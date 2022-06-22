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Bedelli askerlikte yeni düzenleme! Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi!

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Bedelli askerlikte yeni düzenleme! Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi!

Alınan son dakika bilgisine göre, bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Bedelli askerlik düzenlemesi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Kabul edilen teklife göre, firar ve izi tecavüzü gibi hakkında inceleme yapılarının bulunmaması nedeniyle ifade almayı imkansız hale getiren zorunlu hallerde ilgilinin ifadesi alınmayacak.

İŞTE ALINAN KARARLAR!

Yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler araç kazası nedeniyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu haricinde araç kullanım nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmayacaklar.

Astsubaylıktan çavuşluğa nasbedilenler, başlangıç kademelerine bir kademe ilave edilerek dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlayacaklar.

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile Asker alma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde bölge idare mahkemelerinin bulunduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare mahkemeleri yetkili olacak.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

AA

Bölge Gündem Editör Ekibi
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