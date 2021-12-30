BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 30 Aralık 2021 Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt bölgelerindeki kesintiler devam ediyor mu?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 30 ARALIK PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8726016



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AYALP, AYBEN, AYDOĞAN, AŞIK, BAYRAKTEPE, EMRULLAH, FEDAİ, GEDİZ, GÜZELYURT, NAĞME, YAZGÜLÜ, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, İLKNUR sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8760679

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, OYA sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8726297

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8760855

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, ASLI, DERYA, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİLİZ, GÜL, IHLAMUR, KIŞLA, MİNE, OYA, SALKIM, SEREZLİ, TAVLA, TUNAY, ÜNER sk bölgelerinde 30/12/2021 13:00:00 - 30/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8726187

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1763. sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8677260

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8760669

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / FATİH mah 1745., 1746., 1747., 1748., 1749., 1750., 1751., 1752., 1753., BİRLİK, MEHMET AKİF, VELİOĞLU sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2047., 2114., 2115., 2119., BİRLİK, NAMIK KEMAL sk / KİRAZLI mah HÜRRİYET sk / SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1100., 1101., 1102., 967., 968., 969., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8781328

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HALİDE EDİP ADIVAR, HIZIR, MUSTAFA KEMALPAŞA sk bölgelerinde 30/12/2021 09:30:00 - 30/12/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8763317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI, İPEK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah BAYINDIR, CEVİZLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, KANAT, KARADENİZ, LALEZAR, MENDERES, TAŞLIK, YAMAÇ sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8677267

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK, REMZİ ÖZKAYA sk bölgelerinde 30/12/2021 11:00:00 - 30/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8677274

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, SANAYİ sk bölgelerinde 30/12/2021 13:00:00 - 30/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-12-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8719322

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8760682

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah FEVZİ PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜN IŞIĞI, KUTLU sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8760684

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, KALECİK ÇIKMAZI, KUBİLAY, KUYU, PETEK, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8630562

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk bölgelerinde 30/12/2021 12:00:00 - 30/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8773320

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN, BODUR, NİSBETİYE, SERAMİK sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8739332

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, DOĞUŞ, FURKAN, GALİP ESMER, KARADUT, PEKMEZ, ÖZNUR sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642196

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, BAKIR, KURUÇEŞME, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, REYHAN, SULTAN FATİH, YEDİTEPE, ZİYA GÖKALP, ÖZVEREN, ŞULE sk bölgelerinde 30/12/2021 09:30:00 - 30/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642190

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AYTAÇ, BEGÜM, EBRU, EMİROĞLU, GÖKTÜRK, GÖZDE, KALE, MORLALE, OKAN, SEBAT, SERVET, TAVŞANLI, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 30/12/2021 09:30:00 - 30/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642195

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİSTAN, BAL, BAYKUŞ, EBRU, GÜLNUR, HARPUT, KANARYAM, KOCATEPE, MODA, MUHABBET, NALAN, SARRAF, SAYDAM, SAYGIN, SEHER, SEMRA, SÜNGER, SÜVARİ, TATAR, YAKAMOZ, ZİYA GÖKALP, ÇAĞRI, ŞARK, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah DUMLUPINAR, ÇINARLI sk bölgelerinde 30/12/2021 09:30:00 - 30/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642192

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA, DERVİŞ, ELÇİ, HUZURLU, HİSAR, KÜLTÜR, MURAT, NECATİBEY, ONURLU, ORDU, PARLAK, UFUK, ULUS, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 30/12/2021 09:30:00 - 30/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilçesinde 2021-12-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 8744279

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, ANAFARTALAR 1, AYAZAĞA, BARBAROS, BAĞLARBAŞI, BEYSAN, EGELİ, FEVZİ PAŞA 1, KARADENİZ, KISMET 1, PIRLANTA, SİMAVİ, TÜRKSOY, ULUDERE, YENİ, İNÖNÜ 1 sk bölgelerinde 30/12/2021 01:00:00 - 30/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8744291

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah ADIGÜZEL, AKGÜL 1, BEYLİK, BUHARA, BURGAZ, DAMLA 2, DR. SADIK AHMET, GÖKAY, KANUN, KURTULUŞ 3, MİLLET 2, OKUL, PINAR, RÜYA 2, SÖĞÜTLER, YAREN, ŞEKER, ŞELALE, ŞİFA 1 sk bölgelerinde 30/12/2021 02:30:00 - 30/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8744297

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DAVUTPAŞA, DENİZHAN, DERYA 1, DOST 1, DİCLE 2, MİMAR, PAŞAKAPI, İSTİKLAL sk / MURAT ÇESME mah GÜLSEREN, MİMAR sk bölgelerinde 30/12/2021 03:45:00 - 30/12/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8744315

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MURATTEPE, YALI 3, YOSUN 2, ÇATALCA YOLU sk / ULUS mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 30/12/2021 04:45:00 - 30/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642186

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ŞEVKİ ARI sk bölgelerinde 30/12/2021 09:30:00 - 30/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642197

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜRPINAR YOLU sk bölgelerinde 30/12/2021 09:30:00 - 30/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642198

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -ALKENT2000 mah sk bölgelerinde 30/12/2021 09:30:00 - 30/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 8728323

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, STAD, UYSAL, VUSLAT, ÇINAR sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 8721334

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1117., 1118., 1119., 1120., 1121., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 8633582

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1190 1184 sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8633567

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1188., 1189., 1190., 1204. sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8708316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 12., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642199

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153. sk bölgelerinde 30/12/2021 09:30:00 - 30/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8760675

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3026., 3027., 3056., 3058. sk / OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8726303

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8760668

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1563., 3006., 3010., 3056., 3058., 3062., 3068., HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8677243

