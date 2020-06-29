Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evliliğe ilk adımı attı!
Oyuncu Begüm Birgören sevgilisi Mehmet Cemil ile nişanlandı. Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan ikili yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evliliğe ilk adımlarını attı.
Güzel oyuncu Begüm Birgören 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile nişanlandı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Begüm Birgören gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkisinde evliliğe doğru ilk adımı geçtiğimiz gün attı.
Çift, önceki gün yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle yüzüklerini taktı.
Birgören, mutlu gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Nişanlandık" notunu düşerek duyurdu.
Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan oyuncuya takipçileri, “Yakışıyorsunuz, çok mutlu olun” ve “Allah sizi ayırmasın” gibi mesajlar gönderdi.
BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?
Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 tarihinde Eskişehir‘de doğmuştur. Annesi ekonomist, babası öğretmendir. Annesi Çerkes kökenlidir.
13 yaşındayken gazetede gördüğü Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kurslarına katılmaya başlamıştır.
Fenerbahçe Lisesi’nden sonra okuduğu Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunudur. Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmaktadır.
Üniversite döneminde Med Yapım şirketinde kamera arkasında yaptığı stajda, yönetmen Oğuzhan Tercan tarafından keşfedildi. Staj yaparken “Tatlı Hayat” adlı dizide kamera arkasında çalıştı.
2006 yılında oynayan “Kırık Kanatlar” dizisindeki Ayşe rolü ile tanındı.
24 Eylül 2013’te ATV’de yayınlanmaya başlayan “Kaçak” dizisinde Merve karakterini canlandırdı.
Ödülleri:
2013 – Lions Tiyatro ÖdülleriYılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu – Sonbaharı Beklerken – Sadri Alışık Tiyatrosu
Filmleri:
2013 – Göl Zamanı (film)
2013 – Kendime İyi Bak (film)
2013 – Kaçak (dizi)
2012 – Ağır Roman Yeni Dünya
2011 – Türkan
2009 – Ömre Bedel
2008 – Ali’nin Sekiz Günü
2008 – Mert ile Gert
2008 – Nokta
2007 – Karayılan
2006 – Kırık Kanatlar
2005 – Sen Ne Dilersen
2005 – Seher Vakti
2005 – Pilli Bebek
2004 – Mavi Kolye
2004 – Arapsaçı
2002 – Beşibiryerde
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