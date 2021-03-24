Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan türkü Bedri Ayseli izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Bedri Ayseli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Asıl mesleği nedir? İşte detaylar...

BEDRİ AYSELİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ASIL MESLEĞİ NEDİR?

Ses sanatçısı, besteci, diş hekimi., sinema oyuncusu, anı yazarı. 10 Haziran 1946'da Diyar­bakır'da dünyaya geldi. Cumhuriyet İlkokulu ve Ali Emiri Ortaokulu'nu bitir­mesinin ardından 1964'te İstanbul'a yerleşerek Pertevniyal Lisesinden ve Nişantaşı Diş Hekimliği Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Müzik yaşamına ise ilk olark Diyarbakır'da başlamıştı. Lise yıllarında İstanbul’da rahmetli Sadi Yaver Ataman’dan nota, usul ve makam dersleri aldı. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarına iki yıl müddetle devam etti. Bu sayede müzik bilgisini daha da kuvvetlendirdi. 1970 yılında İstanbul Radyosunun açtığı imtihanını kazanarak TRT'ye sanatçı olarak girdi.

Aynı tarihlerde İstanbul Diş Hekimliği Fakültesine devam ediyordu. Üniversite yıllarında ilk plak çalışmasını yaptı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra vatani görevini Kıbrıs Girne Askeri Hastanesinde diş hekimi olarak yaptı. Askerliği yapan Ayseli, İstanbul’a dönerek burada Diş Hekimliği muayenehanesi açtı. Uzun bir süre mesleği ile sanat yaşamını birlikte sürdürdü. İki mesleğini de sevdi. Radyo evinde rahmetli Nida Tüfekçi, Tuncer İnan ve Yücel Paşmakçı gibi hocalarla çalıştı ve onlardan destek gördü.

Kendisini "Bir Diyarbakır hayranı" olarak tanımlayan sanatçı,Diyarbakır türkülerinin yayılma­sında, tanınmasında büyük çaba gösterdi. Derlediği türküleri ve besteleriyle Diyarbakır halk kültürüne büyük katkılarda bulundu.

Müziğe Cümbüş çalan rahmetli amcası Turgut Ayseli’den aldığı feyizle küçük yaşlarda başlamıştı. 1966 yılında Özel Okan Ses Yarışması’nda Türkiye Birincisi oldu. 1968 yılında bu kez, Akşam Gazetesi’nin açtığı Altın Saz Yarışması’nda yine Türkiye birinciliğini kazandı. TRT İstanbul Radyosu’nun sözleşmeli, Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziğinin ise kadrolu sanatçısı oldu ve buradan emekli oldu.

17 adet 45’lik plak, 4 longpley (uzunçalar), 8 kaset, 6 cd ile 3 sinema filmi yapan ve tüm vurgulu (telli) sazları çalan sanatçının ayrıca,TRT repertuarında, Kırklar Dağı, Ağlama Yar Ağlama, Diyarbekir Elleri, Diyarbekir Küçeleri ile Yar Dile adlı derlemeleri yer alıyor. Dünya’nın birçok ülkesinde onlarca konser veren sanatçının yine bir o kadar ödülü vardır. İngilizceyi iyi derecede bilmektedir.

EVLİ Mİ?

Sanaçtı Bedri Ayseli, Vildan hanımla uzun yıllardır evli olup, Uğur ve Ceylan isminde iki evladı vardır.

VİLDAN AYSELİ KİMDİR?

Vildan hanım aslen Diyarbakırlı olan ve buranın ünlü sanatçılarından olan Bedri Ayseli ile yıllar önce dünyaevine girdi.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Bedri Aysel'nin eşi kimdir? Vildan Ayseli nereli, kaç yaşında?

BEDRİ AYSELİ KİTAPLARI

*Diyarbakır Musiki Folkloru,

*Diyarbakır Küçeleri,

*Ninno,

*70'inde Bir Çocuk (2019).

BEDRİ AYSELİ'NİN ALBÜMLERİ

Eyvah

4 Mumudur 14 Mumdur • 1987

Başım Gözüm Üstüne • 1987

Ölüm İle Ayrılık • 2009

Diyarbakır Türküleri • 2017

Diyarbakır Küçeleri • 2017

Diyarbakır Türküleri • 2017

Gün Doğmuyor Pencereme • 2017

Anlatmak İstesem • 2018

Diyarbakır Ezgileri • 2018

Bedri Ayseli Klasikleri 1 • 2019

Ninno • 2019

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Bana Babamı Anlat (1984)

Ağlama Yarim (1984)

Bir Çirkin Adam (1969)