Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) 24 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Avrupa Yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini niternet sayfasından paylaştı. Biz de BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 24 Mayıs 2021 başlığıyla da internette vatandaşlar tarafından sıkça bakılan bu konuyu haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 24 MAYIS 2021

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3950396

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945328

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah AŞURE, BORA, CEYDA, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, KUM, MEDENİYET, TAHİR, TATLI, YEŞİL YALI sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk bölgelerinde 24/05/2021 09:30:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950410

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AKMAZ, DERSAADET, HADIMKÖY-ÖMERLİ, HÜMEYRA, OKUL ÇIKMAZI, PALANDÖKEN, TUNA, YILMAZLAR, ÖMERLİ sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3945804

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 24/05/2021 00:01:00 - 24/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945805

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 24/05/2021 00:01:00 - 24/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945799

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah GÜLDEFNE sk bölgelerinde 24/05/2021 00:01:00 - 24/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950329

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3928459

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÇELİK sk / DENİZKÖŞKLER mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949343

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KADIRGA, MEŞRUTİYET, OYMAK, SANDAL sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949387

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKVERDİ, ARALIK, FİRUZKÖY BULVARI, KABATAŞ, UFUK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113. sk / SAADETDERE mah 1., 107., 2., 3., 4. sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3913521

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3939415

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, HİLAL, KARANFİL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARATAŞ sk bölgelerinde 24/05/2021 13:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3927355

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776. sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3948343

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 714., 727., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949405

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 187., 199., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 24/05/2021 13:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3949404

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, KÜÇÜK ÇINAR, MANOLYA, SÜMBÜL 1, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 24/05/2021 00:00:00 - 24/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HEREKE, HÜRRİYET, SEDEF sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BABAOCAĞI, CUMHURİYET, DAMLA, GÖKDAĞI, KUMRULU, KURULTAY, TÜRKBEYİ, TÜRKİSTAN, YEŞİL, İPEK 1 sk bölgelerinde 24/05/2021 00:00:00 - 24/05/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949407

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, CEVİZLİK, EMEK, KARANFİL, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PINAR, SÜMBÜL 1, YAPRAK, YAPRAK ÇIKMAZI, ZEYTİNLİK, ÇAVDAR, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 24/05/2021 03:00:00 - 24/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3929268

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah AĞRI, BEYDAĞI, GÖLDAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL sk bölgelerinde 24/05/2021 03:00:00 - 24/05/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3952367

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, TANER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3929226

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CEYLAN, SÖNMEZ sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3965451

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 15:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3940387

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKKUŞ, AKLEYLEK, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, ÜVEYİK sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3939423

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 24/05/2021 04:00:00 - 24/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3939420

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 24/05/2021 04:00:00 - 24/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah KANAAT, KÜÇÜK MİLLET, KÜÇÜK ÇİĞDEM sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3948347

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 58., HEKİM, SÜLEYMAN ŞAH, ÇALIKUŞU, ÇUKUROVA, ÇİMENZAR, ÜRGÜPLÜ, İREM sk bölgelerinde 24/05/2021 12:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3928498

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah AYVAZKAHYA, AYYILDIZ, BOSTANÜSTÜ DERE, KALKAN, YILDIZ BOSTANI, ZAFER sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3949335

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah ANAFARTALAR, KOCATEPE sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3961317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, ARMUTLU, ATAKENT, HATAY, KURTULUŞ, KÖROĞLU, MUTLU, MİNE, NİSAN, OYA, OZAN, SEVDA, TAŞLI, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3913522

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 108., 116., 118., 14., 37., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., BAŞKENT, KERVANSARAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 24/05/2021 11:00:00 - 24/05/2021 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3949502

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah AKASYALAR, OKÇU, TAN ARALIĞI sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3949415



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah CÜNEYT ARKIN, KORDONBOYU sk / FATİH mah 2. KORDONBOYU, ADNAN ŞENSES, AYHAN IŞIK, DENİZ, EREKE, GAZİ MUSTAFA, HULUSİ KENTMEN, KORDONBOYU, METİN AKPINAR, NASRETTİN HOCA, PAPATYA, SAFİYE AYLA, SULTAN FATİH , ZEKİ ALASYA, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3939348

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ- SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LA bölgelerinde 24/05/2021 09:30:00 - 24/05/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3938359

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1006., 1008., 1009., 1010., 1011., 1014., 1015., 1016., 1018., 1019., 1020., 1021., 1023., 1023/1., 1025., 1041., 1042., 1043., ATIŞALANI, BAHADIR, KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3941225

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 272., 272/1., 272/2., 275., 277., 285., HAKKI BAŞAR sk / TUNA mah 736., 737., HAKKI BAŞAR sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3940319

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 41., 41/1., MOSTAR sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965317

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 61., 64., YILDIZ sk bölgelerinde 24/05/2021 11:00:00 - 24/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3919973

