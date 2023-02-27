Behar Maliqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behar Maliqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Behar Maliqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Behar Maliqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Behar Maliqi 22 Eylül 1986 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Behar Maliqi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Behar Maliqi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Behar Maliqi'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Behar Maliqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Behar Maliqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Behar Maliqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Behar Maliqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2013 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2014 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2018 yılında FC Llapi

10 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

20 Ağustos 2021 yılında KF Feronikeli

16 Ocak 2022 yılında FC Malisheva

Behar Maliqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Behar Maliqi şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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