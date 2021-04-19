Bedia isminin anlamı nedir, Bedia ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bedia isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bedia ismi ne demek, Bedia ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bedia isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Bedia İsminin anlamı nedir? TDK Bedia anlamı:

TDK'da Bedia İsminin anlamı yer almamaktadır.

Bedia İsmi Kuranda geçiyor mu?

Bedia ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Bedia isminin kökeni:

Bedia ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Bedia ismini kullanan 18.230 kişi bulunmaktadır.

Bedia isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Bedia isminin rengi:

Karanfil Pembesi

Bedia ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Bedia isminin Harf Analizi Nedir ?

Bedia ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

E : İletişim, duygusal karışık

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

A : Öncü, lider, mantıklı

Bedia isminin Numerolojisi Kaçtır?

Bedia ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

E : 6

D : 5

İ : 12

A : 1

= 26 – Bedia İsminin Numeroloji Toplamı 26’dir.

Bedia isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Bedia ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bedia isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 E: 5 D: 4 İ: 9 A: 1 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Bedia isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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