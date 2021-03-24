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Bedri Aysel'nin eşi kimdir? Vildan Ayseli nereli, kaç yaşında?

Ünlü türkücü Bedri Aysel'nin özel yaşamı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Bedri Aysel'nin eşi kimdir? Vildan Ayseli nereli, kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bedri Aysel'nin eşi kimdir? Vildan Ayseli nereli, kaç yaşında?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan sanatçı Bedri Aysel'inin eşi ve evliliği araştırma konusu oldu. Peki Bedri Aysel'nin eşi kimdir? Vildan Ayseli nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

BEDRİ AYSEL'NİN EŞİ KİMDİR? VİLDAN AYSELİ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Diyarbakırlı olan ve buranın ünlü sanatçılarından olan Bedri Ayseli ile hayatını yıllar evvel birleştiren Vildan hanım eşi her ne adar sık sık ekranlarda yer alsa da, kendisi objektifler uzak hayat sürmektedir. Bedri bey ile uzun yıllardır evli olan Vildan hanımın bu evlilikten Ceylan ve Uğur adında iki evladı vardır.

BEDRİ AYSELİ KİMDİR?

10 Haziran 1946'da Diyar­bakır'da dünyaya geldi. Cumhuriyet İlkokulu ve Ali Emiri Ortaokulu'nu bitir­mesinin ardından 1964'te İstanbul'a yerleşerek Pertevniyal Lisesinden ve Nişantaşı Diş Hekimliği Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bedri Ayseli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Asıl mesleği nedir?Bedri Ayseli kimdir?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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