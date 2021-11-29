BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 29 Kasım 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 29 KASIM PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8165374

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8227556

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-688, G-689, G-694, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-720, G-721, G-722, G-723, G-727, G-728, G-729, G-730, G-732, G-734, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-800, G-811, G-819, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-855, G-858, G-864, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8224316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, GÜLDEN, TURNA sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8280317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227559

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL, TÜTÜN sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-11, G-14, G-17, G-5, G-535, G-6, G-658, G-672, G-675, G-676, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-691, G-692, G-693, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-718, G-719, G-725, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-742, G-745, G-754, G-755, G-756, G-770, G-813, G-814, G-815, G-816, G-817, G-836, G-837, G-842, G-847, G-852, G-856, G-857, G-859, G-865, G-867, G-873, G-883, G-894, G-897, G-904, G-908, G-924, G-926, G-928 sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk bölgelerinde 29/11/2021 11:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8228080

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BATIŞEHİR sk bölgelerinde 29/11/2021 00:00:00 - 29/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8260317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk / GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 29/11/2021 00:01:00 - 29/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8197360

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHARİSTAN sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8288353

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 11. sk bölgelerinde 29/11/2021 09:30:00 - 29/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227494

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 14., MAHMUTBEY 15., MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18., MAHMUTBEY 6., MAHMUTBEY 7., MAHMUTBEY 8., ZÜMRÜT sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228148

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah REVANİ, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU, ZÜMRÜT 1 sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8288354

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY, ÇAYIROVA sk bölgelerinde 29/11/2021 11:00:00 - 29/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227499

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK sk / SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, ADNAN KAHVECİ, BARBAROS 3., FULYA, GÜL, KAVAKLI, KAVAKLIK, LALE 2, MİMOZA, MİNE, ORKİDE 2, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, ÇAMLIK, ÇİLİNGİR, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 29/11/2021 13:00:00 - 29/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8233322

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ÇALDIRAN sk bölgelerinde 29/11/2021 14:00:00 - 29/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-11-29 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8227381

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 29/11/2021 00:01:00 - 29/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8252323

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES sk bölgelerinde 29/11/2021 00:01:00 - 29/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8270335

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah MUHSİN YAZICIOĞLU, TAŞOVA sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8248329

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah KİRAZLIBAHÇE, YAVUZHAN sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA ilçesinde 2021-11-29 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8208317

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, GÜLAL, HİLAL, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, ÖZDEN sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, FERŞAT, ÖZDEN sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228227

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah UZUNCAOVA, ZAFER sk / TÜRKALİ mah MUHTAR MOLLA, UZUNCAOVA sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093660

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ÖZTOPUZ sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8224317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah BURSA ÇIKMAZI, KARADENİZ, MEHMETÇİK, İZMİR sk bölgelerinde 29/11/2021 13:00:00 - 29/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilçesinde 2021-11-29 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 2021-11-29 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ÇATALCA

NO: 8255946

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BEYPINARLAR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah SEHER sk / FERHATPAŞA mah İKİZLER sk / KABAKÇA mah AHENK ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, ALABEY ÇIKMAZI, ALASYA, ASİL, ATAÇ ÇIKMAZI, ATLAS ÇIKMAZI, AŞURE, BEGONYA, BEYPINARLAR, BEYZADE, BİLEK, CEMAL OGAN, CENGİZHAN, DİLAN, GÜLBAHAR, GÜLHAYAT, HABİBE, HALİTPAŞA, KARDELEN, KASIMPATI, LADİK, LOKMAN ÇIKMAZI, MAHİR, MAKUL, MALKOÇ, MARİF ÇIKMAZI, MARİFET, PALA, SALTUK, SALİH, SARDUNYA, SARMAŞIK, SEVİM, SÜRMELİ ÇIKMAZI, SÜVARİ ÇIKMAZI, TOYGAR, UHUD ÇIKMAZI, VALİDE, YAVUZ SELİM, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ZORLU, ÇARŞIKAPI, ÇAYIRKAPI, ÇINARCIK, ÜZÜLMEZ ÇIKMAZI, İNCİ sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8257316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/11/2021 11:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228091

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 29/11/2021 13:00:00 - 29/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 8227592

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 873., 874., 875. ÇIKMAZ, 876., 877., 878., 879., MEHMET AKİF İNAN sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227593

ISTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 29/11/2021 13:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 8196321

