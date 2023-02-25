Behar Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behar Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Behar Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Behar Ramadani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Behar Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behar Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Behar Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behar Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Behar Ramadani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Behar Ramadani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Behar Ramadani 6 Nisan 1990 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Behar Ramadani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Indri Caca yapmaktadır. Behar Ramadani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Behar Ramadani'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Behar Ramadani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Behar Ramadani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Behar Ramadani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Behar Ramadani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında KS Luftëtari

30 Ağustos 2013 yılında KF Vllaznia

31 Ocak 2014 yılında KF Tërbuni

3 Eylül 2014 yılında KF Adriatiku

9 Eylül 2015 yılında KS Luftëtari

1 Ağustos 2019 yılında KF Vllaznia

6 Ocak 2021 yılında KF Drenica

1 Eylül 2021 yılında Flamurtari FC

Behar Ramadani kimdir

Behar Ramadani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Behar Ramadani şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Behar Ramadani nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Aleksey Meshchaninov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Meshchaninov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Meshchaninov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Meshchaninov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdeen Temitope Abdul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeen Temitope Abdul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdeen Temitope Abdul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeen Temitope Abdul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Belesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Belesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Belesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Belesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uendi Vecaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uendi Vecaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uendi Vecaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uendi Vecaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi