BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 5 Ocak 2022 Esenyurt, Sarıyer, Eyüpsultan bölgelerindeki kesintiler ne kadar sürecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 5 OCAK ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8927316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8821855

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKYAYLA, ALYAPRAK, ATANUR, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BESTEGÜL, DEMİRTÜRK, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KAYYUM, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, NARDALI, ONBAŞI, REŞADİYE, SAİT, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8880094

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ADA, BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DERE YOLU, DOĞALGAZ, FERAH, LİMON, PARK, TOMURCUK, YAKAMOZ, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, ÖZEN, İKLİM, İĞDE sk / OSMANGAZİ mah 2607. sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET, KİRAZLI, OKUL, ÇAYIR sk / ŞEHİTLER mah CEREN, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, GÜRGEN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KESTANE, MAUN, MEŞE, OKALİPTUS, SİMA, TOMRUK, YAYLA, ÇAM, ÇINAR, İNCİR sk bölgelerinde 05/01/2022 09:30:00 - 05/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8940352

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1685., 1686., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694., 1721., 1722., 1723., 1724., 1725., 1727., 1728., 1729., 1735., 1736., 1737., 1738., 1739., 1740., 1741., 1742., 1743., 1744., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1590., BAĞCILAR ASFALTI sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8879807

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2341., 2343. sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8941682

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, DELİ HÜSEYİNPAŞA, DEMET, ELVAN, ESER, FERİT SELİMPAŞA, KADER, MELTEM 2, MELTEM ARALIĞI, RÖNTGEN, ZEKİ KARSAN sk / SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA sk bölgelerinde 05/01/2022 02:30:00 - 05/01/2022 03:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8970316

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ŞİRİNEVLER mah sk İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ŞİRİNEVLER mah sk bölgelerinde 05/01/2022 20:59:00 - 05/01/2022 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2022-01-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-01-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA ilçesinde 2022-01-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8893419

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah GONCA, KIVILCIM, YASEMİN, ÇARŞI, ÇARŞIARKASI, İRİS sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8880119

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah EGEMENLİK sk bölgelerinde 05/01/2022 09:30:00 - 05/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8880121

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK sk bölgelerinde 05/01/2022 09:30:00 - 05/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8879821

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH, ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, BANKA, BANKALAR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KALYON, KERESTECİ FAZIL, NAFE, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, SARI ZEYBEK, SIRMALI, TERSANE, YANIK KAPI, YEMENİCİLER, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BANKER, BEREKETZADE MEDRESESİ, ESKİ BANKA, GALATA KULESİ, HACI ALİ, KABAK ÇİÇEĞİ, KART ÇINAR, OKÇU MUSA, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI, AKİK, BUĞULU, DEMİRCİ FETTAH ÇIKMAZI, DEVE DİKENİ, FÜTUHAT, OKÇU MUSA, SARI ZEYBEK, TERSANE, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI sk / MÜEYYETZADE mah AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk bölgelerinde 05/01/2022 10:00:00 - 05/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8900316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah SAFA MEYDANI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, ARAPZADE DERGAHI, BÜYÜK YOKUŞU, CENDERE, DARBUKA, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HOCA, HİLAL ÇIKMAZI, KAN KARDEŞİ, MERTEK, SAHAF CAMİİ, SAHAF KUYUSU, YENİ İSHAK, YÜREK ÇIKMAZI, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İLHAM, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah CAMİ sk bölgelerinde 05/01/2022 10:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-01-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ÇATALCA

NO: 8895896

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, STAD, UYSAL, VUSLAT, ÇINAR sk bölgelerinde 05/01/2022 10:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8893424

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah ALACA, ALİ RIZA EFENDİ, AYŞULE, BARIŞ, COŞKUNDERE, DERİNDERE, DESEN, ESKİCİ BABA, EYÜP PEHLİVAN, GÜNDOĞUŞU, HACI TEVFİK, HARMANLIKLAR, HÜRREM, KOŞUYOLU, MASLAK, NAKKAŞ, NARLI, OTLUK, PAŞAÇAYIRI, RÜYA, SADIK ONBAŞI, TEKİN, VURAL, YAZLIK, ZEYREK, ÇANGIR, ÇARŞI, ÇETİNER, ÖRENBAYIRI sk bölgelerinde 05/01/2022 10:00:00 - 05/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8942053

