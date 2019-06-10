Beğişliler 19’uncu Geleneksel Piknik Ve Pilav Şenliği

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Beğiş piknik ve Pilav şenliği Korkuteli'ne bağlı Beğiş yaylasında gerçekleşti. Beğişliler ve Datköy Kültür ve Dayanışma Derneğinin birlikte düzenlediği şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye'nin dört bir yanından akın akın toplanan Beğişliler ve diğer davetliler hasret giderdiler, yaylanın soğuk suyundan kana kana içip piknik yaptılar. Beğişliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayri Yıldırım, "Beğiş yaylasında pilav şenliği adı altında bir araya geldik. Amacımız birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek, tanışmak, kaynaşmak, akrabalık bağlarımızı canlı tutmaktır. Şenlik geleneğini, toprak sevgisini, komşu ve akraba bağlılığını bu türlü sosyal kültürel etkinliklerle gelecek nesillerimize aşılamaktır. Dernek olarak kültür değerlerimizi kaybetmemek için çaba harcıyoruz" dedi.

Şenliklere Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, Meclis Üyeleri, siyasi partiler, muhtarlar, dernek yöneticileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Davetlilere pilav üstü kavurma ve ayran ikram edildi. Şenliklere katılan Kaymakam Çimşit, Belediye Başkan İşlek, Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Sancaktar, dernek yönetimi ve vatandaşlar halat çekme yarışına katıldılar.

Şenlik kapsamında, Halat çekme, sandalye kapma ve tahta kaşıkla yumurta taşıma, Değnekle yürüme yarışı, çuval yarışı, Uçurtma şenliği gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Şenlik ağalığına çıkan MHP Yönetim Kurulu üyesi ve Muhasibi Bulut İnşaat sahibi Bayram Bulut, 15 bin TL ile Beğiş yaylası şenlik ağası seçildi.

Kaynak: İHA