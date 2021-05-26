26 Mayıs'ta İstanbul Avrupa Yakasında gerçekleşecek olan elektrik kesinti listesi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlandı. İnternette BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 26 Mayıs 2021 başlığı ile şu sıralar çokça aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 26 MAYIS 2021

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3945814

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AYÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 26/05/2021 00:01:00 - 26/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945813

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AYÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 26/05/2021 00:01:00 - 26/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3963316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, AVARE, BEBE, BURNAZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EMEKÇİ, HARDAL, KERAMET, NAMIK KEMAL, SEBZECİ, TIPATAN, ZİRAAT, ZİRAAT ÇIK. 1, ZİRAAT ÇIK. 2, ZİRAAT ÇIK. 3, ZİRAAT ÇIK. 4, ZİRAAT ÇIK. 5, ZİRAAT ÇIK. 6, ÇİĞDEM, ÜZENGİ, ŞİRİN sk / MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, ASKI, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN, ESTİM, FIRIN, GÜLİSTAN, KERAMET, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, PINAR, SANCAK, SPOR, TERZİ, TIPATAN, YAKAR, YEŞİL, ÇİĞDEM, ŞABAN, ŞEHİT CEM YURTBEKLER, ŞİRİN sk bölgelerinde 26/05/2021 00:30:00 - 26/05/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3939387

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3940753

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BEREKET, HAYAT, PETROL, SERVİS, İSTANBUL sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953661

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KITA sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3968367

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESTİM, FIRIN, KITA, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, ŞAMLI sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3949402

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 26/05/2021 00:00:00 - 26/05/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3952364

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3963352

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 748., 750., 752., DOĞANBEY sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3952359

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3927377

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2281., 2293., 2296., 2300., 2328. sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3969611

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1173., 1174., 1182., 1183., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1214., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1232., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 26/05/2021 11:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3950360

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ERDE, GÜNEŞ 1, MEHTAP, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 26/05/2021 00:00:00 - 26/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950365

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ, MEHTAP, NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 26/05/2021 03:00:00 - 26/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3968953

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, ANADOLU, BAHTİYAR, BİRLİK 1, DAĞLAR, ERASLAN, GAZİ 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, ÖMÜR 1 sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, GELİNCİK 1 sk bölgelerinde 26/05/2021 03:30:00 - 26/05/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3940332

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BURÇAK, CEYLAN, DEFİNE, KIZILELMA 1, KOÇ, REHBER, SÖNMEZ, ŞEKER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, KIBRIS, REHBER, SUŞEHRİ, SÜLÜN 1, URAL sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3938350

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, KOÇ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAĞCILAR, CEYLAN, CİVELEK, HÜSEYİN TONYALI, SOĞANLI sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3939377

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BURÇAK, CEYLAN, DEFİNE, KIZILELMA 1, KOÇ, REHBER, SÖNMEZ, ŞEKER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, KIBRIS, REHBER, SUŞEHRİ, SÜLÜN 1, URAL sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3969612

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BAŞAĞA, MİTHATPAŞA sk / ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BADEM 2, GONCA 2, HÜNKAR, KARANFİL 3, MİTHATPAŞA, NAR , SINIRLI, ÇARDAK, İŞGÜZAR , ŞİMŞEK sk bölgelerinde 26/05/2021 11:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3969633

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah GÜLİBRİŞİM, TEYYARECİ NURİ, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 26/05/2021 01:45:00 - 26/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3945756



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 9., LALE, LAVANTA, ZÜMRE sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3949493

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, BAYIR, DÖKÜMCÜLER, GÜLHAN, GÜNDÜZ, HAMİDİYE, HAYIR, KAMİL, KISMET, KOSOVA, MORLALE, SOFULAR, TUNA, ÇAYIR, İLHAN, İSHAK BEY ÇIKMAZI, ŞEHZADEBAŞI, ŞEHİT CEVAT TUYAN, ŞEREF sk bölgelerinde 26/05/2021 00:01:00 - 26/05/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949492

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, BEYAZ SÜMBÜL, EFE, GÜR, HÜR, IHLAMUR, KIBRIS, KIZILIRMAK, MİLLET, ULUDAĞ, ŞEHİT SADULLAH BALKAN, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 26/05/2021 00:01:00 - 26/05/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949499

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 50. YIL, MELTEM, OLCAY, RÜZGAR, TUTİN, YEL, ÖMÜR, İNÖNÜ sk / YILDIRIM mah PİLOT, TUNABOYLU, ÖZGECAN, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 26/05/2021 03:30:00 - 26/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949497

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, BAHÇELİ, CEMİYET, MORLALE, NİĞBOLU, SIRAEVLER, SİPAHİ, TAN sk bölgelerinde 26/05/2021 03:30:00 - 26/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3913819

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ARNAVUTKÖY YOLU, BADE sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ARNAVUTKÖY YOLU, AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, HOCA AHMET YESEVİ, KÖRKADI, ONARAN, SAMYELİ, SEKBANLAR, SUNA, UYDU, VİŞNE ÇIKMAZI, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah SUNA KIRAÇ sk bölgelerinde 26/05/2021 00:00:00 - 26/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965458

