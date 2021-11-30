BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 30 Kasım 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 30 KASIM SALI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8295329

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU sk bölgelerinde 30/11/2021 00:00:00 - 30/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8296324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk bölgelerinde 30/11/2021 02:00:00 - 30/11/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8296336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN sk bölgelerinde 30/11/2021 03:30:00 - 30/11/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8217364

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8195316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, SIRAEVLER sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk bölgelerinde 30/11/2021 08:30:00 - 30/11/2021 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8245324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FEVZİ ÇAKMAK, ŞAHİN sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8245327

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ERSOY, ORHAN KEMAL sk bölgelerinde 30/11/2021 13:00:00 - 30/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8288555

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 30/11/2021 03:00:00 - 30/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8288556

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 30/11/2021 03:00:00 - 30/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8168328

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1947., HACI BEKTAŞİ VELİ, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237328

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 310., 312., 315., 317., 319., HOCA AHMET YESEVİ, MEVLANA sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8288544

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah HACI ARİFBEY, HAFIZ BURHAN, ITRİ, YALÇIN KOREŞ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 30/11/2021 00:00:00 - 30/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8288358

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HACER HANIM, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 30/11/2021 09:30:00 - 30/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8288360

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÜR sk bölgelerinde 30/11/2021 11:00:00 - 30/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-11-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2021-11-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA ilçesinde 2021-11-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8207337

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKAĞAÇ sk / LEVENT mah BEYAZKARANFİL, MANOLYALI, ÇAMLIK sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093662

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ERİŞ, FATİH, GEÇGEL ÇIKMAZI, YAVUZ, ÇUBUKÇU, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229350

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AŞİYAN YOLU, CEVDETPAŞA, KAYALAR sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8217350

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217366

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217363

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217365

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217356

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217371

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217361

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217353

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217352

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10. sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8197540

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217372

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217367

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217358

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217357

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217359

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217362

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8196319

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 30/11/2021 02:00:00 - 30/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8196318

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KONAK, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7945321

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah BALYOZ, DEVA ÇIKMAZI, EMİR NEVRUZ, KALLAVİ, KORSAN ÇIKMAZI, MEŞRUTİYET, OLİVYA GEÇİDİ, SAKA SALİM ÇIKMAZI, TERKOZ ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / TOMTOM mah ESKİ ÇİÇEKÇİ, KAYMAKAM REŞAT BEY, MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 30/11/2021 00:00:00 - 30/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 2021-11-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ÇATALCA

NO: 8302607

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, AKIN BAŞOĞLU ÇIKMAZI, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk/ ÇANAKÇA mah AKBOĞA, AMBARLI, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, EKOL ÇIKMAZI, ESEN ÇIKMAZI, GÜNGÖR, GÜVERTE ÇIKMAZI, GÜZİN ÇIKMAZI, HÖYÜKLER, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, PERİ ÇIKMAZI, PİREN, SAFRAN, SONGÜL ÇIKMAZI, STAD, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, YANKI ÇIKMAZI, YOLAÇAN, ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI, ÇANAKÇI DEDE , ÇINAR, İBRAHİMÇAVUŞ sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8285316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah BEGÜM, CELAL YÜCEL, DARI, DİKMEN, EGE, GÖÇMENLER, GÜZEL ÇIKMAZI, HAZİNE, TAHTAKÖPRÜ, TAŞKÖPRÜ, İKİZLER, İMAM SIRRI PEKŞEN, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8255947

İSTANBUL ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/11/2021 09:30:00 - 30/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8277321

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AMBARLI, BAHÇELİ, GALİP HOCA, HAFIZ ÖMER, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, PİREN, UYSAL sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2021-11-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 8198284

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 30/11/2021 00:00:00 - 30/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217369

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 30/11/2021 00:30:00 - 30/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8288322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-21, G-22 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 378., 383., 393., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237357

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 719., 784., 797. sk / YENİKENT mah 688., 690., 694., 699., 700., 710., GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8197417

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah Talatpaşa cd., Fırat Sk., bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8227594

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah GÜLAĞA, SÜLEYMAN ÇELEBİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHÇE, HEDEF, UYSALLAR sk bölgelerinde 30/11/2021 11:30:00 - 30/11/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8165372

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / HIRKA-İ ŞERİF mah ADNAN MENDERES VATAN, AHŞAP MİNARE, AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKTAR, ARMUTLU, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, CEVİZCİ EKREM, HÜRREM ÇAVUŞ, KABAKULAK CAMİİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI, NİKAH, TÜRKMEN ÇIKMAZI, YAMAK, YENİ BAHÇE, ZEMBİLCİ, ÖZTAN sk / KARAGÜMRÜK mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ ÇIKMAZI, ÖZTAN sk bölgelerinde 30/11/2021 00:00:00 - 30/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8272325

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ARPACILAR, AŞİREFENDİ, HAMİDİYE, HANIMELİ, REŞADİYE, YALIKÖŞKÜ, ZAHİRE BORSASI, ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK sk / TAYA HATUN mah TIĞCILAR sk bölgelerinde 30/11/2021 05:00:00 - 30/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237346

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah KATİP SİNAN, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / MİMAR HAYRETTİN mah GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237334

