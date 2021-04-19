Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu'ndan acı haber: Hayatını kaybetti!

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düşerek 86 yaşında yaşamını yitirdi. Pek çok siyasi isim tarafından üzüntüyle karşılanan haberin ardından başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere çok sayıda isim taziye mesajları yayımladı.

Yaklaşık 2 haftadır hastanede entübe halinde tedavi gördüğü öğrenilen Bediüzzaman Said Nursi'nin öğrencisi Hüsnü Bayramoğlu, 86 yaşında yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Salı günü son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenilen Bayramoğlu'nun cenaze namazı ise salı günü öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi'nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak.

Bayramoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na defnedilecek.

Hüsnü Bayramoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | Hüsnü Bayramoğlu hangi cemaatten?

BAYRAMOĞLU İÇİN YAYIMLANAN TAZİYE MESAJLARINDAN BAZILARI

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de, bu mübarek günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu...



Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. Başımız sağ olsun. — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) April 18, 2021

Bediüzzaman’ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu dar-ı bekaya irtihal etti.



Allah rahmet eylesin.



Mekanını cennet, makamı ali olsun. pic.twitter.com/WbFOrqQyXD — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 19, 2021

Hüsnü Bayramoğlu, mübarek bir mevsimde Rahmân'a vasıl oldu.

Cenab-ı Allah mağfiret eylesin, yakınlarına sabır versin.

Mekanı cennet olsun. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) April 18, 2021