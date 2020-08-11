Beden öğretmeninden öğrencisine tuvalette istismar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan lisede 7 Mart günü ortaya çıkan olay ülkede infial yarattı. Lefkoşa Türk Lisesi'ndeki beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G., aynı okuldaki lise son sınıf öğrencisi E.S.'ye bir çok kez cinsel istismarda bulundu. Sapık öğretmen küçük kızı okul tuvaletine çağırarak ilişkiye zorladı. Görüntüleri kaydedip arkadaşlarına izleten Hüseyin G., bir de liseli kıza arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etti.

Beden öğretmeninin istismar olayı, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan ihbar ile ortaya çıktı. Bakanlık hemen polise bilgi verdi. Okula baskın yapan polis, öğretmen ile öğrencinin cep telefonlarına el koydu. Cep telefonlarında yapılan ilk incelemede, ikiliye ait video görüntüleri elde edildi.

''ÇÜRÜK ELMALARI SİSTEMDEN AYIKLAMA NOKTASINDA KARARLIYIZ''

Polis soruşturması sürerken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu okula giderek, öğretmenler ve öğrenciler ile görüştü. Çavuşoğlu, "Eğitim camiası içerisinde, arada sırada çıkan çürük elmaları sistemden ayıklama noktasında kararlıyız" dedi.

Bakanlık tarafından yapılan soruşturma önceki gün sona erdi. Öğretmen Hüseyin G. hem öğretmenlikten hem de kamudan atıldı. Hüseyin G.'nin üye olduğu sendikadan yapılan açıklamada, "Sendika bu tip münferit olayların, toplumun kabullenmediği, etik-ahlak değerlerine uymayan olayların yaşanmaması için elinden geleni yapar" denildi.