BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 24 Kasım 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 24 KASIM ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8123337

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 24/11/2021 00:00:00 - 24/11/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 24/11/2021 01:30:00 - 24/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123346

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 24/11/2021 03:00:00 - 24/11/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

AVCILAR ilçesinde 2021-11-24 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAĞCILAR

NO: 8118538

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1947., HACI BEKTAŞİ VELİ, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 24/11/2021 00:00:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123386

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 121., 122., 140., 144. sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118453

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 121., MENDERES sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8118539

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK, ÇEŞME 3 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 24/11/2021 00:00:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086470

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ATA 2, FETİH, FETİH 1., FETİH 2., FETİH 3., FETİH 4., FIRAT, MAHMUTBEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK FIRAT, NİL, ONUR, UFUK, YÜCE, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 24/11/2021 03:00:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-11-24 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 7994339

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 24/11/2021 00:01:00 - 24/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7994338

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 24/11/2021 00:01:00 - 24/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA ilçesinde 2021-11-24 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ ilçesinde 2021-11-24 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8113316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 107., YURT sk bölgelerinde 24/11/2021 02:00:00 - 24/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123335

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ESKİPINAR CD DİLARA sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093667

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, HEYBETLİ, HİCRAN, NAMIK KEMAL, SAHİLYOLU, TUTAM, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093656

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BEYGEN, ERENLER, OSMANLI, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8111319

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, KATİP ÇELEBİ, KIBRISLI MEHMET PAŞA, KOCATEPE, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MUSTAFA KEMAL, OĞUZHAN, SOKULLU, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / MARMARA mah 1., 105., 107., 111., 115., 210., 212., 214., 220., 240., 3., 5., 7., AVRASYA, BAHADIR, BAYRAKTAR, FATİH SULTAN MEHMET, GÜLDESTE, GÜZİDE, HÜRRİYET, KOCATEPE, MUHTAR, NİL, ULUSUM, YURT, ÖNDER, İHLAS, İHTİŞAM sk / SAHİL mah ALSANCAK, ANAFARTALAR, BAYRAKTAR, HAZAN, II. BEYAZIT, KAPTAN-I DERYA, KIZIL İMAM, KÖŞK, MAVİ AKDENİZ, MUSTAFA KEMAL, YAHYA ÇAVUŞ, ÇANAKKALE, İLKE, ŞAİR NEDİM, ŞEMSİ TEBRİZİ sk / YAKUPLU mah 16., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 24/11/2021 09:30:00 - 24/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7944336

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, BALYOZ, GÖNÜL, MÜEYYET, ORHAN ADLI APAYDIN, İSTİKLAL sk / BEREKETZADE mah BEREKETZADE CAMİİ, BEREKETZADE MEDRESESİ, BÜYÜK HENDEK, CAMEKAN, GALATA KULESİ, GALİP DEDE, HACI ALİ, HOROZ, KULE ÇIKMAZI, LAKERDACI, LALELİ ÇEŞME, PORTAKAL, YÜKSEK KALDIRIM, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİMŞİR sk / FİRUZAĞA mah YENİ ÇARŞI sk / HACIMİMİ mah DİBEK, ESKİ PARMAKKAPI, GALATA BEYAZIT, GALATA MANDIRASI, HACI MİMİ KÜLHANİ, HOCA ALİ, HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KAPIKULU, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KEMERALTI, KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI, KUMBARACI YOKUŞU, KÖLEMEN ÇIKMAZI, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, LÜLECİLER ARASTASI, SERDAR-I EKREM, YAZICILAR ÇIKMAZI sk / MÜEYYETZADE mah ALAGEYİK, ALİ HOCA ARALIĞI, GALİP DEDE, HOCA ALİ, LÜLECİ HENDEK, REVANİ, SERDAR-I EKREM, TATAR BEYİ, YÜKSEK KALDIRIM, YÜKSEK KALDIRIM ÇIKMAZI, ZÜRAFA sk / TOMTOM mah CAMCI FEVZİ, EVCİL ÇIKMAZI, KAPIKULU, KARABAŞ KUYU ÇIKMAZI, KUMBARACI YOKUŞU, PARK, POSTACILAR, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, TERCÜMAN ÇIKMAZI, TOMTOM KAPTAN, ÖRTME ALTI, İSTİKLAL sk / ŞAHKULU mah BALKON ÇIKMAZI, BÜYÜK HENDEK, GALİP DEDE, KADRİ BEY ÇIKMAZI, KUMBARACI YOKUŞU, KÜÇÜK HENDEK, SERASKERCİ ÇIKMAZI, SERDAR-I EKREM, TIMARCI, YÖRÜK ÇIKMAZI, İLK BELEDİYE, İSTİKLAL, ŞAH KULU BOSTAN, ŞAHKAPISI, ŞAHKULU sk bölgelerinde 24/11/2021 00:00:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026447

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ERİŞ, FATİH, GEÇGEL ÇIKMAZI, GÜRKAN, NİĞBOLU ÇIKMAZI, SÜREKLİ, YAVUZ, YELKEN, ÇUBUKÇU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 24/11/2021 10:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 8119060

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah BAŞAR, BEKTAŞ ÇIKMAZI, BİLLUR, DİDEM, ERDEM 1, ERTEKİN, HAYIRLI, KOŞU, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, ÇARMIKLI, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 24/11/2021 01:00:00 - 24/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093663

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BULUT, CENAP, CENNETKUŞU, HASAN TAHSİN ÜÇER, KADER, KARDEŞ, ÇINARCIK, İPEK sk bölgelerinde 24/11/2021 02:00:00 - 24/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118391

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah KAHVECİ, KARADENİZ 1, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, SIRTKÖY, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3 sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 8086831

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, ASMA, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, CEVİZLİK, DRAMA, EREN, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇAY, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÖÇMEN ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NERGİS, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/11/2021 00:10:00 - 24/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086836

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8101316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah CANDEMİR, DOBURCA, HÜRRİYET, KARLIOVA, MİLLET, İSTASYON sk bölgelerinde 24/11/2021 09:30:00 - 24/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 8122326

ISTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 24/11/2021 10:00:00 - 24/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8122328

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 873., 874., 875. ÇIKMAZ, 876., 877., 878., 879., MEHMET AKİF İNAN sk bölgelerinde 24/11/2021 13:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 8063894

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 24/11/2021 00:00:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123863

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ATATÜRK, FIRAT, KIZILIRMAK, TALATPAŞA sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8058364

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 243., 252., 253., TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8081488

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 378., 380. sk / İNCİRTEPE mah 240., KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123324

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 221., 223., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk bölgelerinde 24/11/2021 10:00:00 - 24/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8080594

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-31, G-35, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 348., 410., 418., 419., 420., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 462., BALIK YOLU, OZANLAR, YONCA sk / SULTANİYE mah BALIK YOLU sk / YUNUS EMRE mah 379. sk / İNÖNÜ mah 368., 418., 419., BALİNA, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 24/11/2021 10:00:00 - 24/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123344

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / MEHTERÇEŞME mah 1822. sk / YEŞİLKENT mah 1774., 1798., 1802., 1803., 1804., 1805., 1806., 1807., 1809., 1860., 1861., 1863., 1864., 1888., 1910., 1911., 1917., HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah POYRAZ sk bölgelerinde 24/11/2021 10:00:00 - 24/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8080599

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATİLLA İLHAN, G-119, G-209, G-55, G-584, G-587, G-59, G-590, G-62, G-63, G-64, G-66, G-67, G-68, G-71, G-72, G-76, G-79, G-80, G-81, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 470., 478., 479., 480., 481., 482., 484., 485., 486., 492., 495., 533., OZANLAR sk bölgelerinde 24/11/2021 13:00:00 - 24/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8080600

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 648., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 606., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 24/11/2021 14:00:00 - 24/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8093676

