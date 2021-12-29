BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 29 Aralık 2021 Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçeleri bugün karanlığa mı gömülecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 29 ARALIK ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8750326

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAĞLIK, BEYZADE, CİHANMERT, MÜCAHİT, NAMIK, PANAROMA, SERAY sk bölgelerinde 29/12/2021 01:00:00 - 29/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8677245

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665, G-678 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

BAĞCILAR ilçesinde 2021-12-29 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8733324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KÖSE, LALE 3, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, TOMURCUK, ÇİĞDEM 2, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 29/12/2021 00:00:00 - 29/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8742417

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk bölgelerinde 29/12/2021 00:00:00 - 29/12/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8742423

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 29/12/2021 03:00:00 - 29/12/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8721333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜL 2, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT, YILDIRIM BEYAZIT, ŞAHİN 2 sk / HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, FATİH, GÜL ÇIKMAZI, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ZAFER mah BABİL, CAMİ, GÜNEŞ 2, KANDİL 1, VADİ, ÇAYIRLI sk / ÇOBANÇEŞME mah AKARSU, BOZKURT, MİHRİBAN, NUR, OĞUL, POSTACI AYHAN, REYHAN 1, YILDIZ 3 sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-12-29 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8719319

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1712., ONGÜN, İSTİKLAL sk / KAYABAŞI mah 1718., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8726298

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ARDAHAN, BOTANİK, EŞREF BİTLİS, GÖLBAŞI, GİZEM, MİLLİYET, TEMEL sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8632029

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 19., 24., 26., 28., 5., 7., 9., KOCATEPE, PAZAR sk bölgelerinde 29/12/2021 12:00:00 - 29/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ ilçesinde 2021-12-29 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8739331

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, DOĞUŞ, FURKAN, GALİP ESMER, KARADUT, PEKMEZ, ÖZNUR sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642174

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 220., BAHADIR, YURT sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642173

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜLYALI, KAFKAS sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642169

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BİLAL, SULTAN FATİH sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642172

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah TOPÇU, ÇANKAYA sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642171

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah IHLAMUR, KALKAN, KUŞTEPE, OSMANLI, ÇAMBAŞI sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642167

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, MİLLET, İSTİKBAL sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8715319

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah SAFA MEYDANI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, ARAPZADE DERGAHI, BÜYÜK YOKUŞU, CENDERE, DARBUKA, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HOCA, HİLAL ÇIKMAZI, KAN KARDEŞİ, MERTEK, SAHAF CAMİİ, SAHAF KUYUSU, YENİ İSHAK, YÜREK ÇIKMAZI, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İLHAM, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah CAMİ sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8732319

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah DALFES, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ELMAS TRAŞ, ERMEYDANI, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, SAHANCI, YENİ ASIR sk bölgelerinde 29/12/2021 10:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 8685326

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BEYAZYALILAR, İSTANBUL sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1004., 1010., 1015., 1017., ATEŞPARE, GÜLÜMSER, HALASKARGAZİ, KABAN, ONBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/12/2021 01:00:00 - 29/12/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8742449

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah BAYCAN, D-100 KARAYOLU, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 29/12/2021 01:00:00 - 29/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8742451

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 29/12/2021 02:30:00 - 29/12/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8742462

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BELEN sk bölgelerinde 29/12/2021 04:30:00 - 29/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8742463

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ESKİ SİLİVRİ, NALBANT sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah D-100 KARAYOLU, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, ÇABA sk bölgelerinde 29/12/2021 05:30:00 - 29/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8725969

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 19 MAYIS, ATASOY, AVCI 1, AĞIRTAŞ, BEYAZIT, CUMHURİYET, ESENTEPE, FEZA 1, GÜLBAHÇE, HÜLYA 1, KAHRAMAN MEHMETÇİK, KENAN, KOCATEPE 1, MİMARSİNAN 1, PİRAMİT, SARP 1, TEMALTI, TUĞBA 1, UZUN 1, ÇEŞMEDERE, ÖZGÜL, İKLİM, İLKAY 1, İLKNUR 1, İPEKYOLU, İSTASYON, ŞAFAK 2 sk / KAMİLOBA mah ATASAY, CAN 1, DUYGU 1, FIRTINA 1, NESRİN, SUDİ ÖZKAN, TOPEL, TURNA 1, ÇEŞMEDERE, ÇEŞMEDERE sk bölgelerinde 29/12/2021 09:15:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 8728322

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, STAD, UYSAL, VUSLAT, ÇINAR sk bölgelerinde 29/12/2021 10:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2021-12-29 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 8633566

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, G-184, G-187, G-522 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 517., 518., 519., 522., AMASYALILAR sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8739333

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 2288. sk / CUMHURİYET mah NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642170

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3123. sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642184

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3004. sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642136

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHANGAZİ mah TUNÇ cd., MERCEDES sk bölgelerinde 29/12/2021 10:00:00 - 29/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8726302

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk bölgelerinde 29/12/2021 10:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8726299

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 120., 121., 171., EKİN sk / ZAFER mah 120., 169. sk bölgelerinde 29/12/2021 10:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8664316

İSTANBUL mah ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 648., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 606., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 29/12/2021 14:00:00 - 29/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8677232

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.YİĞİT ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, CÖMERT, CİHAN, CİVAN, DERVİŞ, EGEMEN, FATİH SULTAN, GÜRCAN, KALKAN, LALE, LEYLAK, NECİP FAZIL, OĞUZ, SAMET, SELİMPAŞA, SERHAT, SEVCAN, ULUBATLI HASAN, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/12/2021 00:05:00 - 29/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8743387

