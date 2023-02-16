Bedirhan Salih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bedirhan Salih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bedirhan Salih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bedirhan Salih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bedirhan Salih 28 Ağu 2002 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bedirhan Salih Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bedirhan Salih, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bedirhan Salih'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bedirhan Salih Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bedirhansalih8/

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Bedirhan Salih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bedirhan Salih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Bedirhan Salih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bedirhan Salih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2021 yılında Evci Spor

12 Kasım 2021 yılında Serhat Ardahan

29 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

Bedirhan Salih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bedirhan Salih şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Trabzon Idmanocagi, 1461 Trabzon FK

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