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk / MURATBEY MERKEZ mah ERİKLİ, NARDALI, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 05/01/2022 10:00:00 - 05/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2022-01-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 8854316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 301. sk / İNCİRTEPE mah 232., 233., 235., 236., 240., 241., 254., 255., 256., 257., 261., 262., ATALAY, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 05/01/2022 00:00:00 - 05/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8821843

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 330. sk bölgelerinde 05/01/2022 02:00:00 - 05/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8896085

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2230., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah DALGIÇ, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TURNA sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8917316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1148., 1151., 1152., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1203., 1207., 1208., 1209., 1210., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8895986

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1148., 1151., 1152., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1203., 1207., 1208., 1209., 1210., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8916323

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 221., 223., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8880099

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, HALİDE EDİP ADIVAR, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk bölgelerinde 05/01/2022 09:30:00 - 05/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8893345

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AHMET IRSOY, DİRİM, KARABAYIR, KARLIK DERE, KILIÇ, KILIÇ PATİKA, KUŞBAZ, MEŞATLIK DERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah AŞİYAN, BİLGİLİ, FIRAT, GÜNGÖR, KARABAYIR, KILIÇ, KUŞBAŞ, RAHMİBEY, SUNGUR, SÖNMEZ, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / SARIGÖL mah KUŞBAŞ, SADAKAT sk bölgelerinde 05/01/2022 00:01:00 - 05/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8893343

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, GÖZTEPE, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, BAHARLI YOL, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, KARLI, KARLITEPE, KILIÇ, MEKTEP, ORDU, SAYAYOLU, SUNGUR, YAHYA GALİPBEY, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / SARIGÖL mah GÖÇMENLER sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, GÖÇMENLER, NAKKAŞ, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 05/01/2022 00:01:00 - 05/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8893348

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 3.GÜMÜŞ, BALIKÇI BAKKAL, BÜLBÜLDERE, HÜSAM EFENDİ, KIRKMERDİVEN, MİHRİŞAH SULTAN, SALİHA SULTAN sk / İSLAMBEY mah 1.BAĞ ÇIKMAZI, 1.BÜLBÜL YUVASI ÇIKMAZI, 1.BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI, 3.GÜLİSTAN, ADİLE SULTAN, ARİFAĞA, BALIKÇI BAKKAL, BAĞ, BEŞİRAĞA, BÜLBÜL YUVASI, BÜLBÜLDERE, BÜYÜK FISTIKLI, EVLİCE BABA TEKKE, EVLİCE BABA ÇIKMAZI, FEYZA, KÜÇÜK FISTIKLI, NAKKAŞ, ORTANCA, SÜTÇÜ FİKRİ, SİNOP, TEKKE, ŞAKAYIK sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 05/01/2022 04:00:00 - 05/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8893346

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, 12. DEVRİYE, 13. DEVRİYE, BESTEKAR, BÜLBÜLDERE, EMİN, GÖÇMENLER, GÜZELYOL, KARLITEPE, KEVSER, MARTIKUŞU, ORDU, RAHMET, TAFLANLI, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 05/01/2022 04:00:00 - 05/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8842316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah MANYASİZADE sk / BALAT mah ABDİ SUBAŞI, ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ, AKÇİN, BÂKİ DEDE, CAFER SUBAŞI CAMİİ, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, CAMCI ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, CEBECİBAŞI MESCİDİ, CÂBİ ALİ, DARÜŞŞAFAKA, FENER KİREÇHANE, KARADAVUT, MANYASİZADE, MERCİMEK, MERDİVENLİ MEKTEP, MESNEVİHANE, MÜRSELPAŞA, MİSMARCI, MİSMARCI YOKUŞU, RENDECİ, SANCAKTAR YOKUŞU, SOĞUK TULUMBA, SULTAN SELİM, SULTAN SELİM ÇIKMAZI, TOPÇUBAŞI, VODİNA, YALDIZCI, YASEMİN, YILDIRIM, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, ABDİ SUBAŞI, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, DR. SADIK AHMET, HALİT EFENDİ ÇIKMAZI, MİSMARCI, SOĞUK TULUMBA, YILDIRIM, İNCEBEL sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8879815

