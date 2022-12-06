BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler...

İşte yarın, yani 7 Aralık Çarşamba günü Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleler...

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BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yaklaşık her gün yürüttüğü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'da gerçekleştireceği planlı elektrik kesintilerini duyuruyor.




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BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 2

Şirket, yarın yani 7 Aralık 2022 Çarşamba günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçe ve mahalleler...

BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 3
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 4
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 5
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 6
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 7
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 8
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 9
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 10
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 11
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 12
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 13
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 14
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 15
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 16
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 17
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 18
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 19
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 20
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 21
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 22
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 23
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 24
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 25
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 26
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 27
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 28
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 29
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler... 30
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