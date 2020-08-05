Bedelli askerlik 2020 ücreti ne kadar? sorusu merakla araştırılıyordu. Bütçe Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz- Aralık döneminin bedelli askerlik ücreti belli oldu. Peki 2020 bedelli askerlik kaç gün? Başvuru şartları neler? Bedelli askerlik 2020 ücreti ne kadar?

BEDELLİ ASKERLİK 2020 ÜCRETİ NE KADAR?

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu. Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.

KATSAYI ARTTI

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

BEDELLİ ASKERLİK 2020 KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanacak vatandaşlar, toplam bir ay temel askerlik hizmeti alacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.