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SAKA, KASTAMONU, NERGİZ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805/1., 805/2., 840., 841/1., 854., 854/1., 857., 861., 931., 932., 933., 944., EFES, ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 24/11/2021 00:05:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, BAYIR, HÜRRİYET, KARADENİZ, KEŞAP, KUĞU, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİRAÇ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ÇAVDAR, ŞAİR sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 8.LALE, BENEK, BERFİN, BERRAK, BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BURÇAK, HASRET, KADİR YOKUŞU, KARADENİZ, KEMAL REİS, MEHMET TAHİR EFENDİ, MERAL YOKUŞU, UĞUR, YENİYOL, İKİZLER YOKUŞU, ŞARK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 24/11/2021 09:30:00 - 24/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8120319

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgelerinde 24/11/2021 09:30:00 - 24/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8122336

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TOPÇUBAŞI ESATAĞA sk bölgelerinde 24/11/2021 19:00:00 - 24/11/2021 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8062476

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8086493

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 24/11/2021 00:05:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093677

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1117., 1209., 1209/1., HAMİDİYE, MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 24/11/2021 00:05:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063478

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUYULU, SANCAKLI, SOKULLU MEHMETPAŞA sk / ŞEMSİPAŞA mah 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 48., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., KÜÇÜKKÖY, LÜTFÜ AYKAÇ, MARAŞ, SOKULLU MEHMETPAŞA sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8120316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 24/11/2021 10:00:00 - 24/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063479

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1004., 1006., 1007., 1012., HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 273., 274., 275., 276., 277., 278., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 298., 500 EVLER, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 24/11/2021 12:00:00 - 24/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8090450

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK sk bölgelerinde 24/11/2021 00:00:00 - 24/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8063899

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 24/11/2021 01:00:00 - 24/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8090415

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS sk / YEŞİLCE mah DEVİR, DOSTLUK, DİRAYET, ULUBAŞ sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8090373

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ATATÜRK, BARBAROS, DOĞUŞ, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086455

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAKOÇ, ASYA, BAYINDIR, CANBERK, DAMLAPINAR, EMEK, ERSOY, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HASGÜL, KAPLICA, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, MORKARANFİL, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SULTAN, ULUTAŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, ÜLKER, İNCESU, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8123652

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 23/11/2021 21:00:00 - 24/11/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8127941

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.GONCAGÜL, 1.KIRMIZIGÜL, 1.PEMBEGÜL, 1.ZAMBAK, 1407., 1413., 2.SARIGÜL, 4.MENEKŞE, DİNÇ, LALEGÜL, ÇALIGÜL sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8127942

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GAZİ, 1.KUBİLAY, 2.ÖZGÜR, MAGOSA, ŞEHİT DİNÇER DEMİR sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8127950

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.MEHTAP, 1507., 2.İNCİ, ANADOLU, BAYRAKTAR, GÜLHAN, HÜR, KAVAKLI, KAYA, METİN, ÇAKIR sk / KANARYA mah 1507., 2.İNCİ, ALAKARGA, BAYRAKTAR, MAVİKUŞ, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8127939

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MEKTEP, SÜREYYA, YELDEĞİRMENİ, YEŞİLLİ sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8127943

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BAĞLAR, DELİ ORMAN, TÜRE sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118427

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah MİMARBAŞI sk bölgelerinde 24/11/2021 10:00:00 - 24/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8118487

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 24/11/2021 10:30:00 - 24/11/2021 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8124157

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah EKOL sk bölgelerinde 24/11/2021 01:00:00 - 24/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8124158

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ EKOL mah sk bölgelerinde 24/11/2021 03:00:00 - 24/11/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8124159

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN ÇANTA mah ASLANAĞZI sk bölgelerinde 24/11/2021 06:00:00 - 24/11/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8124555

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6043. sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118469

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 24/11/2021 10:00:00 - 24/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8087322

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 24/11/2021 01:00:00 - 24/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8064114

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178., 180., 181., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 19., 190., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 30., 31., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk / UĞUR MUMCU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, L sk bölgelerinde 24/11/2021 10:00:00 - 24/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2021-11-24 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

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