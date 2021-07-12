BEDAŞ kesinti sorgula! Son dakika: 12 Temmuz Pazartesi İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Hafta başında İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. 12 Temmuz Pazartesi günü arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydana gelen kesintiler BEDAŞ tarafından açıklandı. Peki 12 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul planlı elektrik kesintileri...

12 TEMMUZ PAZARTESİ İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

NO: 4446321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BERKANT, BİLGİ, CİVAN, ERTUĞRUL, FELEK, FEVZİYE, FİRUZAN, GALİP, GÜNGÖRMÜŞ, GÜVENLİ, KORHAN, NURSEMA, RAST, SALİM, YAMAN, YÜZBAŞI, ÇELİKBİLEK, ÇERKEZ sk bölgelerinde 12/07/2021 01:00:00 - 12/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4447316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk / HİCRET mah AHU, AYDOĞDU, BASİRET, BÜKLÜM, CANKIZ, CEMAL, DİVAN, HİCRET, KIBRIS, KINIK, KÜRŞAT, LİMON ÇİÇEĞİ, MUHTEREM, MİLLİYET, ORHUN, SABA, SAMİ, SERTAÇ, SİPER, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YAVUZ SULTAN, YUSUF, ŞİNASİ sk / İMRAHOR mah ASIR, MAHYA, SANAYİ, SITKI sk / İSLAMBEY mah AKABE, AKBOĞA, ALTINTEPE, ATİK, AVŞA, AYLA, AYTUNCA, BAŞKAYA, BERKANT, BOTANİK, BİRHAN, CAFER, DURUSU, ECMEL, FELEK, FETİH, GÜLBEYAZ, GÜLSU, GÜLZADE, GÜNGÖRMÜŞ, GÜRÇINAR, HAMİDE, HAVUZBAŞI, HUDUT, HÜDAYİ, ITIR, KIBRIS, KİLİM, MARAL, MEŞELİ, NURSEMA, NİZAMİYE, SERA, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, TURKUAZ, TUĞRULBEY, TÖREN, ULUBATLI HASAN, ULUCA, YAYLABAŞI, YEŞİL VADİ, YILDIRIM BEYAZIT, YUKARI PINAR, YÜZBAŞI, ÇAĞRI, ÇELİKBİLEK, ÇİSİL, ÖZBAĞ, İFFET, İNCEÇAY, İSLAMBEY, ŞENTÜRK, ŞÜHEDA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1169. sk / YENİDOĞAN mah ARA sk bölgelerinde 12/07/2021 02:00:00 - 12/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4444531

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah SONBAHAR, TÜRKSOY sk bölgelerinde 12/07/2021 03:00:00 - 12/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569326

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NURFER, NURPERİ, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4446317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah MİLLİYET sk / İMRAHOR mah ASIR, SANAYİ, SITKI sk / İSLAMBEY mah AKBOĞA, BAŞKAYA, CAFER, FETİH, GÜLZADE, MARAL, ULUBATLI HASAN, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 12/07/2021 09:30:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4493316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MEHMET AKİF sk bölgelerinde 12/07/2021 00:01:00 - 12/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4467319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1634., 1635., 1644., HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4444433

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4481322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2341., 2343. sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569398

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2043. sk / SANCAKTEPE mah FATİH sk / YAVUZ SELİM mah 969. sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4511316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ARALIK, GÜNEŞLİ 2, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, HEREKE, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, SEDEF, YONCA 1, İKİZLER, ŞEHİT MURAT AYHAN sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BEYDAĞI sk bölgelerinde 12/07/2021 03:30:00 - 12/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4444430

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SÜPHAN sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569466

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah RESSAM NAMIK İSMAİL, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 12/07/2021 10:45:00 - 12/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4576451

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / ŞİRİNEVLER mah NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 12/07/2021 12:00:00 - 12/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4576393

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYVALI, IHLAMUR 1, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 12/07/2021 12:00:00 - 12/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4576397

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, RÖNTGEN sk bölgelerinde 12/07/2021 13:00:00 - 12/07/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569479

