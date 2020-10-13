Koronavirüs salgını sürecinde okulların kapanması nedeniyle uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hayata geçirilmişti. Öğrenciler için bilgisayar ve tablet ihtiyacı doğmuştu. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığından gerçekleştirilen Kabine toplantısında bu konu gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada 500 bin öğrenciye tablet dağıtacaklarını duyurmuştu. Bu kapsamda Bedava tablet dağıtımı ne zaman, kimlere dağıtılacak? Ücretsiz tablet kimlere verilecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

BEDAVA TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN, KİMLERE DAĞITILACAK? ÜCRETSİZ TABLET KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ekim günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." demişti.

Söz konusu 500 bin tabletin Milli Eğitim Bakanlığınca ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı belirlenen kriterleri taşıyan öğrencilere verilmesi bekleniyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir TV kanalına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, tablet dağıtımına ilişkin olarak, "Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar." ifadelerini kullanmıştı.