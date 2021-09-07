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Bedirhan Bülbül kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu ne kadar, kilosu kaç? Bedirhan Bülbül biyografisi

A Milli Takım voleybol kadrosunda bulunan Bedirhan Bülbül, şu sıralar internette Bedirhan Bülbül kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu ne kadar, kilosu kaç? sorularıyla aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

Bedirhan Bülbül kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu ne kadar, kilosu kaç? Bedirhan Bülbül biyografisi

Bedirhan Bülbül kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu ne kadar, kilosu kaç? soruları internet mecrasında çokça aratılan konular arsına girdi. İşte Bedirhan Bülbül ile ilgili bilgiler...

BEDİRHAN BÜLBÜL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? BEDİRHAN BÜLBÜL BİYOGRAFİSİ

Nereli olduğu bilinmeyen Bedirhan Bülbül, 29 Temmuz 1999 yılında dünyaya gelmiştir. 22 yaşında olan Türkiye Erkekler A Milli Takım Voleybol oyuncusudur. Voleybol orta oyuncusu mevkisinde oynamaktadır. Bedirhan Bülbül, şuanda 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda yer almaktadır. Bedirhan Bülbül, Ziraat Bankası Spor Kulübü'nde oynamaktadır.

Bedirhan Bülbül kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Boyu ne kadar, kilosu kaç? Bedirhan Bülbül biyografisi

BEDİRHAN BÜLBÜL BOYU NE KADAR, KAÇ KİLO?

Bedirhan Bülbül'ün boyu 2 metredir. Bazı kaynaklara göre 2,01 metre olarak geçmektedir.

SEVGİLİSİ KİM?

Bedirhan Bülbül'ün sevgilisinin olup olmadığı bilinmemektedir.

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