Bedir; “Sağlık ve güvenlik önceliğimiz”

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bir ay boyunca meslek grupları bazında müdürlük toplantı salonunda sürecek.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, insana hizmet eden bir sektörün çalışanları olarak; çalışma şartları yüzünden sağlığın bozulmasını önlemenin, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halini en üst düzeye ulaştırarak korumanın en temel unsurunun, her şeyde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğinde de eğitimden geçtiğini belirterek, " İş sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulabilmesi adına yürütülen bilimsel ve sistemli çalışmalarını sağlamaktır. 1800'lü yıllardan bu yana çeşitli kanun ve düzenlemeler ile ele alınan iş sağlığı ve güvenliği, ülkemizde ilk kez müstakil bir kanun olarak 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayata geçirilmiştir. Düzenlenen eğitimlerle kanuni yükümlülüğün yerine getirilmiş olmasının yanı sıra eğitimlerle asıl amacımız, sadece çalışma hayatında değil günlük hayatta da dikkat edilmesi gereken sağlık ve güvenlik ile ilgili hususlara yer vererek güvenlik kültürünün ve kimliğinin oluşturulmasıdır. Eğitimlerin yanı sıra iş yeri hekimimizce yapılan sağlık muayeneleri ile de koruyucu sağlık hizmetine önemli bir katkıda bulunmaktayız. "Sağlığınızı güvenliğinizle koruyunuz "sloganıyla çıktığımız yolda tüm çalışanlarımıza kazasız ve sağlıklı günler diliyoruz "dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)