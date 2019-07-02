Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? 2019 Bedelli askerlik başvuru şartları?

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? sorusu yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik düzenlemelerinden sonra merak konusu. Birçok kişi 2019'da bedelli askerliğin ne zaman başlayacağı ve şartlarını merak ediyor. Peki Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kasım'dan önce başvuruları alınacak. 460 bin yoklama kaçağı ve bakaya bulunduğu belirtiliyor..Bedelli askerlik başvurularının Kasım ayında alınması bekleniyor. Ancak bakaya ve yoklama kaçaklarına başvuru önceliği verilecek ve Kasım ayından önce başvuruları alınacak. 460 bin yoklama kaçağı ve bakaya bulunduğu belirtiliyor.

BEDELLİ ASKERLİĞİN ŞARTLARI NELER?

Yeni askerlik sistemi ile yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulaması büyük esneklik sağlayacak. Bedelli askerlikte yaş şartı kaldırılırken, 31 bin 343 TL ödeyen herkes bedelli askerlikten yararlanabilecek. Askere giden gençler 1 ay temel eğitim aldıktan sonra ücretini ödeyerek kışladan ayrılacak.

Yoklama kaçağı ve bakayalar için de yasa af getirdi. Askerliklerini yapmak koşuluyla geçmişe dönük para cezaları silinecek. Bu durumda 6 ay askerlik yaparak bu görevi yerine getirmiş olacaklar. Ya da bedelli askerlikten yararlanabilecekler.

İŞE GİREMEYECEK, OKULA DEVAM EDEMEYECEK KİŞİLER

Yeni sistemde bakaya ve yoklama kaçaklarının iş hayatına ve eğitimlerine devam etmesi mümkün değil. Okullarından ve işlerinden ayrılıp askerliklerini yapmaları gerekecek. Bu durumda olanlar kendiliğinden askere giderse kaçak olarak geçirdikleri her gün için 5 lira, yakalanırlarsa da her gün için 10 lira para cezası ödeyecekler.

ÜCRETTE KATSAYI UYGULAMASI BU SENE UYGULANMAYACAK

Habertürk'ün haberine göre; bedelli askerlikte bedelin temmuz ayındaki katsayı artışından etkilenmemesi için önlem alınıyor. Bunun için bedelin sadece ocak ayında belirlenen memur maaş kat sayısına endekslenmesi esas alındı. Böylece ilk bedel olarak belirlenen 31 bin lira ocak ayına kadar değişmeyecek. Her yıl bedel, ocak ayındaki katsayıya göre belirlenecek. Böylece her ay iki rakam belirlenmesi ve ikinci 6 ay zam gelmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluşması engellenecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı merak edilen konuların başında geliyor. Yeni askerlik sistemi ile hayata geçecek değişiklikleri sizler için derledik. İşte yeni askerlik sistemi...

TECİL YAŞI İLE İLGİLİ YENİLİĞE GİDİLDİ

Askerlik tecil yaşı ile ilgili de bir yeniliğe gidildi. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Eskiden gençlerin bedelli askerlik çıkar umuduyla okullarını uzattıklarına dikkati çeken Bakan Akar, "Lisede 29 olan erteleme yaş sınırını 22'ye indiriyoruz, Meslek liselerine artı 3 sene daha ekliyoruz 25 yaşına kadar devam etme şansı veriyoruz. Meslek yüksek okulları ve lisans 28, lisansüstü 32, doktora 35, tıp 35, sporcu 35 yaş oluyor. Bunları aşağı çekerek lüzumsuz beklemeleri, tıkanıklıkları ve insanların bir an önce bu işi bitirerek işlerini güçlerini yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz " ifadesini kullandı.

ASKERLİK ÇAĞINA GELEN HER BİREY İÇİN 1 AY ZORUNLU TEMEL EĞİTİM

Yeni askerlik sisteminde askerlik çağına gelen her birey zorunlu olarak 1 ay kışlanın kapısından girecek. 1 ay sonra bedelli askerlik tercihinde bulunabilecek olan askerler belirlenen ücreti ödemek kaydı ile tezkere alabilecek. Bedelli askerlik yapmak istemeyenler ise askerliğe devam edecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2018 yılı içerisinde bir kereye mahsus olarak çıkarılan bedelli askerlik yasal zemine oturtularak kalıcı hale getirildi. Bakan Akar, "Bedelli askerlik ücreti asteğmen maaşının 6 katı, 31 bin 343 TL olarak belirlendi" dedi. Bedelli askerlik ücreti tek seferde peşin olarak ödenecek

KIŞLAYA ER GİREN GENERAL OLABİLECEK

Bakan Hulusi Akar'ın yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamalarından en çok dikkat çeken, er giren bir kişinin generalliğe kadar yükselme şansı ile ilgili kısım oldu. Yeni askerlik sisteminde tüm askerlerin rütbe olarak önü açıldı.

YEDEK ASTSUBAYLIK KONUSU

Bedelli ve dövizli askerlikten sağlanacak gelirle yükümlü erbaş ve erlerin maaşları ile diğer giderlerin karşılanabileceğini ifade eden Akar, "Bütçeye herhangi bir yük teşkil etmeden bu sistemin kendi içinde dönmesini amaçlıyoruz" dedi.

Yeni sistemle birlikte çok önemli olarak nitelendirdiği "yedek astsubaylık" uygulamasının da hayata geçirileceğini açıklayan Bakan Akar, şunları dedi:

"Yedek astsubaylıkla, meslek yüksek okulunu bitirdikten sonra herhangi bir şekilde zorlamayla 4 yıllık okul bitirmenize gerek yok diyoruz. Mesleğinizi seviyorsanız bunu yapın, askerlikten dolayı bunu değiştirmeye kalkmayın, böylece ara personel konusunda da sıkıntı oluşmasın istiyoruz. Yedek astsubaylığa kontenjanların uygun olması ve istemeleri durumunda lisans ve lisans üstü mezunları da başvurabilecek"

"Buraya geldiklerinde iki aylık temel ve sınıf eğitiminin ardından maaşlı olarak 10 ay faaliyetlerini yapacak. Toplamda 12 ayın bitirilmesinin ardından gençler isterse terhis olabilecek. İstek, ihtiyaç ve kadroya göre kendilerine 'Kalmak ister misiniz' diye soracağız. Kalmak isteyenler astsubay olarak devam edecek. Yine astsubaylığa müteakip istenilen kriterleri karşıladıkları takdirde subaylığa geçebilecek."

O İLLERDE MAAŞLAR YÜKSELDİ

Değişikliğe göre, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerinde hudut birliklerinde görev yapan askerlere ek 1000 TL ödenmesi kararı alındı.

Sınır bölgesinde askerliğini 6 ay uzatanlara toplamda 3 bin TL harçlık verilecek.