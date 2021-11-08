BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 8 Kasım 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 8 KASIM PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 7902418

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, NEVRUZ sk / HASTANE mah AKDEMİR, AKÇAKAVAK, AYASOFYA, BALABAN, BOSTAN, BURÇ, COŞKU, CİVANMERT, DEĞİRMEN KUYU, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HASTANE, KATİP, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAVİ ZÜMRÜT, NUSRET ARMAN, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ÇAĞATAY, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 08/11/2021 00:00:00 - 08/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7901342

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SUBAŞI sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN, ZAHİT sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, AĞAHAN, BAYHAN, BEKİROĞLU, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, ETHEM, GALERİ, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, HAZNEDAR, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, MEŞALE, SEKMEN, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER, ÖZGÜN sk / NENEHATUN mah KAZIM KARABEKİR, REVNAK sk / TAŞOLUK mah ARNAVUTKÖY, BAĞ, EGEMEN, ESENYEL, FİGEN, GÖLYOLU, GÖZLEM, GÜNNUR, KAZIM KARABEKİR, KENT, KIVILCIM, MEŞECİK, TEKİNSOY, ÖZAKIN sk bölgelerinde 08/11/2021 00:01:00 - 08/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7910324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah 29 MAYIS, AZİM, BALKANLAR, DOSTLAR, HADIMKÖY-İSTANBUL, OĞUZATA, SADEGÜL, SÖĞÜTÖZÜ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 08/11/2021 02:00:00 - 08/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7910325

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 08/11/2021 04:00:00 - 08/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7898345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk bölgelerinde 08/11/2021 04:00:00 - 08/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7867448

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 04/11/2021 00:01:00 - 04/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7870591

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 05/11/2021 00:01:00 - 05/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7538343

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ARALIK, CUMHURİYET, DUYGU, KADER, MAZİ, SELAM sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, MİLLET, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah KARADUT sk bölgelerinde 05/11/2021 01:00:00 - 05/11/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7885338

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah KINA, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SEDA sk bölgelerinde 05/11/2021 09:00:00 - 05/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7886317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah TÜLOĞLU sk bölgelerinde 05/11/2021 13:00:00 - 05/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7908321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1141., 1143., 1144., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1161., 1235., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 08/11/2021 00:00:00 - 08/11/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7926752

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 08/11/2021 03:30:00 - 08/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902565

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927427

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1245., 1249., 1251., 1256., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927063

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 187., 199., 201., 202., 203., 204., 205., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927275

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1402., 1407., 1409., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1312., 1313., 1359., ÜSKÜP sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER ilçesinde 2021-11-08 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-11-08 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 7930335

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah KAHRAMAN, KÜBRA sk / GÜVERCİNTEPE mah 1101., NUR sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 7878764

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, BAYIR, DÖKÜMCÜLER, GÜLHAN, GÜNDÜZ, HAMİDİYE, HAYIR, KAMİL, KISMET, KOSOVA, MORLALE, SOFULAR, TUNA, ÇAYIR, İLHAN, İSHAK BEY ÇIKMAZI, ŞEHZADEBAŞI, ŞEHİT CEVAT TUYAN, ŞEREF sk bölgelerinde 08/11/2021 00:01:00 - 08/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7904350

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 13., 5. sk bölgelerinde 08/11/2021 12:00:00 - 08/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7927214

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AYDINLIK, BEREN, MANDIRA, MEHMETÇİK, ORTABAYIR, SARMACI, TAVUK ÇIKMAZI, URGANCI, YENİKALDIRIM, İNCİ sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 7903178

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah EMRE, ESENTEPE, HANDE, OSMANLI, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMLITEPE, ÖZDEN sk bölgelerinde 08/11/2021 02:00:00 - 08/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7926501

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAŞAK, CUMHURİYET, ŞEHİT K. UĞUR GÜRSOY sk bölgelerinde 08/11/2021 09:15:00 - 08/11/2021 17:15:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7905333

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, HALİKARNAS, VEZİRLER sk bölgelerinde 08/11/2021 13:00:00 - 08/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilçesinde 2021-11-08 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 7936333

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ATAKENT, AYAZMA, BAHÇELİEVLER, BERKE, BEŞİKTAŞ 1, ERCİYES, EYLÜL , GÖKKUŞAĞI, GÜLENDAM, KAYAHAN, KÖŞK, MELİSA 1, NAZAR, OĞUZHAN 1, SAMYELİ, SAVAŞ, SINIR, ZEYTİNSUYU, ŞEREFHAN sk / KUMBURGAZ mah AKTAŞ 1, ALAÇAM 1, GÜNİZ, HELVACI, NİSA, SEVEN, SINIR, SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7903192

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, SIRTKÖY, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 7903403

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah HAVRUZ sk bölgelerinde 08/11/2021 09:30:00 - 08/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 7905324

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1105., 1108., FEVZİ ÇAKMAK, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., 99., SELİMİYE, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7905323

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 671., 675., 676., 689. sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7904354

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 946., 947., DEVRAN, KIŞLA sk bölgelerinde 08/11/2021 11:00:00 - 08/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 7903193

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113., 116. sk / TURGUT ÖZAL mah 116. sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7870561

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah FIRAT, TALATPAŞA sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7894316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1134., 1135.,. sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930357

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1988., 1992., 1994., 1996., 1997., NAZIM HİKMET sk / CUMHURİYET mah 1985., 1986., 1987., NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk / MEVLANA mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 08/11/2021 09:30:00 - 08/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7877230

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ENVERPAŞA sk / ESENKENT mah 1681., 1682., AHMET TANER KIŞLALI, AKSU, BAHATTİN ŞAKİR, BEDRİ BAYKAM, CEMALPAŞA, CEYHAN, DOÇ.DR.BAHRİYE ÜÇOK, DİCLE, ENVERPAŞA, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FAZIL SAY, HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU, MEHMET ALİ BİRAND, NECATİ CUMALI, ONUR GÜVENER, PROF.DR.MUAMMER AKSOY, TÜRKAN SAYLAN, YAKUP CEMİL, ZEHRA YILDIZ, ÇETİN EMEÇ, İSLAM ÇUPİ sk bölgelerinde 08/11/2021 12:00:00 - 08/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7926477

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SAKA, EFES , HEKİM, KASTAMONU, KRATER, MİNE, TEPE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805., 805/2., 807., 843., 848., 848/1., 849/1., 851., 852., 853., 854., 855., 856., 857., 861., 937., EFES, KEMAL ŞEKER sk bölgelerinde 08/11/2021 00:00:00 - 08/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7878766

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, ÇİFTÇİ ALİ sk bölgelerinde 08/11/2021 04:00:00 - 08/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7926410

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ÜÇEVLER sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7931329

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, BEYZA, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, HARMANLAR, HASAT, HIZIR, KORUYOLU, LALEBAYIRI YOLU, MERMER ÇEŞME YOLU, RANA, SIRÇA, SİPAHİ, UZUNKEMER BULVARI, ZERRİN, ÇOBANYILDIZI YOLU sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7926550

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah HIZIR, ORMANTEPE YOLU sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927355

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ORMANTEPE YOLU sk bölgelerinde 08/11/2021 10:30:00 - 08/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

FATİH ilçesinde 2021-11-08 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7926419

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1184. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk / UĞUR MUMCU mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2254., 2255., G, H, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 08/11/2021 00:00:00 - 08/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7904335

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1081., 1095., 1103., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / KARADENİZ mah 1103., 1113., 1113/2., 1114., 1116., 1117/1., 1119., 1128/1., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENERAL ALDOĞAN, HAMİDİYE, MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL, YUNUS EMRE, ZİYA GÖKALP, ÇAKIRCALI sk bölgelerinde 08/11/2021 00:05:00 - 08/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927066

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927348

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 08/11/2021 12:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN ilçesinde 2021-11-08 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KAĞITHANE

NO: 7933328

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GAYE, GÖLCÜK, TAÇ, ÇETİNKAYA sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927418

