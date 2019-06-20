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  3. Bedellide flaş gelişme! 1 defaya mahsus onlar da yararlanabilecek!

Bedellide flaş gelişme! 1 defaya mahsus onlar da yararlanabilecek!

Yeni askerlik düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam ediyor. Bakaya ve yoklama kaçağı olan 460 bin genç 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde bedelliden yararlanabilecekler.

Bedellide flaş gelişme! 1 defaya mahsus onlar da yararlanabilecek!

Bakaya ve yoklama kaçakları, bir kereye mahsus olmak üzere kuraya katılmadan bedelli askerlik yapabilecek.

Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin kişi, 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecekler.

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