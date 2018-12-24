BEDAŞ Planlı Elektrik Kesintileri 26 Aralık 2018

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 26 Aralık 2018 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi BEDAŞ tarafından açıklandı.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 26 ARALIK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 Aralık 2018 Çarşamba günü planlı kesinti programı

- FİRUZKÖY Mh., GÖÇEN Sk., ÇAVUŞ Cd., SEL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19297-27172)

- ATAKENT Mh., 9. ÇIKMAZ Sk., MALAZGİRT Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19530-11989)

- ATAKENT Mh., 216. ÇIKMAZ Sk., 2.HÜRRİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19531-11990)

- ATAKENT Mh., 6. ÇIKMAZ Sk., 215. Sk., 2.HÜRRİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19532-11988)

- MOLLA GÜRANİ Mh., DEDEPAŞA Sk., HALICILAR KÖŞKÜ Sk., MOLLA GÜRANİ Cd., NAKİBU'L-EŞRAF Sk., SARAY HAMAMI Sk., SİGORTACI ÇIKMAZI Sk., SİGORTACI Sk., TOMRUKÇU Sk., UYGAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19552-2850 TM)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19594-29333)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19595-29277)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19596-29468)

- FİRUZKÖY Mh., KURTULUŞ Sk., KOCADERE Sk., HACI HÜSEYİN PEHLİVAN Sk., ALPER Sk., EZGİ Sk., BUDAK Sk., ALCAN Sk., AKBIYIK Sk., ARABACI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19581-20537 )

- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., ERİŞTECİ Sk., KEMANKEŞ Cd., YEMİŞÇİ HASAN Sk., NECATİBEY Cd., MUMHANE Cd., HALİL PAŞA Sk., GÜMRÜK Sk., KARANTİNA Sk., AĞAÇ TULUMBA Sk., RIHTIM Cd., HAVYAR HAN İÇİ Sk., MÜEYYETZADE Mh., LEBLEBİCİ ŞABAN Sk., KEMERALTI Cd., AYNALI LOKANTA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19646-3121)

- ÇAĞLAYAN Mh., BAHTİYAR Sk., YILDIZHAN Cd., MERKEZ Mh., AKÇAY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19650-9130)

- NURTEPE Mh., DAVET Sk., ÇEŞME Sk., KİTLE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19652-9467)

- NURTEPE Mh., ÇEŞME Sk., DAVET Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:30-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19653-9093)

- ESENTEPE Mh., 2404. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19662-28089 tm)

- ÖRNEK Mh., 1359. Sk., 1357. Sk., 1356. Sk., 1355. Sk., 1368. Sk., 1367. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19654-20945)

- ESENTEPE Mh., 2393. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19663-28089 tm)

- 75. YIL Mh., 1319. Sk., 1320. Sk., 1321. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1324. Sk., 1324/2. Sk., 1324/1. Sk., 1325. Sk., 1328. Sk., 1329. Sk., 1331. Sk., CUMHURİYET Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19671-28180 tm)

- ÇİLİNGİR Mh., KAVAKLIDERE Cd., GÜRLÜKDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19677-28789)

- SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 7 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 8 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19686-1452)

- SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 7 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 8 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19687-1458)

- MERKEZ Mh., EYÜP SULTAN Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19651-9182)

- 75. YIL Mh., 1302. Sk., 1304. Sk., 1306. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1320. Sk., 1321. Sk., CUMHURİYET Cd., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ŞEHİT YUSUF YENGİN Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19672-28354 tm)

- DEREAĞZI Mh., HALİT Sk., GÜRKAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19691-22048)

- KİRAZLI Mh., CEVİZLİ Sk., ÇİĞDEM Sk., MAHMUTBEY Cd., GÜNEŞLİ Mh., PAPATYA Sk., SÜMBÜL Sk., İKBAL Sk., KİRAZLI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19665-31856)

- YEŞİLKENT Mh., ATATÜRK Cd., G-798 Sk., G-647 Sk., G-646 Sk., G-645 Sk., G-643 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19703-21352)

- ZEKERİYAKÖY Mh., AKŞAM SEFASI Sk., ALTINTOP ÇIKMAZI Sk., GÜNEBAKAN Sk., MAUN ÇIKMAZI Sk., SAKIZ AĞACI ÇIKMAZI Sk., ŞEBBOY Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19707-4355)

- KEÇECİ PİRİ Mh., MUSLUKLU ÇEŞME Sk., ODUNCU Sk., OKMEYDANI Cd., HASKÖY CAMİİ Sk., ÇEKİRDEKÇİ Sk., TOYGAR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19729-3081)

- YENİKENT Mh., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., DOĞAN ARASLI Bul., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., AŞIK ŞENLİK Cd., 713. Sk., 712. Sk., 711. Sk., 709. Sk., 708. Sk., 699. Sk., 698. Sk., 697. Sk., 696. Sk., 695. Sk., ÖRNEK Mh., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1371. Sk., 1372. Sk., 1373. Sk., 1374. Sk., 1375. Sk., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19735-20187 22228 21825 22267 22713 20930 21758 21391 22566 20945 20932 20934 20935 20288 20936 20937 20938 20939 22287)

- ZEKERİYAKÖY Mh., 1.CD Cd., 3 Cd., 4 Cd., AKÇAAĞAÇ Sk., FİLKULAĞI Sk., GÜRGEN ÇIKMAZI Sk., LADİN Sk., MUM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., NERGİS ÇIKMAZI Sk., ÇAYIR GÜZELİ Sk., ÇAM Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19709-4351)

- GÖKÇEALİ Mh., SUBAŞI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19717-23391 23684 23336 23533 23342 23025 23279 23021 23239 23005 23261 23599 23262 23390 23507 23726 23361 23029 23445 23697 23134 23023 23685 23536 23497 23756 23457 23424 23392 23132 23271 23181 23128 23365 23600 23153 23302 23214 23757 23315)

- GAZİ Mh., 1417/2. Sk., 1422/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19719-28002 tm)

- CAMİİKEBİR Mh., KASIMPAŞA CAMİ Sk., BÜLENT DEMİR Cd., DÖRTKUYU Cd., POTİNCİLER Sk., SIRABERBERLER Sk., TURŞUCU BAYRAM Sk., ŞAİR MİHRİ Sk., TABAKHANE YOKUŞU Sk., KASIMPAŞA TABAKHANE Cd., BAŞHANE Sk., ÇAYDANLIK Sk., ZİYAFET Sk., SAFRA Sk., CEZAYİRLİ MEKTEBİ Sk., SARNIÇ Sk., MATBAA ARKASI Sk., PAŞA DERESİ Sk., KIZILAY MEYDANI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19728-3041)

- MURAT ÇESME Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19722-24104 24013 24346 24170 24338 24496 24012 24017 24019 24081 24110 24529 24145 24388 24319)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.