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, SEZAİ KARAKOÇ sk / NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3. sk / ZAFER mah 110., 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 29/11/2021 02:00:00 - 29/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8235320

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 601., 655., 688., 690., 691., 692., 693., 694., HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8196323

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 23., 24., 25., 26., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 50., 51., 65., 66., OKTAY RIFAT, ORKİDE, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227566

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1808., 1811., 1812., 1814., 1822., 1869., 1870., 1953., 1968., 1973., 2044., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ, UFUK sk / SÜLEYMANİYE mah ISPARTAKULE sk / YEŞİLKENT mah 1773., 1797., 1799., 1802., 1805., 1808., 1809., 1864., 1865., 1866., 1867., 1868., 1888., 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1901., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 29/11/2021 13:00:00 - 29/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227568

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KAZ, KOTA, KOZA, MARTI, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, TOYGAR, YAPRAK, YEŞİLDİREK, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU, BADEL, DAMLA sk / PİRİ REİS mah 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 29/11/2021 14:00:00 - 29/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8227481

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, BAYIR, HÜRRİYET, KARADENİZ, KEŞAP, KUĞU, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİRAÇ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ÇAVDAR, ŞAİR sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 8.LALE, BENEK, BERFİN, BERRAK, BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BURÇAK, HASRET, KADİR YOKUŞU, KARADENİZ, KEMAL REİS, MEHMET TAHİR EFENDİ, MERAL YOKUŞU, UĞUR, YENİYOL, İKİZLER YOKUŞU, ŞARK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 29/11/2021 09:30:00 - 29/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227471

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, SELİN, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.ŞENÇALAR ÇIKMAZI, 2.YASEMİN, 2.ZÜMRÜT, 2.ÇİĞDEM, 3.YILDIZ, 3.ŞAHİN, ARKA, ASMALI, ATLAS, AYDIN, AYÇİÇEK, BAHAR, DİREK, FİLİZ, GAZİOSMANPAŞA, GÜLİN, KIZILTUNÇ, KUDRET, KUMRU MERDİVEN, MARTI, NAMIK KEMAL, ORTAOKUL, SÜMBÜL, TANYERİ MERDİVEN, VARDAR, ÇEKİRDEK, ŞENÇALAR sk bölgelerinde 29/11/2021 11:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8237349

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU, PEYKHANE sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237335

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah ATİK HAMAMI, FERİDUN KILIÇ, HACI HÜSEYİN CAMİİ sk bölgelerinde 29/11/2021 13:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237348

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, KEMANCI SİTELERİ, YAZICILAR sk bölgelerinde 29/11/2021 15:00:00 - 29/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8227360

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1055., 1056., 1057., 1058., 1071., 1072/1., 1073/1., 1074., 1075., 1076., 1077., 1092., 1110., 1110/1., 1110/2., 1111., 1112., 1112/1., GENERAL ALDOĞAN, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk / KARADENİZ mah 1103/1., 1103/2., 1105., 1155., 1157., 1162., 1163., GENERAL ALDOĞAN sk bölgelerinde 29/11/2021 00:05:00 - 29/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229325

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2033., 2036., 2037., 2038., 2047., 2048., 2049., 2050., 2051., 2189., 2190., A, B, C sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8228149

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, SAVAŞ sk bölgelerinde 29/11/2021 08:30:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8288351

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah REHBER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, HÜDAVENDİGAR, REHBER, SÜLÜN 1 sk bölgelerinde 29/11/2021 12:30:00 - 29/11/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8269317

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ EFE ÇIKMAZI, ALİ RUHİ BOZKIR, ATATÜRK, BADEM, BURÇAK, BÜLBÜL, CUMHURİYET MEYDANI, DEFNELİ, EFE, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKHAN, GÖNYELİ, KEMALİYE, SAKA, SANDAL, SERDAR, TINAZ, TOROS, TÜRKER, UFUK, ÖZDENLER sk bölgelerinde 29/11/2021 12:30:00 - 29/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8227641

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah PAYE, SAHRA, ŞAFAKNUR sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8288329

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, DUYAN, FAYDA, FERAH, GÜRBÜZ, HAK, HAYRAN, KANAAT, KEREM, MENGEN, SUYOLU, TALATPAŞA, TUĞ, UYANIK, VAN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN sk / TALATPAŞA mah GÖZÜAYDIN sk / YAHYA KEMAL mah GÜNIŞIĞI, İMREN, ŞUBAT sk / ŞİRİNTEPE mah AZİM sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8288327

