, TACİRLER, TAKKECİLER, TIĞCILAR, YAĞLIKÇILAR, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk / TAYA HATUN mah ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MAYIS 2021

NO: 3937327

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ARKIN, GAZİ OSMAN PAŞA, MERTER, SÜLEYMAN NAZİF, SİPAHİ, ZEYNEP KAMİL, ZİYA PAŞA, ÖZYURT sk / SANAYİ mah ERGENEKON, ESNAF, GAZİ OSMAN PAŞA, TİRYAKİ HASAN PAŞA, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 23/05/2021 13:00:00 - 23/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MAYIS 2021

NO: 3940464

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN, BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ELİBOL, ETİBANK, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HELAL, KARAÇAM, MİNE, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk bölgelerinde 23/05/2021 01:00:00 - 23/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3940453

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah SAKARYA sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 23/05/2021 01:00:00 - 23/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MAYIS 2021

NO: 3940710

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, MORMENEKŞE, SABRİ TUNALI, TİBET, YELDEĞİRMENİ, İLTER sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945672

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah UZUNGÖL sk / FEVZİPAŞA mah DERMAN, HAKİMBEY, USKUMRU sk / GÜMÜŞYAKA mah LÜTFÜ VARDAR sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945677

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah TPAO sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3940711

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY, DUMLUPINAR, ELİF, HARBİYE, MALİKLER, TİFTİK, YELDEĞİRMENİ, İLTER sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945676

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah TPAO sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945673

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, GÜNBEY, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MAYIS 2021

NO: 3939410

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 23/05/2021 00:01:00 - 23/05/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3939405

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 23/05/2021 00:01:00 - 23/05/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3939414

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 23/05/2021 05:00:00 - 23/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.