Behar Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behar Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Behar Ramadani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Behar Ramadani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Behar Ramadani 6 Nisan 1990 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Behar Ramadani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Indri Caca yapmaktadır. Behar Ramadani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Behar Ramadani'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Behar Ramadani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Behar Ramadani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Behar Ramadani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Behar Ramadani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında KS Luftëtari

30 Ağustos 2013 yılında KF Vllaznia

31 Ocak 2014 yılında KF Tërbuni

3 Eylül 2014 yılında KF Adriatiku

9 Eylül 2015 yılında KS Luftëtari

1 Ağustos 2019 yılında KF Vllaznia

6 Ocak 2021 yılında KF Drenica

1 Eylül 2021 yılında Flamurtari FC

Behar Ramadani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Behar Ramadani şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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