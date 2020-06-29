Güzel oyuncu Begüm Birgören 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile nişanlandı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Begüm Birgören gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkisinde evliliğe doğru ilk adımı geçtiğimiz gün attı.

Çift, önceki gün yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle yüzüklerini taktı.

Birgören, mutlu gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Nişanlandık" notunu düşerek duyurdu.



Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan oyuncuya takipçileri, “Yakışıyorsunuz, çok mutlu olun” ve “Allah sizi ayırmasın” gibi mesajlar gönderdi.

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 tarihinde Eskişehir‘de doğmuştur. Annesi ekonomist, babası öğretmendir. Annesi Çerkes kökenlidir.

13 yaşındayken gazetede gördüğü Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kurslarına katılmaya başlamıştır.

Fenerbahçe Lisesi’nden sonra okuduğu Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunudur. Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmaktadır.

Üniversite döneminde Med Yapım şirketinde kamera arkasında yaptığı stajda, yönetmen Oğuzhan Tercan tarafından keşfedildi. Staj yaparken “Tatlı Hayat” adlı dizide kamera arkasında çalıştı.

2006 yılında oynayan “Kırık Kanatlar” dizisindeki Ayşe rolü ile tanındı.

24 Eylül 2013’te ATV’de yayınlanmaya başlayan “Kaçak” dizisinde Merve karakterini canlandırdı.

Ödülleri:

2013 – Lions Tiyatro ÖdülleriYılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu – Sonbaharı Beklerken – Sadri Alışık Tiyatrosu

Filmleri:

2013 – Göl Zamanı (film)

2013 – Kendime İyi Bak (film)

2013 – Kaçak (dizi)

2012 – Ağır Roman Yeni Dünya

2011 – Türkan

2009 – Ömre Bedel

2008 – Ali’nin Sekiz Günü

2008 – Mert ile Gert

2008 – Nokta

2007 – Karayılan

2006 – Kırık Kanatlar

2005 – Sen Ne Dilersen

2005 – Seher Vakti

2005 – Pilli Bebek

2004 – Mavi Kolye

2004 – Arapsaçı

2002 – Beşibiryerde