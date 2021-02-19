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Bedia Akartürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Türk Halk Müziğinin usta seslerinden Bedia Akartürk, güçlü sesi ve seslendirdiği şarkılar ile vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Bedia Akartürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Detaylar haberimizde...

Bedia Akartürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Star TV ekranlarının sevilen programı İbo Show'un konukları arasında yer alan başarılı şarkıcı Bedia Akartürk'ün hayatı ve kariyeri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Bedia Akartürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? İşte detaylar...

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR? KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Akartürk, Türk Halk Müziği'nin usta sanatçılarındandır. Bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Akartürk,  tek çocuk olması nedeniyle evlense de babasının soyismini hiç değiştirmemiştir. Akartürk, müzik hayatına doğup büyüdüğü Ödemiş ilçesinde başlamıştır.

Bedia Akartürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Arından yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlamış ve 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'na transfer olmuştur.

Usta ses, sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ederek buradan emekli olmuştur. özellikle o dönemde şansı yaver giden 79 yaşındaki sanatçı, Paris Olympia'da konser vererek Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

SANAT HAYATI

Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız albüme imza atmıştır. Sesi ve kendine has tavırlarıyla tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan şarkıcı, 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür. Akartürk, sanat hayatı boyunca projelerine ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif şekilde devam etmiştir.

Bedia Akartürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR

Bedia Akartürk, 1960 yılında Atilla Seller ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliğinden Nihan Seller adında bir kızı vardır. Ancak Aktürk'ün çok sevdiği eşi 2007 senesinde hayatını kaybetti. Usta şarkıcı da bir daha hiç evlilik yapmadı.

Bedia Akartürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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