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah DENİZ, KİRAZ, MEŞE, SEVGİ, SİREN, ZEYTİNOĞLU, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3949375

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah MİMAR SİNAN, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3968369

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234. sk / YAKUPLU mah 95., HÜRRİYET sk bölgelerinde 26/05/2021 13:00:00 - 26/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3954330

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, ELİF EFENDİ, ELİF EFENDİ ÇIKMAZI, GAYSUNİ MEHMET EFENDİ, HALICIOĞLU KAVŞAĞI, KARAAĞAÇ, SANDALCI KERİM, YUNUS sk bölgelerinde 26/05/2021 01:00:00 - 26/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953776

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah BÜYÜK YOKUŞU, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HİLAL ÇIKMAZI, MERTEK, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965344

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, FLORYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, İYİNİYET sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3969056

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-CELEPKÖY mah MİMAR, MİMOZA ÇIKMAZI, MİNARE, MİNE ÇIKMAZI, MİNYATÜR, MİRALAY, MİRCAN, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk/ HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANDEGÜL ÇIKMAZI, HANYERİ, HANZADE, HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL, PELİN, SÖNMEZ sk / YALIKÖY mah AYKUT sk / ÖRENCİK mah ACEM ÇIKMAZI, AKSOY, AKSU, AKSÖĞÜT, ATİK ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, CEVİZLER, DAR, GALİP, GÖKÇE ÇIKMAZI, GÜLİZAR, KAVAK, KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVILCIM ÇIKMAZI, KIYMET, KIZILCIK ÇIKMAZI, KIZILDAĞ ÇIKMAZI, KIZILÇAM ÇIKMAZI, KONUK, KİBAR, SARAL ÇIKMAZI, SERENGÜL, SEÇKİN, TEPEBAŞI, YAZICI, YERYÜZÜ, ÇAKMAK, ÇAM, ÖRENCİK, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965410

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah HAYRABOLU, HÜRRİYET, KANARYA ÇİÇEĞİ, VAHA, ÇINARLIKÖŞK sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3965418

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 96. sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965413

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 81., 82., 83., 84., 90., 91., İSTANBUL sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3968843

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1052., 1054., AŞIK VEYSEL, KARATAY sk / MENDERES mah ENDÜLÜS, KARATAY sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3953731

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1824., 1825., 1826., 1833., 1855., 1857., 1859. sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949452

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953595

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 413., 414., 415., BALİNA sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3951322

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah AKARBAŞI, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, HAŞMET, KEKİK, KIR YOKUŞU, ŞEN sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949413

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HIDIRBEY, BOŞNAK HÜSEYİN, KURU GIDA 12., MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, PALABIYIK, PAŞA BABA, REŞADİYE, RÜSTEM ÇIKMAZI, ZÜLFİKAR, İMAM RÜSTEM sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HALİTPAŞA sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3962344

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah MIHÇILAR sk / CİBALİ mah AKSAK ÇIKMAZI, ARAPLAR, ASTAR, BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, CİBALİ, CİBALİ MESCİDİ, ESRAR DEDE, HACI FERHAT CAMİİ, HASAN BABA, HASAN BABA ÇIKMAZI, HAYDAR, HAYDAR BOSTANI, HAYDAR HAMAMI, HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI, HAYDAR YOKUŞU, HAYDAR İMARETİ, KARADENİZ, KAŞIKÇI 1., KAŞIKÇI ÇIKMAZI, KERPİÇ, KIYAK, KÜÇÜK MEKTEPLİ, MÜRŞİT, MÜSTAKBEL ŞAİR BAKİ, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, OGÜN, SALİHPAŞA, SİNAN CAMİİ, VİŞNAP, YAZAR ORHAN KEMAL, YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ÇAĞA, ÜSKÜPLÜ, ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI, İRFAN AHMET sk / HOBYAR mah AŞİREFENDİ sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, AYDINBEY, CİBALİ, CİBALİ HAYDAR, ESRAR DEDE, HANEDAN, KADI ÇEŞMESİ, KANISICAK, KARADENİZ, KIVRIM, KOPÇA, MÜFTÜ HAMAMI, MÜSTANTİK, MİHRİ KELAM, UMURBEY, ÂŞIKPAŞA, ÇEŞMİZADE, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR BAKİ, ŞAİR BAKİ ARALIĞI, ŞAİR NABİ, ŞEBNEM, ŞULE sk / ZEYREK mah AKTAR YEKTA, DERS VEKİLİ, FENERLİ, GÜLBAHÇE, HACI HASAN, HACI ÖMERPAŞA, HASAN BABA, HATTAT İZZET, KIRBACI, MEKTEPLİ, MIHÇILAR, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, PARMAKLIK, PARMAKLIK ARALIĞI, TURŞUCU HALİL, YESARİZADE, ÂRİFZADE, ÇIRÇIR, ÖMER EFENDİ, İHTİYAR, İHTİYATLI sk bölgelerinde 26/05/2021 00:00:00 - 26/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3950411

