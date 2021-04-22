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Bedih isminin anlamı nedir, Bedih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Bedih isminin anlamı; bir dağın en yüksek noktası, doruğu demektir. Bu içeriğimizde Bedih isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Bedih isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Bedih isminin anlamı nedir, Bedih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bedih isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bedih ismi ne demek, Bedih ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bedih isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Bedih İsminin anlamı nedir? TDK Bedih anlamı:

TDK'da Bedih isminin anlamı bulunmamaktadır.

Bedih İsmi Kuranda geçiyor mu?

Bedih ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Bedih isminin kökeni:

Bedih ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 687 kişi Bedih ismini kullanmaktadır.

Bedih isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Bedih isminin rengi:

Yeşil

Bedih ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Bedih isminin Harf Analizi Nedir ?

Bedih ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

E : İletişim, duygusal karışık

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

H : Statü/para, garantici

Bedih isminin Numerolojisi Kaçtır?

Bedih ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

E : 6

D : 5

İ : 12

H : 10

= 35 Bedih İsminin Numeroloji Toplamı 35’dir.

Bedih isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Bedih ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bedih isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2   E: 5   D: 4   İ: 9   H: 8 = 28

2 8 = 10 Kader sayısıdır

Bedih isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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