Bedelli Askerlik Yemin Töreni’nde sigarayı bırakan askere Vali’den ödül

Isparta İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yerine getiren 7. dönem bedelli jandarma erler yemin törenin ardından terhis oldu. Vali Ömer Seymenoğlu, törende birliğe ilk katılan, sigarayı bırakan ve okuma alışkanlığı kazanan erleri ödüllendirdi.

Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda gerçekleşen yemin törenine Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve yemin eden askerlerin aileleri katıldı.

Programda ilk olarak temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 48 jandarma erin yemin töreni gerçekleşti ardından terhis olan askerler adına Jandarma Er Mustafa Akdemir konuşma yaptı. Törende Jandarma Er Onur Kılıç ise "Görev" adlı şiiri okudu.

Birliğe ilk katılan Fehim Bakova isimli askerin Mehmetçik Yaş Kütüğü'ne bröve çakması ile devam eden programda, Vali Seymenoğlu da birliğe ilk katılan 1 askere, sigara alışkanlığından vazgeçen 1 askere ve askerlik görevi sırasında okuma alışkanlığını artıran askerlere ödüllerini vererek hatıra fotoğrafı çekildi.

Yemin töreni Jandarma Marşı'nın okunması ve geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: İHA