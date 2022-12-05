Behiç Erkin'in hayatını konu edinen "Son İstasyon Eskişehir" tiyatro oyunu sahnelendi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arş. Gör. Esen Poyraz'ın "Mekân, Zaman ve İnsan Üzerine Mekâna Özgü Bir Sahneleme Modeli Örneği: Behiç Bey" başlıklı sanatta yeterlik projesi çerçevesinde kaleme aldığı oyun Eskişehir Tren Garı'nda sergilendi.

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Behiç Erkin'in hayatını konu edinen "Son İstasyon Eskişehir" tiyatro oyunu sahnelendi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü Behiç Erkin'in hayatını konu edinen "Son İstasyon Eskişehir" tiyatro oyunu aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından da destekleniyor.

Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Erol İpekli'nin danışmanlığını yaptığı ve Arş. Gör. Esen Poyraz'ın sahnelediği "Son İstasyon Eskişehir" oyunu seyircilerin yüksek beğenisini kazandı.

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BEHİÇ ERKİN'İ DAHA YAKINDAN TANIMA FIRSATI SUNUYOR

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılında Millî Mücadele dönemi ve Behiç Erkin önderliğinde Türk demir yolculuğunun kuruluş hikâyesi anlatıldığı oyunda yeni kuşaklar hem Eskişehir'de Millî Mücadele döneminde yaşanan olayları hem de ölümünün 61. yıl dönümünde Behiç Erkin'i daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

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