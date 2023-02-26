Beder Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beder Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beder Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beder Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beder Valencia 31 Ekim 1995 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Beder Joseph Valencia Angulo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beder Valencia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Beder Valencia'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beder Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beder Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Beder Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beder Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Haziran 2011 yılında CSNA U20

24 Nisan 2012 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2013 yılında SD Quito B

21 Ocak 2014 yılında Deportivo Quito

8 Kasım 2016 yılında Colón FC

3 Ocak 2017 yılında Galácticos FC

1 Mart 2017 yılında Colón FC

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2018 yılında Audaz Octubrino

15 Ocak 2019 yılında Técnico U.

16 Ocak 2021 yılında Manta FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2022 yılında Club Unibolivar

9 Temmuz 2022 yılında Técnico U.

Beder Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beder Valencia şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.