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİMAR SİNAN mah 1.ÇAKMAK, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, KARTAL, LADİN, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, DAVUTPAŞA, DİSPANSER, EFE, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KARTAL, KORU, MERSİN, NEYZEN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 29/12/2021 01:00:00 - 29/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8632047

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BALIKÇI BAKKAL, FAHRİ KORUTÜRK, KIRKMERDİVEN sk / İSLAMBEY mah ARGAÇ, ARİFPAŞA, BALIKÇI BAKKAL, BALİBABA ÇIKMAZI, BÜLBÜLDERE, FAHRİ KORUTÜRK, KANUN, NİGARİ, İSLAMBEY, İSLAMBEY MEKTEBİ, İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 29/12/2021 16:00:00 - 29/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8642253

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk / SARIDEMİR mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642254

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah BOSTAN HAMAMI, CEMALETTİN EFENDİ, ELVANZADE CAMİİ, FUKARABABASI, HARAÇÇIBOSTANI, HİSARALTI, MÜRŞİT, SALİHPAŞA, YEŞİLTULUMBA 1., ÜSKÜPLÜ, ŞEYH İLAHİ sk / YAVUZ SİNAN mah ATATÜRK, RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 29/12/2021 11:00:00 - 29/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8677231

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 754., 755., 756., 757., CENGİZ TOPEL, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, ŞAKİR ZÜMRE sk / HÜRRİYET mah 313., 314., 315., 316., 317., CENGİZ TOPEL, KÖŞK, ŞAKİR ZÜMRE sk / YENİ MAHALLE mah 501., 502., CENGİZ TOPEL, KÖŞK sk / ŞEMSİPAŞA mah 37., ŞAKİR ZÜMRE sk bölgelerinde 29/12/2021 00:05:00 - 29/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8724316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, LALE, PINAR, SEYHAN, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8733326

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, KIŞLA, KİRAZLI, MADALYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, MESLEK, SARDUNYA, YOLCU, İMECE, İNCE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 29/12/2021 02:00:00 - 29/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8641444

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BAHADIR, BAKRAÇ, BARIŞÇI, BASAMAK, BATANAY, BAYRAKTAR, BAYRAM, BAĞLANTI, BEDEN, BENT, BEREKET, BERRİN, BESTEKAR, BEYZADE, BOZDAĞ, BOZKIR, BURGAZ, BURÇİN, BUYRUK, BÜLENT, BÜŞRA, BİLGİN, BİRAY, BİRİCİK, DUMAN, ERSİN, GÜMÜŞ, GÜMÜŞHANE, SAKARYA, SEVECEN, SULTAN SELİM, TABİP, TADİLAT, TAKIM, TAKIM ÇIKMAZI, TANIK, TAŞÇI, TEKNİK, TOPALOĞLU, TUNA, YONCA sk / YEŞİLCE mah BEYZADE sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8641449

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk bölgelerinde 29/12/2021 10:00:00 - 29/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8726305

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 3.KANARYA, 4.ENGİN, 4.ZAFER, GÖZDE, MİMARLAR, REŞİT, TERZİ, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT SUAT KARADAĞ sk bölgelerinde 29/12/2021 10:00:00 - 29/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8743915

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU sk / PTT EVLERİ mah HACIOSMAN BAYIRI sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8743916

ISTANBUL SARIYER ilce -CUMHURİYET mah sk / PTT EVLERİ mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -PTT EVLERİ mah sk / ÇAMLITEPE mah sk bölgelerinde 29/12/2021 11:00:00 - 29/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8743917

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALKAN, DERE OTU, EĞİTMEN ÇIKMAZI, HACI OSMAN BAYIRI, KANLICA, OKUL ALTI, ON KASIM, YENİ YOL sk bölgelerinde 29/12/2021 13:00:00 - 29/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8640355

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ATA EREN, ATLI, BASKIN, BOŞNAK HOCA, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERİŞKEN, KAYGIN, KURFALLI, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, TAŞKIRAN sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8677060

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., ABBAS, ABBASAĞA, ACEMOĞLU, ACIYONCA, ADAKALE, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKBAYRAM, AKDAMAR, ALADAĞLAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, ASMALIKAHVE, ATADAN, AYAZMA, AĞA DERESİ, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BAHÇELİEVLER, BAKANLAR, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAL, BOZKURT, BİGADOS, CANBERK, CELAL BAYAR, CENGİZHAN, CEPHANECİ, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, ERGUN, FERHAT, GARANTİ, GENÇSOY, GÖKTUĞ, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALAT, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HÜSNİYE, HİSARYANI, ILICA, KADIKÖY BAĞLARI, KALELER, KARAMEŞE, KARATAŞLAR, KASAPOĞLU, KAVAL, KAZASKER, KENAN, KERPİÇHANE, KODAK, KUBBE, KUMRULU, KURABİYE, KURTULUŞ, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KUZEY, KÖKSAL, KÜHEYLAN, KÜLAHLI, KÜRDAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MANASTIR, MAVİŞ, MEFKURE, MELODİ, MORA, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SAKİN EFENDİ, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, SUATLAR, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SULUCA, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEVAZU, TEZER, TINAZTEPE, TOPHANE, TİFTİK, TİMSAH, TİMUR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, YENİBÜLBÜL, ZELİHA, ZIRH, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇARŞIBAŞI, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU, ÇİLEKLİ, ÖDEV, ÖKTEN, İLALDI, İLKADIM, İNCESU, İSKENDER, İSTEMİHAN sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., bölgelerinde 29/12/2021 12:00:00 - 29/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8535327

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BİRAHANE, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, İYİNİYET sk bölgelerinde 29/12/2021 00:00:00 - 29/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

SULTANGAZİ ilçesinde 2021-12-29 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2021-12-29 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.