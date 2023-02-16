Bedirhan Akcay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bedirhan Akcay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bedirhan Akcay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bedirhan Akcay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bedirhan Akcay 22 Şubat 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bedirhan Akçay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bedirhan Akcay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bedirhan Akcay, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 7 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bedirhan Akcay'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bedirhan Akcay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bedirhan Akcay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bedirhan Akcay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bedirhan Akcay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2020 yılında Eskişehirspor

Bedirhan Akcay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bedirhan Akcay şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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