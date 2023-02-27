Behar Bardhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behar Bardhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Behar Bardhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Behar Bardhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Behar Bardhi 24 Mart 1993 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. Kuzey Makedonya,Kosova uyrukludur.Gerçek adı da Бехар Барди şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Behar Bardhi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 15 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Behar Bardhi'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Behar Bardhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Behar Bardhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Behar Bardhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Behar Bardhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2018 yılında KF Vitia

15 Ağustos 2019 yılında KF Ferizaj

Behar Bardhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Behar Bardhi şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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