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DEREBOYU, DİŞBUDAK, ESKİ BELEDİYE, KAVİS, MAYIS, MERDİVEN, NAZLI, SANTRAL, ÇAMLI, ÇETİNAY, ÇUKUR sk / TELSİZLER mah BALTA, BALÇİÇEĞİ, BAĞIM, BEGÜM, BEYAZ, BONCUK, BORDO, BOZKIRAN, BİLGİLİ ÇIKMAZI, ESKİ BELEDİYE, GALATA DERESİ, İPEKYOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, DERİN, DÖNMEZ, GALATA DERESİ, GÜNEY 1, GÜZ, KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, RÜYA, SAFİR, SAKA, TEKİN, TOMBUL, UYSAL, YAĞMUR, YENİDERE, YENİGÜN, YEŞİLDAĞ, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA, ŞELALE sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7933320

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, KAĞITHANE BARBAROS, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, İBNİ SİNA sk bölgelerinde 08/11/2021 12:00:00 - 08/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927450

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU, BADİ, BATANAY, BERRAK, BOZKURT, BİTKİ, CEM SULTAN, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, GÖRGÜ, GÜVERCİN, KALE, KISIKLI, PEHLİVAN, RENK, YEŞİL KIBRIS, YOLAÇAR, ÇELEBİ MEHMET, ÇİMEN, ÖRNEK, ÖTÜGEN, ŞEHİT ŞENOL ÇOLAK, ŞENER sk / SULTAN SELİM mah BADEM, BANU, BATANAY, BATURAY, BAYRAM, BESTE, BIÇAKÇI, BORA, BOYLU, DUMAN, FAZIL, HANZADE, KILIÇKAYA, NERGİS, TUNA, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk / ÇELİKTEPE mah BERRAK sk bölgelerinde 08/11/2021 15:00:00 - 08/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7902478

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR, KARADENİZ sk bölgelerinde 08/11/2021 00:01:00 - 08/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902475

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR, KARADENİZ sk bölgelerinde 08/11/2021 00:01:00 - 08/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7909318

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, 503., 504., ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 08/11/2021 00:01:00 - 08/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927266

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BURCU, DEREBOYU sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930339

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SULTAN MURAT mah 1.HAKAN, 6.MENEKŞE, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah 1.MEHMET AKİF, METE, YENİ sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7903175

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 3.KANARYA, 4.ENGİN, 4.ZAFER, GÖZDE, MİMARLAR, REŞİT, TERZİ, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT SUAT KARADAĞ sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7918329

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah RIFAT ILGAZ sk bölgelerinde 08/11/2021 12:00:00 - 08/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7911317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah BAŞKENT ÇIKMAZI, ERLER ÇIKMAZI, GÖZLEM ÇIKMAZI, KARAÇAM, MARTI, PİRAMİT, REİS, SEMA ÇIKMAZI, TELLİ, YONCALAR, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 7928435

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7928448

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927228

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 08/11/2021 13:00:00 - 08/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7876363

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, ASLAN, BAHADIR, CEYLAN, DOĞAN, DÜZTAŞ, DİK, EFLATUN, ERDEM 1, EREN, GAZİLER, GÜMÜŞ, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, HAFİK, HARMAN, KANBER, KESER, MEKTEP, MİTHAT PAŞA, SEYHAN, SEZER, SPOR, SİVAS, TUNA 1, ÇAKMAK, ÇAMÖZÜ, ÇINAR, ÖRNEK, ÖZLER, İMRANLI, ŞİMŞEK, ŞİRİN sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927429

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BİBERİYE, GÜNDOĞAN, IŞIK, LALELİ, PAPATYA 1, SOLMAZ, TOMBUL, YALÇIN, YENİDERE, ŞELALE sk / MECİDİYEKÖY mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 7904327

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2606., 2607., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / MALKOÇOĞLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 80., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 08/11/2021 00:05:00 - 08/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7898325

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 158., 159., 159/1., 160., 160/1., 161., 162., 167., 169., 170., 172., 175., 178., 180., 181., 182., 183., 185., 187., 188., 190., 203., ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7926596

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 197., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927353

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1343., 1344., 1345., 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1353/1., 1365., 1366/1., 1368/1., 1369/1., 1370., 1371/1., 1442., 1442/1., 1443., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 1452., MİLLET, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1348., 1349., 1351., 1352., 1442/1., 1443., 1452., 1457., 1458., 1459., 1464., ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk bölgelerinde 08/11/2021 09:30:00 - 08/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7905316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2391/2., 2425/1., 2425/2., 2425/3. sk bölgelerinde 08/11/2021 10:00:00 - 08/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2021-11-08 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.