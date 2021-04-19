Terör örgütü araziye gizlemiş! Bitlis’te patlamaya hazır TNT ve inşaat malzemesi ele geçirildiAydem halka arz eşit mi oransal mı? Hisse senedi, borsa kodu | Aydem enerji kaç lot verir?Korktuğu için aşı olmak istemeyen yaşlı adamı, İl Sağlık Müdürü ikna ettiKısıtlamadan muaf tutulan çiftçiler hafta sonu tarlada çalıştıPeru’da helikopter kazası! 12 kişiyi taşıyan askeri helikopter nehre düştü: 5 ölüBursa'da aç kalan domuz sahile indi, deniz kenarında ne bulduysa yedi!Adnan Şensoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Adnan Şensoy hangi cemaatten?ŞOK 19 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK bu hafta efsane katalog ile karşınızda!Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti! Hem yasağı deldiler hem de motosikleti çaldılar23 Nisan şarkıları 2021
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu'ndan acı haber: Hayatını kaybetti!

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu'ndan acı haber: Hayatını kaybetti!

Bediüzzaman Said Bursi'nin öğrencisi olarak tanınan ve pek çok siyasi isme dini doğruları öğreterek hocalık yaptığı bilinen Hüsnü Bayramoğlu, 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu'ndan acı haber: Hayatını kaybetti!

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düşerek 86 yaşında yaşamını yitirdi. Pek çok siyasi isim tarafından üzüntüyle karşılanan haberin ardından başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere çok sayıda isim taziye mesajları yayımladı. 

Yaklaşık 2 haftadır hastanede entübe halinde tedavi gördüğü öğrenilen Bediüzzaman Said Nursi'nin öğrencisi Hüsnü Bayramoğlu, 86 yaşında yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 

Salı günü son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenilen Bayramoğlu'nun cenaze namazı ise salı günü öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi'nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak.

Bayramoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na defnedilecek.

{TITLE_STRIP}Hüsnü Bayramoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | Hüsnü Bayramoğlu hangi cemaatten?

BAYRAMOĞLU İÇİN YAYIMLANAN TAZİYE MESAJLARINDAN BAZILARI

 

 

 

 

Hüsnü Bayramoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | Hüsnü Bayramoğlu hangi cemaatten?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT