BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 8 Aralık 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 8 ARALIK ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8422008

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAYAKADIN-TERKOS, TEPEBAŞI sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8421873

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ sk bölgelerinde 07/12/2021 20:00:00 - 08/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439190

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FEVZİ ÇAKMAK, ŞAHİN sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8438854

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658., DİLMENLER sk bölgelerinde 08/12/2021 00:01:00 - 08/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439229

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 110., 112., 113., 115. sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8439273

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439270

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439271

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah DERİNKUYU, GÜNEŞLİ 1, KALENDER sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8438857

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 08/12/2021 04:00:00 - 08/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439237

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ERDE, GÜNEŞ 1, MEHTAP, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 08/12/2021 08:30:00 - 08/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439250

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DEMET, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah DUMLUPINAR 2, EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÖKTUĞ, GÜZELTEPE, KOCATEPE, SANCAKTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YALÇINDAĞ sk / SİYAVUŞPAŞA mah GONCA, ITIR, SARDUNYA sk bölgelerinde 08/12/2021 12:30:00 - 08/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-12-08 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8422146

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 08/12/2021 13:00:00 - 08/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8429342

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah DENİZ sk bölgelerinde 08/12/2021 00:01:00 - 08/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8247335

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ELÇİ, HAREMEYN, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BOSTANÜSTÜ, ERCÜMENT EKREM TALU, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ sk bölgelerinde 08/12/2021 10:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8433316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 27., 29., 46., 48., 50., 66., 68., 70., 74., 88., BARIŞ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 08/12/2021 00:30:00 - 08/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8432357

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 08/12/2021 00:30:00 - 08/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8432349

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 08/12/2021 00:30:00 - 08/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8432345

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 08/12/2021 00:30:00 - 08/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8432336

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 08/12/2021 00:30:00 - 08/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8432335

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 08/12/2021 00:30:00 - 08/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8432334

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 08/12/2021 00:30:00 - 08/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8432343

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 08/12/2021 00:30:00 - 08/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8432344

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 08/12/2021 00:30:00 - 08/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8433317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 12., 17., 19., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 34., 36., 50., 52., 54., 56., 62., 64., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 08/12/2021 00:30:00 - 08/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8457336

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 100., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 12., 120., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 134., 136., 138., 14., 140., 144., 148., 150., 16., 162., 17., 176., 178., 18., 186., 19., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 33., 34., 35., 36., 37., 41., 43., 46., 48., 50., 52., 54., 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70., 72., 74., 8., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., 98., ATA, BARBAROS, BARIŞ, BAŞKENT, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, HAKİMİYET, HÜRRİYET, KERVANSARAY, KUBİLAY, LİMAN, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, OSMAN GAZİ, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 08/12/2021 02:00:00 - 08/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8304283

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, BAKIR, BANKA, BANKALAR, ESKİ TAY ÇIKMAZI, GALATA MAHKEMESİ, KERESTECİ FAZIL, KUTU ÇIKMAZI, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL, ZİNCİRLİ HAN, ÖMERAĞA sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MİDİLLİ, OKÇU MUSA, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, AKİK, ANBAR, DİK, MÜRDÜM, MÜRVER, OKÇU MUSA, PORSUK, TENHA, TUTSAK, YANIK KAPI, YENİ MERDİVEN, YÜKSEK MİNARE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8438972

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah HASKÖY sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8323353

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DÖNEM, OKÇULAR YOLU, TEPE ÜSTÜ, ÇİLESİZ sk bölgelerinde 08/12/2021 10:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 8462731

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AYDINLAR sk bölgelerinde 08/12/2021 01:00:00 - 08/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 8439323

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8445326

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK sk bölgelerinde 08/12/2021 10:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2021-12-08 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 8422370

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8432342

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3137. sk bölgelerinde 08/12/2021 00:30:00 - 08/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8381543

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 23., 24., 25., 26., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 50., 51., 65., 66., OKTAY RIFAT, ORKİDE, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439055

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607., ARI, BARAN, BAŞAK, BÜYÜK AYAZMA, DERYA, ESEN, GÜFTE, GÜLBAHAR, GÜNDOĞDU, GÜVEN, HERCAİ MENEKŞE, KOVA, KOVAN, LİLYUM, LİTYUM, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OVA, PAPATYA, PETEK, TAÇ, TEKİN, YENGEÇ, YEŞİLDAĞ, ZAKKUM, İKİZLER, ŞAFAK, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439060

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2126., ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439061

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 234., 235., 238., KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah BELDE sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8227411

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜL, 1.TAN, BUDAK, CAN, DÜLGER, ERGENEKON, GÖKHAN, GÖNÜL, GÜNEŞLİ, KASTAMONU, LOKMAN, MUSTAFA KEMAL, NERGİZ, PAMUK, TEPE, UFUK, ÇİLİNGİR, ÖZDEN, ÖZLEM, İPEK, ŞÜKRAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 861., 953., 955., ŞÜKRAN sk bölgelerinde 08/12/2021 00:05:00 - 08/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8429344

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.MALTEPE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/12/2021 04:00:00 - 08/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439058

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ULUDAĞ sk / ÇIRÇIR mah AHMET AYIK, AYLİN, DORUK, FEVZİ ŞEKER, GÜNGÖREN, KESTANE, ULUDAĞ, ÇİTLEMBİK sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8350320