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, EFE, LATİF DİNÇBAŞ, TUNÇDAL YÜZATLI, ZEKİ KARSAN sk bölgelerinde 12/07/2021 14:30:00 - 12/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4494317

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah FLORYA sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510351

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah FLORYA, YAN sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4510381

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735. sk bölgelerinde 12/07/2021 00:01:00 - 12/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510385

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 12/07/2021 00:01:00 - 12/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4505330

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, OBA sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569404

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 25. BLOK, 26. BLOK, DÖKÜMCÜLER, MERAM, SOKULLU, İNAN sk bölgelerinde 12/07/2021 19:30:00 - 12/07/2021 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4434450

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 29., 33., 35., 80., 90., 98., ATA, BAŞKENT, KERVANSARAY, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4434452

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2., 85., 87. sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196481

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, ASİL, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, HİSARKAYA, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 12/07/2021 11:00:00 - 12/07/2021 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4419326

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah TAŞKIZAK TERSANESİ sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, DONANMA, HASKÖY ARALIĞI, HASTANE ARKASI ARALIĞI, KASIMPATI, YELPAZE, YELPAZE ARALIĞI sk / KULAKSIZ mah DONANMA, EMİN ÇEŞMESİ, SEFERİKOZ, ZİNDAN ARKASI sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4424332

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah BAYRAK, BİNEKTAŞI, TAVCI sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184170

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah ANIT, AYAZMA, AYAZMA ALTI, DEREİÇİ, HİSAR, YILDIRIM, YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4522316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BÜLENT DEMİR, GÜLLEHANE, PAŞA DERESİ, SIRABERBERLER sk bölgelerinde 12/07/2021 12:00:00 - 12/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510413

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, BÜLBÜL, GÜLERYÜZ, KARDEŞLER, NAMAZGAH, OKÇULAR, TOYGAR sk bölgelerinde 12/07/2021 15:00:00 - 12/07/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4555318

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BELGİN, DURU 1, FEVZİ ÇAKMAK 2, YAYLI, ÖZTÜRK 1 sk / GÜZELCE mah ARI, ARSLAN, BALABAN 1, BAŞAR 3, BİTEK, D-100 KARAYOLU, DOLUNAY 1, EFKAN, EGE 1, ELA, FEVZİ ÇAKMAK 2, GAZİ, GÜNTEKİN, HAYAT, HAZAN, ITIR, KARABATAK, KETENKUŞU, KORKUT, KOTAN, LEYLEK 1, MELDA, NARİN 1, OKYAY, PANTER, REYHAN, SAMET, SELANİK 1, SONER, SULTAN MURAT, TRAKYA, TÜRKOBA, UĞURCAN, UĞURLU 1, YAYLILAR, YAZICI, YEL, YENİKÖY, İCLAL, İSKENDERUN sk / MURAT ÇESME mah GONCA sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KOOPERATİFLER sk bölgelerinde 12/07/2021 01:30:00 - 12/07/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4567321

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah TRAKYA 2 sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4532662

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 905., 906., 913., 914., 946. sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4531317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2122., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4428318

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 602., 614., 644., 645., BALIK YOLU sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4497321

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1163., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196480

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2208., AHUDUDU, AKGÜVERCİN, ALACA, DALGIÇ, DOĞAN, DUT, FUNDALIK, HÜME, KENDİR, KIYI, PAPAĞAN, SAKA, SERÇE, TURNA, ŞAHİN sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4497326

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1423., 1425., 1426., 1427., FİKRİ SÖNMEZ sk / ÖRNEK mah FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 12/07/2021 12:00:00 - 12/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4533316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 12/07/2021 13:00:00 - 12/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4431323

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah YALI sk / ÇIRÇIR mah ATİLLA, FEVZİ ŞEKER, GÜZEL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 902., 903. sk bölgelerinde 12/07/2021 00:05:00 - 12/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510397

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, MEŞE sk bölgelerinde 12/07/2021 08:00:00 - 12/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510414

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, MEŞE sk bölgelerinde 12/07/2021 08:00:00 - 12/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4574317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, DOĞU YOLU, ESKİ İSTANBUL YOLU, HARMANLAR, HIZIR, KORUYOLU, SİPAHİ, UZUNKEMER BULVARI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510419

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, GÜLER, KAKTÜS, MERSİN, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510422

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, ABDULHAMİT HAN, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, SEZER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4494320

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 2.SÖĞÜT, 3.GÜRGEN, DOLUNAY, HİLAL, SALKIM, ÇAM sk bölgelerinde 12/07/2021 09:30:00 - 12/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4441327

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah FAHRİ KORUTÜRK, KORUTÜRK ÇIKMAZI sk / İSLAMBEY mah BALİBABA ÇIKMAZI, DİPÇİK, FAHRİ KORUTÜRK, HAMAM ÇIKMAZI, ZEMZEM sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4431332

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, LALE, PINAR, SEYHAN, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4437321

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KALE, ÇARŞI sk bölgelerinde 12/07/2021 00:00:00 - 12/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569496

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah YOLCU sk bölgelerinde 12/07/2021 12:30:00 - 12/07/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4426316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah AKDENİZ, BİRSEN, DİLEK, KASIMPATI, ZÜLÜF, İĞDE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah KISMET, SEDEF, SOKULLU, YAMAN sk bölgelerinde 12/07/2021 12:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4532478

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 39. sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 6.YILDIZ, 904. ÇIKMAZ, AKİF, GÜLDALLAR SİTESİ 4., KONFOR, İZMİR sk / KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, 5.OKUL, AYLA, HAYIRLI, HİSAR, KARTALTEPE YAN YOLU, TEZCAN, UZUN sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, 3.KANARYA, 4.ENGİN, 4.ZAFER, DEĞER, EMRULLAH EFENDİ, GÖZDE, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, MİMARLAR, REŞİT, TAHSİN TEKOĞLU, TAN, TERZİ, ÖNDER, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT SUAT KARADAĞ, ŞEHİT ÖNDER BALKAYA sk bölgelerinde 12/07/2021 03:01:00 - 12/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569354

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ANADOLU, CEVAHİR, KAVAKLI, TAĞMAÇ sk / KANARYA mah ANADOLU sk / SULTAN MURAT mah ANADOLU, KISA ANADOLU, OYUKLU sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4435327

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 321., 331., AKTEPE sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4477319

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, KAMER HATUN ÇIKMAZI, NAZIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/07/2021 09:30:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4555329

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BAĞLARBAŞI, CEVİZ BAĞLARI, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, GÜRSEL, KEPÇELİ, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4563330

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4565318

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DEVİR, GEÇİT, GÜNTÜRKÜN, TURGUT REİS, ÇİZGİ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4419328

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 12/07/2021 11:00:00 - 12/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4431320

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2094., 2096., 2097., 2098., 2099., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 4. sk bölgelerinde 12/07/2021 00:05:00 - 12/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510391

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161. sk / İSMETPAŞA mah 111., 128., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4532322

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., 42., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 122., 123., 123/1., 124., 125., 125/1., 126., 127., 128., 152., 153., 154., 155., GAZİ MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 12/07/2021 12:00:00 - 12/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4534317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 142., 60., 89., 90., 91. sk bölgelerinde 12/07/2021 12:00:00 - 12/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 4576369

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4576373

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 29/1., 29/2., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 62/5., 63., 64/3., 64/4., 64/5., 64/7., 64/8., 65., 65/10., 65/11., 65/8., 67., 67/2., 67/3., 67/4., BEKİR SUBAŞI, MERV, İSA YUSUF ALPTEKİN, ŞEHİT CEM AKGÜN sk / SÜMER mah 27., 27/11., 27/3., 27/4., 29/2., 29/8., 67. sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4522317

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU, LİTROS YOLU sk bölgelerinde 12/07/2021 20:00:00 - 13/07/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 12 Temmuz Pazartesi | AYEDAŞ kesinti sorgula! Son dakika: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler | Elektrik ne zaman gelecek?