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU, BORNOVA, HARUN REŞİT, OĞUZHAN, SAKA, SERÇE, ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227635

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah SALTUK, VATAN sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8227382

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -YARIMBURGAZ mah sk bölgelerinde 29/11/2021 00:01:00 - 29/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227392

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 2. ÜZÜM, 2.PEHLİVAN, 4.YILDIRIM, AKINCI sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237358

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.ATATÜRK, 2.IHLAMUR, 2.PINAR, 2.SELVİ, 5.MENEKŞE, BADEMLİ ÇIKMAZI, CAMİALTI, GÖKNAR, KAVAK, KAYIN ÇIKMAZI, KOÇLAR, MEŞE, MUZ DALI ÇIKMAZI, OKUL ÇIKMAZI, PALMİYE, SEVGİ ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI, ÇİĞDEM ÇIKMAZI, İNİŞ sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237359

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 613., AYDIN, HÜRRİYET, SÜTÇÜDEDE, TUNÇ, ZAFER sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237360

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 6.YILDIZ, 904. ÇIKMAZ, AKİF, GÜLDALLAR SİTESİ 4., KONFOR, İZMİR sk bölgelerinde 29/11/2021 12:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227560

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, AYDIN, YEŞİL YUVA sk bölgelerinde 29/11/2021 13:00:00 - 29/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237361

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.ESEN, 1.ORHAN GAZİ, 1.TURGUT REİS, 1.YALÇIN, 1.ŞENGÜL, 1305. ÇIKMAZ, 4.HÜRRİYET, ALAGEYİK, BEYAZEL, BİGA, CENGİZHAN, DEMİRCAN, KORUTÜRK, MAKSUT EFENDİ, MASLAK, ORAL, TANDOĞAN, TOLGA, YÜCE, ÇAYIRKUŞU sk bölgelerinde 29/11/2021 13:00:00 - 29/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8176319

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, GÜVERCİN, KAHRAMANLAR, KASIM, POLİGON, SABAH sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8196324

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah GİRNE LİMANI, KAYA, MECİDİYE, MÜHENDİS, OSMANBEY ÇIKMAZI, PETUNYA, SİTE, YALÇIN, YENİBAHAR ÇIKMAZI, ÇADIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇANAK ÇIKMAZI, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237350

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ASIR, BAHADIR, KISMET AĞACI sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217351

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8196327

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AKARSU, AYDIN, BUDAK ÖZÜ, DENİZ., ERCİYES, MUHTAR, RÜZGARGÜLÜ, YUMAK sk bölgelerinde 29/11/2021 14:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8228163

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah SİYAMİ KÖYLÜ sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8152793

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, AÇIK, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİRCİ, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, GÖKUN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KAYMAK, KIRKAHVE, KURFALLI, MENDERES, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228108

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, KANTAR YOLU, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228174

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, GEÇMİŞ, NUR, RECEP YAZICIOĞLU, SAHİL sk bölgelerinde 29/11/2021 11:00:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228177

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ALKONCA, ANADOLU, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, BEYAZGÜL, DEMİRHAN, EBRU, EGEMEN, EMRE, GAMZE, GÜLER, KINALI, KIRSAY, MEDİNE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, YEŞİM, YUDUM, İBRAHİM EZGİN, ŞEKERCİ sk bölgelerinde 29/11/2021 14:00:00 - 29/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8208316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah DUYGU ÇIKMAZI, GEDİZ, HİLAL, OZAN, PINAR, SEVGİ sk / PAŞA mah BATI, CİVELEK, KAHRAMANBEY, YAY MEYDANI sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, BADEM, BAKIR, BEGONYA, CİN DERESİ, DOLUNAY, ECZACI, ERDEM, GÖKÇE, HİLAL, ILGAZ, KONACIK, KORANTİ, SEBAHATTİN DELİCE, SELVİ, SEVGİ, TALİMHANE, YAY MEYDANI, ÇEŞME, ÜNAL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8227340

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2548., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 29/11/2021 00:05:00 - 29/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229331

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 29/11/2021 11:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 8228134

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILDIZ sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8300677

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah 323., G/44., G/45., G/48., G/58., G/59., G/60., G/61., G/64., G/65., G/65/1., G/66., G/67., G/67/1., G/67/2., SABRİ OBENİK, SABRİ ÜLKER, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk bölgelerinde 29/11/2021 15:00:00 - 29/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8156316

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 29/11/2021 20:00:00 - 29/11/2021 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

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