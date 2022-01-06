BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 6 Ocak 2022 Esenyurt, Sarıyer, Silivri'deki kesintiler hangi mahalleleri etkileyecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 6 OCAK PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY ilçesinde 2022-01-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR

NO: 8895987

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-155, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9019316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, ÇAPARİ, ÇİROZ, İSKECE sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8969922

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 58., MİMAR SİNAN, ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 06/01/2022 04:30:00 - 06/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8969918

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GENÇ OSMAN 1, SANAYİ sk bölgelerinde 06/01/2022 00:00:00 - 06/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8969917

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇESME mah sk bölgelerinde 06/01/2022 00:00:00 - 06/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8879822

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, MADALYON, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8879816

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, CİHANGİR, EFLATUN, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8969955

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AVCI, HULUSİ DEMİRELLİ, ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 06/01/2022 01:00:00 - 06/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9017316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah DEFNE sk bölgelerinde 06/01/2022 13:00:00 - 06/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-01-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8893349

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERCİYES, KARAKAŞ sk bölgelerinde 06/01/2022 00:01:00 - 06/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8893350

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah MALTEPE sk bölgelerinde 06/01/2022 04:00:00 - 06/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8893352

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 19., 24., 26., 28., 5., 7., 9., KOCATEPE, PAZAR sk bölgelerinde 06/01/2022 12:00:00 - 06/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8997338

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah HİLAL, SARIOBA sk bölgelerinde 06/01/2022 10:00:00 - 06/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 2022-01-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilçesinde 2022-01-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-01-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ÇATALCA

NO: 8893457

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, AYVAÇEŞME, HANİCE, KIRLANGIÇ, LEYLEK ÇIKMAZI, LİDER ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM, ÖZDİL sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8895900

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, STAD, UYSAL, VUSLAT, ÇINAR sk bölgelerinde 06/01/2022 10:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2022-01-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 8895860

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 263., 264., 266., 267., 268., 269., 270., 285., 338., 343., 344., 374., 375., 376., 377., 378., 384., 385., 390., 392., 394., AVNİ ANIL, KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 270., 271., 272., 273., ATALAY, KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 374., MANDIRA sk bölgelerinde 06/01/2022 00:00:00 - 06/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8895850

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 348., 353., 358., 360., 361., 362., 364., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 408., 409., BELDE, DOĞAN ARASLI, MANDIRA sk bölgelerinde 06/01/2022 02:00:00 - 06/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8969909

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1408., 1409., 1411. sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8896090

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2203., 2210., AKGÜVERCİN, BÜLBÜL, DALGIÇ, EBABİL, GÜVERCİN, KANARYA, PELİKAN, TOYGAR, TURNA sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8895792

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, VEDA, YOSUN, ÇİSİL, İZGİ sk / ŞEHİTLER mah 2000., CEREN, CEVİZ, ERİKLİ, GAZİ, HARMAN, HASAT, HURMA, SÖĞÜT, YAYLA, ÇİLEK, İNCİR, ŞİRİN sk bölgelerinde 06/01/2022 09:30:00 - 06/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8895793

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / BATTALGAZİ mah HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201., AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAKARCA, SAKSAĞAN, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BAĞLAN, FIRTINA, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, MERCAN, METİN, SERAP sk bölgelerinde 06/01/2022 09:30:00 - 06/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8969913

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1515., 1516., 1517., 1602., 1604., ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 06/01/2022 11:00:00 - 06/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8969946

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3090., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3127. sk bölgelerinde 06/01/2022 13:00:00 - 06/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8895785

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah AHU, NİHAN, SERAP, SEREN, ULUDAĞ sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, DORUK, GÜNGÖREN, IRMAK, KESTANE, ULUDAĞ, ÖNCÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840. sk bölgelerinde 06/01/2022 09:30:00 - 06/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8843316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah YENİ CAMİİ sk / MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / RÜSTEMPAŞA mah ALACA HAMAM, SAKA MEHMET, VASIF ÇINAR, YENİ CAMİİ sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK, HACI KÜÇÜK CAMİİ, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, KEFELİHAN, MACUNCU, MACUNCU ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VASIF ÇINAR, İRFANİYE sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8846316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, YENİ BAHÇE sk bölgelerinde 06/01/2022 12:00:00 - 06/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8879934

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 166. sk bölgelerinde 06/01/2022 09:30:00 - 06/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8942301

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ZİYA PAŞA, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 06/01/2022 00:00:00 - 06/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8942305

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA, ŞİNASİ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ABDİ İPEKÇİ, SAYDAM sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ALİ PAŞA, CÖMERTTÜRK, MUALLİM NACİ, RASİM PAŞA, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, UZUN HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA PAŞA sk bölgelerinde 06/01/2022 02:00:00 - 06/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8893466