İSTANBUL ESENYURT ilce PINAR mah 1474., 1475., 1480., 1481., 1482., 1483., 1484., FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1522. sk / ÇINAR mah 1394., 1423., 1425., 1426., 1427., 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah 1357., 1453., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953726

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1824., 1825., 1826., 1833., 1855., 1857., 1859. sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3954325

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2261., 2262., 2263., 2318., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 2269., 2270. sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945320

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 850., 851., 852., 853., ONDOKUZ MAYIS, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3964329

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.EREN, HALİM ULUTAŞ, SAİT KÖKNAR, TAVUSKUŞU, İNAN, ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3951331

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah AVŞAR, BARBAROS, BUĞRA, DOĞU, ULUĞBEY, YUNUS EMRE, ÖNAL, ÜZÜM, İSLİM sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949379

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EVREN, NİHAL, OYA, SARAY, ZUHAL, İLİM sk bölgelerinde 24/05/2021 12:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3951316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 646., 647., 647/1., ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3953645

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah CAM, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK sk / HAZNEDAR mah ARAS, LATİF, MERİÇ, OSMANPAŞA, POSTA, RÜZGARLI sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3962345

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BATUR, KAMER, ÇALIŞKAN sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah SELİM sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3962350

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah ÜNLÜ sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3962337

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KONAK, KUTLU, NECİP FAZIL KISAKÜREK, UĞUR, UĞURLU, YAVUZ SELİM, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3950431

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah AKİF, AYYÜZLÜ, CEMAL, GÜVEN, KARANFİL, KUBAN, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, SEDEF, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 24/05/2021 09:30:00 - 24/05/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950420

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ALAGÖZ, ALAKOÇ, AYDOS, AYDOĞAN, BERCESTE, BEYÖZÜ, DARIVERDİ, EKİN, ERTAN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, HİCRET, KARACA, KARAKOL, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, SONGÜL, SUNA, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YURTBEY, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949416

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BEŞİR, BEŞİR ÇIKMAZI, BODUR, BOZKURT, BUHARA, BÜLBÜLDERE, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, ETİ, KABATAŞ, MEHTER, SEMERKANT, SEYİR, TAŞKENT, YEDİPINAR, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET, ÖTÜGEN sk / ÇELİKTEPE mah BUHARA, SEMERKANT, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 24/05/2021 16:00:00 - 24/05/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3948342

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALAGEYİK, GÜDÜCÜ, MOR, ZÜMRÜT, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3940330

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953755

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALAGEYİK, GÜDÜCÜ, MOR, ZÜMRÜT, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3963333

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.GÜNER, 2602., 2603., 4.BARBAROS, DUMLUPINAR, HAVADAR, KEHRİBAR, ÜNVER sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3929295

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.FIRIN, 2.ÇINAR, 4.OKUL, SPOR ÇIKMAZI, YABANGÜLÜ ÇIKMAZI, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, ŞEHİT ERDİNÇ DURAN sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3940733

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3963374

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ARDA, CENGİZ TOPEL, SEYHAN sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3949316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BEYAZITLI ÇIKMAZI, GAYE ÇIKMAZI, HAYRAT ÇIKMAZI, KONUK, NURİ PAŞA, VAKIFLAR ÇIKMAZI, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 24/05/2021 09:01:00 - 24/05/2021 15:01:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3960316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah DEREKIR, DEREİÇİ, OĞUZELİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/05/2021 09:30:00 - 24/05/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3952381

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 105., 106., 107., 108., 110., 111., 113., 114., 115., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 151., 154., 171., 172., 197., 198., 211., 212., AYAZAĞA 197. ÇIKMAZI, ESKİ PAZAR, ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950387

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953819

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ALSİT VİLLALARI(TOPÇU BAŞIBAĞLAR SK) sk bölgelerinde 24/05/2021 12:00:00 - 24/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965376

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 24/05/2021 18:00:00 - 24/05/2021 20:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965378

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 24/05/2021 19:00:00 - 24/05/2021 21:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3929215

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah REHBER, ŞENAY sk bölgelerinde 24/05/2021 01:00:00 - 24/05/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3940721

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, ÇUHADAR sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3940833

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah TİBET sk bölgelerinde 24/05/2021 13:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3950400

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 24/05/2021 00:05:00 - 24/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950404

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 24/05/2021 03:00:00 - 24/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949508

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1262/1. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1271. sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949376

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HÜRRİYET, KURTULUŞ, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, RAHMET, UHUD, YILDIZ, ŞEHADET sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949509

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178., 180., 181., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 19., 190., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 30., 31., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk / UĞUR MUMCU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, L sk bölgelerinde 24/05/2021 12:00:00 - 24/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 MAYIS 2021

NO: 3939419

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/05/2021 00:01:00 - 24/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3968368

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6., DEMİRCİLER SİTESİ 7. sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3968371

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 48/2., 51/1. sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965449

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 15:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.