Beder Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beder Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beder Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beder Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beder Caicedo 13 Mayıs 1992 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Beder Julio Caicedo Lastra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beder Caicedo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Beder Caicedo'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beder Caicedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bedercaicedo/

Beder Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beder Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beder Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beder Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2011 yılında Deportivo Coca

13 Mart 2012 yılında CD Espoli

13 Mart 2013 yılında CD América

25 Şubat 2014 yılında CD Espoli

18 Şubat 2015 yılında Técnico U.

1 Şubat 2016 yılında Delfín SC

31 Aralık 2016 yılında Técnico U.

24 Ocak 2017 yılında Barcelona SC

13 Ocak 2020 yılında Independiente

Beder Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beder Caicedo şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Beder Caicedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 6 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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