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALPER, ALÇİN, ANZER, AS, BARIŞ, BEYAZGELİNCİK, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, ERCİYES, ERDİNÇ, ERHAN, EĞRİÇINAR, HASRET, KANLICA, KARADUT, KASIM ÇIKMAZI, KINA, KÖPRÜ, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜSLER, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI, ŞECAAT sk bölgelerinde 06/01/2022 01:00:00 - 06/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8894325

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALDEMİR, ASLI, AYBEY, BODUR, BUHARA, CENGİZ, DERYA, EYALET, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKSU, HALİM, HARZEM, HATMİ, HİSAR, KANUNİ, KAPTAN, KARAHİSAR, KARAŞAHİN, KILIÇ ALİ, KOCA SİNAN, KORKUT, KUBİLAY, NAMIK KEMAL, RİDANİYE, SUADİYE, SİPAHİ, TAŞKENT, ULUBATLI, YEŞİL KIBRIS, ÜSKÜP, İLHANLAR, İMALAT, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk bölgelerinde 06/01/2022 10:00:00 - 06/01/2022 17:45:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9025320

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAN, CİVAN, KEKLİK, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 06/01/2022 10:00:00 - 06/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8940317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET HAŞİM, BARIŞ, KARACAOĞLAN, KÖKNAR, LEYLEK, NERGİS, TOMURCUK, YAHYA KEMAL, ZAMBAK sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, 2.ARIKUŞU, ATMACA, LEYLEK, PELİKAN sk bölgelerinde 06/01/2022 00:01:00 - 06/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8940316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 2.ARIKUŞU, ATMACA, FLAMAN, GÜVERCİN, İSTASYON sk bölgelerinde 06/01/2022 00:01:00 - 06/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8996316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 2.KİRAZ, CİHAN, YILMAZ sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8997322

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KOCATEPE, 3.MENEKŞE, 3.YILDIRIM, 4.GÜL, DUMANGÜR, MUAMMER AKSOY, TERKOS sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8880047

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AMBER ÇIKMAZI, BAHRİYELİ, GELİNCİK, GÜLHATMİ, KÖYBAŞI, YARIŞ, YENİ BOSTAN, ÇELEBİ DERESİ sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8880045

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah FERAHEVLER BİLİNMEYEN, GÜZELLİK sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, DARÜŞŞAFAKA, DERETEPE, DERMAN, GÜZELLİK, HUZUR, ÇAMLITEPE CAMİ sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8813989

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8813994

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah KÖYBAŞI, İSTİNYE İSKELESİ ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah İSTİNYE İSKELESİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/01/2022 11:00:00 - 06/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8813999

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / İSTİNYE mah ADASU, ALINTERİ, ASIM BABA ÇIKMAZI, BAYIR ÇIKMAZI, BOSTAN KORU ÜSTÜ, DERE., DEREBOYU., DOKTOR NİHAT REŞİT, ESKİ HARMANLAR, HAMAM, HAMAM ÜSTÜ, KURŞUNLU, MEHMET ŞÜKRÜ, MEHTER, MEKAN, METANET ÇIKMAZI, MEZARLIK ÜSTÜ, MISRA, MÜJDE ÇIKMAZI, NAME, OZAN ÇIKMAZI, PİKNİK, SARIYER, TÜRKÜ, ÇAYIR, ÇAYIR MAHALLESİ, İSMAİL GALİP ERCAN sk bölgelerinde 06/01/2022 12:00:00 - 06/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8896062

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah KESKİN sk bölgelerinde 06/01/2022 01:00:00 - 06/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8969927

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah ASLANAĞZI sk / BALABAN mah KINALI KAVŞAĞI sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8969712

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAL, ATA EREN, ATLI, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERİŞKEN, ESKİ İSTANBUL, GURME, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8893442

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AFŞİN, AKALIN, ATABEY, BAĞDAT, BAĞIŞ, BAŞYAYLA, DEMİRBİLEK, DUYAR, FIKIH, GÜVENLER, HAYDAR ALİYEV, KALAYCI, KOBAL, KİRİŞHANE, PEKGÖZ, RUMUZ, SARAYCI, SARIHAN, SARPLIK, SERRA, SÜMEYRA, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TÜFEKÇİ, VARLI, YENİBAHAR, ÇANAKKALE, ÇOLAK, ÖZDAĞ, ÖZKUL, ÜRETKEN, ÜÇPINAR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEYH EDEBALİ sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilçesinde 2022-01-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ

NO: 8879829

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2083., 2084., B, ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MEVLANA sk bölgelerinde 06/01/2022 00:05:00 - 06/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8879823

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / İSMETPAŞA mah 116., 119., 120., 121., 122., 124., 125., 126., 127., 128., 140., 142., 143., 144., 145., 149., 154., 155., 91., ORDU sk bölgelerinde 06/01/2022 00:05:00 - 06/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 9016316

İSTANBUL// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/42., G/43., G/44., G/49., G/51., G/52., G/53., G/54., G/55., G/56., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, MEVLANA, MEVLEVİHANE sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.