İSTANBUL FATİH ilce -AKŞEMSEDDİN mah sk / TOPKAPI mah sk bölgelerinde 08/12/2021 00:00:00 - 08/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8348436

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah AĞA ÇEŞMESİ, BÖREKÇİ ALİ, DERİNKUYU, KOCA RAGIPPAŞA, MESİHPAŞA, SOĞANAĞA CAMİİ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT sk / NİŞANCA mah AĞA ÇEŞMESİ, DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah NUR, TAVŞANTAŞI sk bölgelerinde 08/12/2021 04:00:00 - 08/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8348440

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SURURİ mah MACUNCU sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk bölgelerinde 08/12/2021 04:30:00 - 08/12/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436374

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, KADRİBEY, MURATPAŞA, SADİ ÇEŞMESİ, TANBURİ CEMİLBEY, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 08/12/2021 10:00:00 - 08/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436357

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah AKSARAY, ALACA CAMİİ, ASKER, AYRIK, FABRİKA, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÜVENLİK, HADIM ODALARI, HAYRİYE TÜCCARI, KATİP KASIM CAMİİ, KAYIKHANE, KINACI MEHMET, KIZILTAŞ, LANGA KARAKOLU, NATIRKIZI, PAŞAZADE, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, ZİNDANDELEN, İMRAHOR HAMAMI sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, PAŞAZADE sk / MİMAR HAYRETTİN mah GEDİKPAŞA FIRINI sk bölgelerinde 08/12/2021 12:00:00 - 08/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8227404

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 815., 816., 817., 818., 818/1., 820., 822., 823., 825., 825/1., 826., 827., 828., 829., 830., 831., 831/1., 859/3., 865., 930., DR. GÜRKAN CEYLAN, HEKİMSUYU, İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 08/12/2021 00:05:00 - 08/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439126

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 08/12/2021 09:30:00 - 08/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN ilçesinde 2021-12-08 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KAĞITHANE

NO: 8436330

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ALAYBEY, ARANIR, ATİYE, AYNUR, AYTAÇ, AYŞİN, BAHA ÇIKMAZI, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, DENİZMEN, ESENLİK, EZEL, FESTİVAL, GELİN, GÜFTE, IŞIKLI, KAĞITHANE, NAME, NİL, SARP, SEREN, SERKAN, SEĞMEN, YELKEN, YENER, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ÇAYIRCIK, ÇIKRIK, İCLAL, ŞENLİK, ŞEVKETPAŞA sk bölgelerinde 08/12/2021 01:00:00 - 08/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8445350

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKİK, AYTAÇ, AĞRI, DOĞANDERE, RABAK, TESTİ, ZEYTUNİ sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8445352

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEFAKAR, DENİZCİ, KARTAL, KEKLİK, MURAT, ÇARDAK sk bölgelerinde 08/12/2021 13:00:00 - 08/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8443325

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KIRLANGIÇ sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8461382

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah DEREBOYLARI sk / MADEN mah AKDEMİR, AKDOĞAN, BURÇİN, DEREİÇİ., EFLATUN ÇIKMAZI, ÇIRÇIR BEKAR DERE, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422069

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., BALABAN ÇIKMAZI, CAMİ ARKASI., CEYHAN., NİŞANCI ÇIKMAZI, TOPÇU., ZEKERİYAKÖY, ÖZBALABAN sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439177

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKSU, CENGİZ TOPEL, CEYLAN, DAĞ LALESİ, GİRNELİ, HACI, HAS BAHÇE, HATMİ ÇİÇEĞİ, KESKİN DERE, KIRMIZI LALE ÇIKMAZI, KIŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KONGRE, MANAVGAT, MOR LALE, TELGRAF ÇİÇEĞİ, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇÖREKOTU, ŞEHİT BÜLENT KARASU sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8461383

ISTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 08/12/2021 11:00:00 - 08/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8461384

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, MISIR sk bölgelerinde 08/12/2021 12:00:00 - 08/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439187

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ, DAĞÜSTÜ, FUNDA ÇIKMAZI, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, KÜÇÜKDERE, MOR LEYLAK, TAŞLIBAYIR, YETKİN, ZORLU sk / RUMELİ HİSARI mah HALİM PAŞA sk bölgelerinde 08/12/2021 13:00:00 - 08/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8457330

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAL, ATA EREN, ATLI, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERİŞKEN, ESKİ İSTANBUL, GURME, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439145

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, AÇIK, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİRCİ, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, GÖKUN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KAYMAK, KIRKAHVE, KURFALLI, MENDERES, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8461806

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAHARAT, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, SADABAT, SEVENLER, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL sk bölgelerinde 08/12/2021 10:00:00 - 08/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8436341

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KANARYA, KUMRU 1, MARTI, SERÇE, ÇULLUK, ÇİL, ÜLKÜ sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, EMEK 1, GAMZE, GÜLBAHAR, KEKİK, KİRAZ, VİŞNE, ÇİLEK ARALIĞI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 08/12/2021 10:00:00 - 08/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

SULTANGAZİ ilçesinde 2021-12-08 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ZEYTİNBURNU

NO: 8381882

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -KAZLIÇEŞME mah sk bölgelerinde 08/12/2021 09:00:00 - 08/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.