Beden Dili ve İletişim Becerisi her meslekte gerekli!

Dr. Nurgül Soydaş tarafından Düzce Barosu stajyer avukatlara yönelik "Beden Dili ve İletişim Becerileri" semineri gerçekleştirildi.
Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda görev yapan Dr. Öğr. Gör. Nurgül Soydaş; Düzce Barosu Meslek İçi Eğitim Seminerleri çerçevesinde, stajyer avukatlara yönelik "Beden Dili ve İletişim Becerileri" başlıklı seminer verdi.
Uygulamalı eğitim verildi
Uygulamalı olarak verilen eğitimde Dr. Soydaş; iletişim, etkili iletişim, iletişim becerileri ve beden dili başlıklarındaki sunumunda, teorik bilgileri uygulamalı eğitimlerle örnekler üzerinden açıkladı.
Tüm katılımcıların keyif aldığı ve ilgiyle takip edilen "Beden Dili ve İletişim Becerileri" semineri hediye ve plaket takdiminin ardından sona erdi.