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 775., 779., 784., VALİDESUYU sk bölgelerinde 26/05/2021 00:05:00 - 26/05/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950414

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1. sk / YENİ MAHALLE mah 545., 547., 547/1., 548., 551., 551/1., 586., 586/1., 594., 598., 599/2., 600., 602., GALERİ sk bölgelerinde 26/05/2021 02:00:00 - 26/05/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950416

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 601., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 26/05/2021 04:00:00 - 26/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949390

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 26/05/2021 12:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3964320

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1087., 1098., 1099., 1102., 1103., 1105., 1110., 1110/2., 1110/3., 1110/4. sk / KARADENİZ mah 1087., 1090., 1099., 1103., 1103/1., 1103/2., 1103/3., 1103/4., 1103/5., 1103/6., 1104., 1104/1., 1105., 1110., GENERAL ALDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah 542/1. sk bölgelerinde 26/05/2021 12:00:00 - 26/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3963358

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah YÜKSEL sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3949471

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AYÇA, BAŞYİĞİT, DEREBAŞI, DR. CEMİL BENGÜ, FİDAN, GÜZEL, KALAMIŞ, KENDİR, KÖKNAR, MAZİ, PARLAK, ÇAMALTI, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 26/05/2021 09:30:00 - 26/05/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3953818

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DR. SADIK AHMET sk / TEVFİKBEY mah 1.AYLA, 1.KARAKOL, 1.YOKUŞ, 2.BÜLENT, 2.ÇEŞME, 2316., 2320., 3.DİLEK, 6.YILDIRIM, AVCILAR, AYGÜN, AĞRI, CEVİZLİ, DOKTOR ALİ DEMİR, DİLEK ÇIKMAZI, ERMAN, HAYIRLI, KÜÇÜK, MEKTEP, MERKEZ, MUAMMER AKSOY, SEÇKİN, TAŞLIK, YAY, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3940756

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.ERGUVAN, DIŞBUDAK, EBABİL sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3929297

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.NAMIK KEMAL, BAĞCILAR, ŞEHİT ERDİNÇ DURAN sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953687

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AKARSU, 1.IŞIK, 2.AKARSU, KEMALPAŞA sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3965437

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah AKAR, AKGÜN, ATA, AYAZ, BAYRAMLIK, BİRLİK, ELMALI, EVRİM, EVİM, EYÜPOĞLU, GÜL, HANIMGÜL, KONAK, LALELİ, MESA MASSLAK EVLERİ (ULU CAD.), TAŞ, TUNÇ, ULU, YEŞİL, ZAP SUYU, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÇAYIRYOLU, ÇEŞMECİ, ÖZGÜR sk bölgelerinde 26/05/2021 01:00:00 - 26/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949319

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah DESTAN ÇIKMAZI, FISTIKLI BAĞLAR, NECİP PAŞA, TAN, ZARİF, ÇAM FISTIĞI, ŞİRİN sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3965427

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKŞEMSETTİN, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , KIRAÇ, SALKIM, SÖNMEZ, TÜNEL, İNCİ sk bölgelerinde 26/05/2021 09:30:00 - 26/05/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3968886

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah NARÇİÇEK, AYÇİÇEK, GÜLÇİÇEK, TEKİN,ALTAŞ sk bölgelerinde 26/05/2021 01:00:00 - 26/05/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3968898

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SEMİZKUMLAR mah SÖĞÜTLÜ DERE sk bölgelerinde 26/05/2021 01:00:00 - 26/05/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3962318

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, DEĞİRMEN BAYIRI, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SÜLEYMANİYE sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3962349

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1260., 1262/1. sk / YUNUS EMRE mah 1328/2. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1264/1., 1265., 1266., 1269. sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3949389

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1336., 1337., 1338., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1352., OKUL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., GAZİ, OKUL sk bölgelerinde 26/05/2021 10:00:00 - 26/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 MAYIS 2021

NO: 3953605

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 10. YIL, BELGRAD KAPI YOLU, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 26/05/2021 00:05:00 - 26/05/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953606

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah AMBARLAR, DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 3., DEMİRCİLER SİTESİ 6., G/6., ŞEHİT ER RAMAZAN KİRMAN, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 26/05/2021 03:00:00 - 26/05/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3953607

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 3., DEMİRCİLER SİTESİ 4., G/5. sk bölgelerinde 26/05/2021 05:00:00 - 26/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3969730

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 234., 236., 55., 55/1., 55/2., 55/3., 55/6., 64/3., 64/4., 64/6., 64/7., 65., 65/10., 65/2., 65/3., 65/7., 65/8., 65/B, 65/C, 65/D, 67., 67/4., BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/2., 27/3., 28/4., 65/3., 67. sk / YEŞİLTEPE mah 55., 55/1., 56/8. sk bölgelerinde 26/05/2021 09:00:00 - 26/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.