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah DARÜŞŞAFAKA sk bölgelerinde 30/11/2021 14:00:00 - 30/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8229341

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 30/11/2021 11:00:00 - 30/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8228165

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, EMEK, SAVAŞ, ZEKİ sk bölgelerinde 30/11/2021 08:30:00 - 30/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8280326

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKÇAYLI, ATALAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLU, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 30/11/2021 12:30:00 - 30/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8280316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ÇİNÇİNDERE sk bölgelerinde 30/11/2021 12:30:00 - 30/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8064071

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah KEMERBURGAZ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah HASDAL sk bölgelerinde 30/11/2021 01:00:00 - 30/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228173

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215. sk bölgelerinde 30/11/2021 01:00:00 - 30/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8288324

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, TESTİ, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8227391

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 2.EREN, BELEDİYE, KESKİN, SADIK, ÇARŞI sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227390

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BELEDİYE, GEÇİT sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8263321

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HAZAR, 1.YASEMİN, 1.ÇAMLIK, 1.ŞEHİT CEMAL DİNÇ, 1233., 1234., 4.AKASYA, EVLİYA ÇELEBİ, GÖÇMEN, KORU, KORULU, SELVİ, SERTAÇ, ÖZLEM, ŞEHİT MURAT AKIN sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237362

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah NİLÜFER sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8259316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah AKTUNA, ASMALI YALI, AZATLI, BOSTAN, BÜYÜKBAYIR, BÜYÜKDERE CAMİ, BÜYÜKTEPE, CANFES, DEDE KORKUT, EKSERCİ, FISTIKSUYU, GÖZCÜ, GÜLMEZ HASAN, HACET, HANÇERLİ ÇAVUŞ, KIRKLAR, KUYU ÇIKMAZI, MEKTEP, MÜHENDİS ŞEVKET, TOPÇU KARAKOL, ÇAVUŞLU, ÇAYIRBAŞI, ÇOBAN KIZI, ÇUBUKÇU sk / POLİGON mah POLİGON CAMİ sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228283

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ADA, AKDENİZ, AKGÜL, AKPINAR, ALPARSLAN, ARABAYOLU, CEMRE, DUYGU, GONCALAR, GÜLCE, KİREÇBURNU CAMİ, MEHMET ÇIKMAZI, NİDA, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SADE, TABYALAR, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ARABAYOLU sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8265322

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ SULAR, GÜL ÇİÇEK ÇIKMAZI, HAYAT, KARAKOL, KAVUK, KAYADİBİ, MESERBURNU, NALBANT ÇEŞME, SARIDAĞ, SARIYER DERESİ, SARP, SEFİR, SIRRIBEY, TARAFTAR, YALÇINKAYA, YAR, YEMİN, YURT ÇIKMAZI, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ, ŞEHİT SİNAN EROĞLU sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237353

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah DESTAN ÇIKMAZI, FISTIKLI BAĞ ALTI, GÜL BAHÇESİ ÇIKMAZI, ÇAM FISTIĞI, ÇAMLAR sk / REŞİTPAŞA mah KIRMIZIÇAM sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237351

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah BAYAN, FISTIKLI BAĞLAR, TAN, ŞİRİN sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8176331

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKŞAM SEFASI, ALTIN ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ESENGÜL, HASAN TAHSİN, KUMOĞLU, MAREŞAL, POSTA YOLU, YAPINCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8265323

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, ORDULULAR, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TOPÇU, TÜMKE, YILMAZ., YİĞİTLER, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8265324

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 30/11/2021 11:00:00 - 30/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228285

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, YENİBAHAR sk / TARABYA mah ALP ER TUNGA, BOLAT, DEMİRAĞACI ÇIKMAZI, DERE OTU ÇIKMAZI, ERGENE YOKUŞU, ŞALCIKIR, ŞEN DERE sk bölgelerinde 30/11/2021 13:00:00 - 30/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8228093

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, FENER KAYNAK, FENERBAHÇE, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SISKA, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 30/11/2021 00:01:00 - 30/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8152797

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, AÇIK, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİRCİ, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, GÖKUN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KAYMAK, KIRKAHVE, KURFALLI, MENDERES, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8303321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 7020. sk bölgelerinde 30/11/2021 09:00:00 - 30/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8228121

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KÜÇÜK KILIÇLI mah GÜLCÜK, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, TAZEGÜL sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8302344

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, 7144 sk bölgelerinde 30/11/2021 11:00:00 - 30/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8302346

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah TRABLUSGARP sk bölgelerinde 30/11/2021 14:00:00 - 30/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilçesinde 2021-11-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ

NO: 8227352

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ sk / HABİBLER mah 2691., 2700., 2701., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 30/11/2021 00:05:00 - 30/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227358

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2691. sk bölgelerinde 30/11/2021 00:05:00 - 30/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227351

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 79., ORDU sk bölgelerinde 30/11/2021 00:05:00 - 30/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8229334

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161. sk / İSMETPAŞA mah 111., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8246316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2208., 2209., E sk bölgelerinde 30/11/2021 10:00:00 - 30/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 8156317

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 30/11/2021 20:00:00 - 30/11/2021 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.