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ARI ÇIKMAZI, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ARI, CİHAD, ZAFER, İHLAS sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 881. sk bölgelerinde 30/12/2021 00:05:00 - 30/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8677238

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ARI sk bölgelerinde 30/12/2021 00:05:00 - 30/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8760685

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah BALCI YOKUŞU, HANIMOĞLU YAŞAR, ÖVGÜ sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8642265

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / SEYYİD ÖMER mah BEKİRPAŞA CAMİİ, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, HÜSEYİN KAZIM, KIZILELMA, TUTYA, TÜRKÇÜ, ZİYA GÖKALP, ÖMER SEYFETTİN, ŞAİR MEHMET EMİN sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642266

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKTAR, ARMUTLU, CEVİZCİ EKREM, KABAKULAK CAMİİ, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI, YAMAK, ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 30/12/2021 13:00:00 - 30/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8227483

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 761., 775., 776., 777., 780/1., 781., 782., 783., 784., 785., 786., 787., 788., 788/1., 789., 790., 791., 792., 795., 796. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8772316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 30/12/2021 11:30:00 - 30/12/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8733328

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KAZIM KARABEKİR, OZAN, SANCAK, ÖZBORAN, ÖZNUR sk bölgelerinde 30/12/2021 00:00:00 - 30/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8733329

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KARADAL, PELİT, SAVAŞ, SAVUR sk bölgelerinde 30/12/2021 02:00:00 - 30/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8744040

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk / HUZUR mah CENDERE sk bölgelerinde 30/12/2021 01:00:00 - 30/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8728328

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ATAK, BALÇIK, BAŞPINAR, BERK, BEYZA, BILDIRCIN, DERE, HAVZA, HAŞMET, TALATPAŞA sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, AKIN, ASLAN, ATAK, AYAZ, BEYLER, DERE, DOĞU, EVLEK, GÜLBEN, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAYRAN, KAYA, KONAK, SUYOLU, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TARIM ÇIKMAZI, UYANIK, YENİCE, ÇELENK, ÖKTEN ÇIKMAZI, İDİL, İMREN sk / ÇELİKTEPE mah ÜÇOKLAR sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8744045

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALDEMİR, ASLI, AYBEY, BODUR, BUHARA, CENGİZ, DERYA, EYALET, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKSU, HALİM, HARZEM, HATMİ, HİSAR, KANUNİ, KAPTAN, KARAHİSAR, KARAŞAHİN, KILIÇ ALİ, KOCA SİNAN, KORKUT, KUBİLAY, NAMIK KEMAL, RİDANİYE, SUADİYE, SİPAHİ, TAŞKENT, ULUBATLI, YEŞİL KIBRIS, ÜSKÜP, İLHANLAR, İMALAT, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk bölgelerinde 30/12/2021 11:00:00 - 30/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8742450

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.ESEN, 1.ORHAN GAZİ, 1.TURGUT REİS, 1.YALÇIN, 1.ŞENGÜL, 1305. ÇIKMAZ, 4.HÜRRİYET, ALAGEYİK, BEYAZEL, BİGA, CENGİZHAN, DEMİRCAN, KORUTÜRK, MAKSUT EFENDİ, MASLAK, ORAL, TANDOĞAN, TOLGA, YÜCE, ÇAYIRKUŞU sk bölgelerinde 30/12/2021 16:00:00 - 30/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8725954

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 115., 121., 122., 123., 211., 212., ESKİ PAZAR sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8725959

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., DEREBOYU 1 sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8743919

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DOKTOR CEVAT KERİM İNCEDAYI, NAR ÇİÇEĞİ sk / İSTİNYE mah ASIM BABA ÇIKMAZI, BALYEMEZ ÇIKMAZI, DERE., DOKTOR CEVAT KERİM İNCEDAYI, DOKTOR HİLMİ ALANTAR, DOKTOR NURETTİN CANKAT, DOKTOR NİHAT REŞİT, HAVUZLU BOSTAN, KAYIKÇI HÜSNÜ, MAHMUT ÇAVUŞ, RESSAM HİKMET ONAT, ÇAPARİ, İSMAİL GALİP ERCAN, İSTİNYE, ŞEHİT HALİL İBRAHİM sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8743920

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BOSTAN KORU ÜSTÜ, BOSTAN ÜSTÜ, BOĞAZİÇİ, FİDANLIK ÇIKMAZI, HAMAM, HAMAM ÜSTÜ, KORU, MENZİL ÇIKMAZI, METANET ÇIKMAZI, MISRA, NADİDE ÇIKMAZI, YEŞİLCE ÇIKMAZI, ÇİM ÇIKMAZI, ŞEHİT CAVİT UÇAN sk bölgelerinde 30/12/2021 11:00:00 - 30/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8743927

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY, MURAT PAŞA ÇIKMAZI sk / PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI, ZERDALİ ÇIKMAZI sk / ÇAYIRBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, ATATÜRK OKULU, BAHÇEKÖY, BAKİ ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, MEZARLIK ARKASI, PALA, SIRMAÇ, TESTİCİLER, ÇAYIR MEZARLIK, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ, ÖZKAN. sk bölgelerinde 30/12/2021 13:00:00 - 30/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8640357

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, ERDOĞAN KAPTAN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KÖPRÜLÜ, MEŞRUTİYET, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, TÜZEL sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8760831

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENERBAHÇE, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8778320

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, GÜNEŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, HAYDAR ARSLAN, KİRAZ, MUSTAFA OĞUZHAN, SÖZ, YOSUN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8781521

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 30/12/2021 12:00:00 - 30/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilçesinde 2021-12-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ

NO: 8772322

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490., 2490/1., 2491., 2492., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., ATATÜRK, T, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 30/12/2021 14:30:00 - 30/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2021-12-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.