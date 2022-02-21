Beherglas ne demek, TDK'ya göre Beherglas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beherglas ne demek? Beherglas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beherglas kelimesi. Peki beherglas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beherglas nedir, beherglas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEHERGLAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beherglas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Beherglas kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre beherglas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Silindir biçiminde cam deney çubuğu, beher (II)

