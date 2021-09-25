Bedbin ne demek, TDK'ya göre Bedbin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bedbin ne demek? Bedbin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bedbin kelimesi. Peki bedbin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bedbin nedir, bedbin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bedbin kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bedbin kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BEDBİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bedbin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bedbin kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bedbin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kötümser



BEDBİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onu tanımasaydım insanlık hakkında bedbin bir fikir taşıyarak hayattan geçecektim.



BEDBİN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- bedbin etmek

- bedbin olmak