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 05/01/2022 00:05:00 - 05/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN ilçesinde 2022-01-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KAĞITHANE

NO: 8893462

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME sk bölgelerinde 05/01/2022 01:00:00 - 05/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8896148

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 05/01/2022 00:01:00 - 05/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8896147

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.CAN, 1.ERGUVAN, AHMET HAŞİM, DR. SADIK AHMET, EMRAH, HURMA, KARACAOĞLAN, KÖKNAR, LEYLEK, LİMON, MANDALİNA, PORTAKAL, ÜMİT YAŞAR sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, BÜLBÜL, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, LEYLEK, TOY sk bölgelerinde 05/01/2022 00:01:00 - 05/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8760991

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah HAYDAR ALİYEV, ÇAM YOLU sk / TARABYA mah HAYDAR ALİYEV sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8880037

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ADA, CEMRE, GONCALAR, MEHMET ÇIKMAZI, NİDA, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SADE, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ARABAYOLU sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8814028

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, AMİRAL FAHRİ ENGİN, FENERLİ BOSTAN ÇIKMAZI, FENERLİ TÜRBE, HİSAR MEYDANI, KADIN MEKTEBİ, KALE BAHÇE, KALEAĞASI, KEMALETTİN CAMİİ, KIŞLAK, NAFİ BABA, SIRÇACI, TORLAK FIRIN, YAHYA KEMAL, ŞAİR NİGAR MEKTEP, ŞEHİTLİKDERGAHI sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8880038

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BALABANDERE, BİRKAN, MERAL, SARI LALE, ZAFER, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8814031

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BAHARİYE, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAL, GÜN ARALIĞI, HALİM PAŞA, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 3., RUMELİ HİSARI 4., RUMELİ HİSARI 5., RUMELİ HİSARI CAMİ, RUMELİHİSARI BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 05/01/2022 11:00:00 - 05/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8781329

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, BEYAZ LALE, CEM, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SEDEF ADASI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YENİBAHAR, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE, ÖZDENİZ, İSHAK sk / TARABYA mah 25 EVLER, ARABAYOLU, GÜR, POLAT, VAHDET, ÇAYIR YÜZÜ, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 05/01/2022 11:00:00 - 05/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8814032

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, PANAYIR, POSTA YOLU, POSTA YOLU ARKASI sk / REŞİTPAŞA mah BALLI ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HASAN TAHSİN, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, KARANFİL, MUHTARLAR, POSTA YOLU, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 05/01/2022 12:00:00 - 05/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8781330

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, YENİBAHAR sk / TARABYA mah ALP ER TUNGA, BOLAT, DEMİRAĞACI ÇIKMAZI, DERE OTU ÇIKMAZI, ERGENE YOKUŞU, ŞALCIKIR, ŞEN DERE sk bölgelerinde 05/01/2022 12:00:00 - 05/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8905317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DEVRİM, HAMLE, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SEVGİ, UĞUR DÜNDAR sk bölgelerinde 05/01/2022 01:00:00 - 05/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8893441

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AFŞİN, AKALIN, ATABEY, BAĞDAT, BAĞIŞ, BAŞYAYLA, DEMİRBİLEK, DUYAR, FIKIH, GÜVENLER, HAYDAR ALİYEV, KALAYCI, KOBAL, KİRİŞHANE, PEKGÖZ, RUMUZ, SARAYCI, SARIHAN, SARPLIK, SERRA, SÜMEYRA, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TÜFEKÇİ, VARLI, YENİBAHAR, ÇANAKKALE, ÇOLAK, ÖZDAĞ, ÖZKUL, ÜRETKEN, ÜÇPINAR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEYH EDEBALİ sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8963420

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAL, ATA EREN, ATLI, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERİŞKEN, ESKİ İSTANBUL, GURME, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8929317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah GÖLET, GÜNBEY sk bölgelerinde 05/01/2022 10:00:00 - 05/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilçesinde 2022-01-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ

NO: 8879817

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2851., 2853., 2856., 2857., 2858., 2859., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk bölgelerinde 05/01/2022 00:05:00 - 05/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8895784

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1386/1., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 05/01/2022 09:30:00 - 05/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZZEYTİNBURNU ilçesinde 2022-01-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.