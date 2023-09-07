Bedava hayır yemeği ile karnını doyurmak isteyenler Fethiye’de de grup kurdu

Geçtiğimiz günlerde Denizli'de çıkan "Denizli Mevlüt Bulma" grubu haberlerinden etkilenen bir kişi, Fethiye'de de "Fethiye mevlüt ve düğün yemeği bulma" grubu kurdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bedava hayır yemeği ile karnını doyurmak isteyenler Fethiye’de de grup kurdu

Geçtiğimiz günlerde Denizli'de çıkan "Denizli Mevlüt Bulma" grubu haberlerinden etkilenen bir kişi, Fethiye'de de "Fethiye mevlüt ve düğün yemeği bulma" grubu kurdu. Fethiye'deki grupta hayır yemeği verilen yerin konumu da paylaşılırken, erken gidenlerin aynı gruptan menü paylaşımı yaparak bedavaya karnını doyurmak isteyenlerin damak zevkine göre tercih yapmasını da sağlıyor.

Denizli'de sosyal medya üzerinde kurulan "Denizli mevlüt bulma" grubunun ardından Fethiye'de de benzer bir grup kuruldu. "Fethiye mevlüt ve düğün yemeği bulma" grubunda yapılan paylaşımlarla nerede yemekli hayrın olduğu paylaşılıyor. Fethiye'de gerçekleşecek olan düğünlerin davetiyelerini gruptan paylaşan üyeler, adres vererek ücretsiz yemek yemek isteyenleri hayır ve düğün yemeklerine yönlendiriyor.

İlk paylaşım konum, ikinci paylaşım menü oluyor

Üyeler arasındaki paylaşımların da oldukça dikkat çektiği grupta ilk etapta nerelerde bedava yemek yenilebileceği hayrın yapılacağı yerin konumu ile paylaşılıyor. Aynı anda birden fazla yerde hayır yemeği olması halinde ise yemeğe erken gidenler, verilen yemeğin fotoğraflarını paylaşarak diğer üyelerin damak zevkine göre bedava hayır yemeği yemesine yardımcı olmaya çalışıyor. Yeni kurulmasına rağmen şu anda 167 üyesi bulunan grubun üye sayısı her geçen gün artıyor.

Bedava hayır yemeği ile karnını doyurmak isteyenler Fethiye’de de grup kurdu

Bedava hayır yemeği ile karnını doyurmak isteyenler Fethiye’de de grup kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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