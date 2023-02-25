Beder Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beder Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beder Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Beder Caicedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Beder Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beder Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beder Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beder Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beder Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beder Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beder Caicedo 13 Mayıs 1992 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Beder Julio Caicedo Lastra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beder Caicedo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Beder Caicedo'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beder Caicedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bedercaicedo/

Beder Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beder Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Beder Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beder Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2011 yılında Deportivo Coca

13 Mart 2012 yılında CD Espoli

13 Mart 2013 yılında CD América

25 Şubat 2014 yılında CD Espoli

18 Şubat 2015 yılında Técnico U.

1 Şubat 2016 yılında Delfín SC

31 Aralık 2016 yılında Técnico U.

24 Ocak 2017 yılında Barcelona SC

13 Ocak 2020 yılında Independiente

Beder Caicedo kimdir

Beder Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beder Caicedo şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Beder Caicedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 6 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Beder Caicedo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Damian Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Drozd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Drozd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Drozd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Drozd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Semen Khatkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Khatkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Semen Khatkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Khatkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi