Bedeli ağır oldu... MSB açıkladı: Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Melahat Ersoy
Editör
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Bedeli ağır oldu... MSB açıkladı: Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bedeli ağır oldu... MSB açıkladı: Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu! Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadeleri kullanıldı.

Bedeli ağır oldu... MSB açıkladı: Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi

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