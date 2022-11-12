Bedeli ağır oldu... MSB açıkladı: Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu! Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadeleri kullanıldı.