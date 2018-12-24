BEDAŞ Planlı Elektrik Kesintileri 27 Aralık 2018

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 27 Aralık 2018 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi BEDAŞ tarafından açıklandı.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 27 ARALIK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

27 Aralık 2018 Perşembe günü planlı kesinti programı

- FİRUZKÖY Mh., SEL Sk., GÖÇEN Sk., TOLGA Sk., PLEVNE Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19298-27172)

- ATAKENT Mh., 9. ÇIKMAZ Sk., MALAZGİRT Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19533-11972)

- ATAKENT Mh., MALAZGİRT Cd., 6. ÇIKMAZ Sk., 2.HÜRRİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19534-11987)

- ATAKENT Mh., MALAZGİRT Cd., 2.HÜRRİYET Cd., CUMHURİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19535-11986)

- MOLLA GÜRANİ Mh., DEDEPAŞA Sk., OĞUZHAN Cd., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., ÇAĞANAK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19556-2387 TM)

- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19599-28782)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19608-8680)

- TOPÇULAR Mh., DEMİRKAPI Cd., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19609-8644)

- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19598-28751)

- NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19600-29097)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., AHMET TANER KIŞLALI Bul., ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN Cd., ALİ KARA Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19655-11277)

- ESENTEPE Mh., 2392. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19664-28089 tm)

- HÜRRİYET Mh., ÇORUH Sk., MENEKŞE Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19666-31088 )

- ÇİLİNGİR Mh., SÖNMEZ Sk., ZORBEY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19678-28789)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 813. Sk., 814. Sk., 815. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 827. Cd., HEKİMSUYU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19674-28295 tm)

- SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 8 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 9 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 10 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19688-1456)

- ÇIRPICI Mh., 1. TAŞOCAĞI (G/1) Sk., 1. TAŞOCAĞI Sk., 3. TAŞOCAĞI (G/4) Sk., 3. TAŞOCAĞI (G/5) Sk., ÇINAR 10 Sk., ŞEHİT YILDIRAY MENTEŞE Sk., SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 10 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 9 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19689-1457)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 804. Sk., 805/2. Sk., 805/1. Sk., 806. Sk., 806/1. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 813/1. Sk., 813/2. Sk., 824. Sk., 841/1. Sk., 841. Sk., 915. Sk., 928. Sk., ŞEHİT SEZER ÖNDER Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19673-29390 tm)

- BÜYÜKDERE Mh., ALSİT VİLLALARI(TOPÇU BAŞIBAĞLAR Sk.) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19710-4152)

- TARABYA Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., ATADAN Sk., PAMUK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19711-4207)

- GAZİ Mh., 1384/3. Sk., 1419. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19720-28002 tm)

- ÖRNEK Mh., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1371. Sk., 1372. Sk., 1373. Sk., 1374. Sk., 1375. Sk., 1376. Sk., 1377. Sk., 1378. Sk., 1379. Sk., 1380. Sk., 1381. Sk., 1382. Sk., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., 1453. Sk., AHMET ARİF Cd., 1450. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19736-22287 20939 20938 20937 20936 20288 20935 20934 20932 20945 22566)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., AHMET TANER KIŞLALI Bul., ATA Sk., ANADOLU Cd., EMİRŞAH Sk., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., ATLAS Sk., AVNİ AKYOL Bul., AYÇİÇEĞİ Sk., BAHAR Sk., NEZİH BARUT Cd., BARIŞ Sk., BEGONYA Sk., BESTE Sk., ÇAM Sk., CEYLAN Sk., ÇAMALTI Sk., ÇAMELİ Sk., ÇAPA Sk., ÇİÇEK Sk., DELTA Sk., DEMET Sk., DENİZ Cd., DENİZATI Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., İMBAT Sk., OKYANUS Cd., PAZARTÜRK Cd., ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19737-11275 11276 11246 11247 11277 11333 11332 27239 11331)

- ULUS Mh., ÇATALCA YOLU Cd., HÜRRİYET Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., TAHSİNBEY Sk., KARTANESİ Sk., TOZKOPARAN Sk., FEVZİPAŞA Cd., HAVADAR Sk., ÇAĞLAR Sk., FEZA Sk., ÇEŞMEYOLU Cd., TIRMIK Sk., TOPÇULAR Sk., CİHANGİR Sk., CENNET Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19723-24035 24443 24314)

- LEVENT Mh., SÜLÜN Sk., FUNDA Sk., GÜLLÜ Sk., KARANFİL Sk., GONCA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19730-3853)

- YEDİKULE Mh., SİLİVRİKAPI Mh., KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., CERRAHPAŞA Mh., SÜMBÜL EFENDİ Mh., SEYYİD ÖMER Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19741-2030 İTM)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.