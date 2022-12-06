BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler...
İşte yarın, yani 7 Aralık Çarşamba günü Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleler...
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