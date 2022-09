Beğeni uğruna canından oluyordu! Raylarda video çeken 17 yaşındaki gence hızla gelen tren çarptı, o anlar kayıt altına alındı!

4 Eylül'de gerçekleşen olayda, Hindistan'ın Telangana eyaletindeki bir tren istasyonunda sosyal medyada paylaşmak için rayların kenarında yürüyerek arkadaşıyla birlikte video çeken 17 yaşındaki genç, hızla gelen trenin çarpması sonucu ağır yaralandı. O anlar, arkadaşının cep telefonu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Hayati tehlikeyi atlattığı bildirilen gencin, bacağında kırıklar ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu aktarıldı.

Haberi sosya medya hesabında paylaşan gazeteci Ashish, "Trenin, omzuna vurması üzerine yere yığıldı. Raj, demiryolu görevlilerinin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

17-year-old grievously injured while making Instagram reel at railway track near Kazipet in #Telangana. pic.twitter.com/2iuisZdVCj